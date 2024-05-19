Тур: 2.
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолRodrigo Insua
1:1
29' ПенальтиAgustin Fontana
36' Желтая карточкаAgustin Fontana
40' Желтая карточкаГарсия Мануэль
44' Желтая карточкаAlexis Dominguez
61' Желтая карточкаNahuel Gallardo
63' Желтая карточкаГодой Фернандо
80' Желтая карточкаManuel Duarte
90'+6
Ход матча
5'
1:0
29'
1:1
36'
40'
44'
61'
63'
80'
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
12 Thyago Ayala
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Барракас Сентраль
Сармьенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
2.25
Среднее время на гол
72
40
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
51
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.5
|Rodrigo Insua
|1
|0.5
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.5
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Годой Фернандо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Сармьенто
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|2
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|2
|Сармьенто
|Гарсия Мануэль
|2