Тур: 1.
История личных встреч
Бразилия
Мексика
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
270
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5
Мексика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3
Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0
Прогнозы на матч Бразилия - Мексика
Исход игры
Бразилия
84.8% (28)
Ничья
12.1% (4)
Мексика
3% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (27)
Меньше
18.18% (6)
Обе команды забьют
Да
87.88% (29)
Нет
12.12% (4)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
63.6% (21)
3:1 Бразилия
9.1% (3)
1:1 Ничья
6.1% (2)
1:0 Бразилия
6.1% (2)
2:2 Ничья
6.1% (2)
2:0 Бразилия
6.1% (2)
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