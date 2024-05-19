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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Барракас Сентраль
1:1
Конец матча
Сармьенто
0'
1:0
5' Гол
Rodrigo Insua
1:1
29' Пенальти
Agustin Fontana
36' Желтая карточка
Agustin Fontana
40' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
44' Желтая карточка
Alexis Dominguez
61' Желтая карточка
Nahuel Gallardo
63' Желтая карточка
Годой Фернандо
80' Желтая карточка
Manuel Duarte
90'+6
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
1
Поуртау
Херонимо
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
20
Gabriel
Gudino
5
Гарсия
Мануэль
6
Годой
Фернандо
10
Sergio
Quiroga
26
Yair
Arismendi
19
Agustin
Fontana
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Сармьенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
3:5
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:4

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
2.25

Среднее время на гол

72
40

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
51

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.5
Rodrigo Insua 1 0.5
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Fontana 1 (1) 0.5

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Dominguez 1 0
Facundo Mater 1 0
Manuel Duarte 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 2 0
Годой Фернандо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Yair Arismendi 1 0
Nahuel Gallardo 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Сармьенто

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Платенсе
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Платенсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 2
Сармьенто Гарсия Мануэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Алексис Домингес получил желтую карточку от судьи
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