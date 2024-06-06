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Тур: 1.
Бразилия
FIFA #5
 
Позже
Мексика
FIFA #14
Прогнозы 33
Бразилия 84.8% (28)
X 12.1% (4)
Мексика 3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Бразилия
Мексика

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМ
2:0
ТМС
2:0
ЧМ
0:0
КК
2:0
ММ
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
270

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5
Мексика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3
Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 33
    Бразилия 84.8% (28)
    X 12.1% (4)
    Мексика 3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Бразилия - Мексика онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия - Мексика

    Исход игры
    Бразилия
    84.8% (28)
    Ничья
    12.1% (4)
    Мексика
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (27)
    Меньше
    18.18% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    63.6% (21)
    3:1 Бразилия
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
    1:0 Бразилия
    6.1% (2)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    2:0 Бразилия
    6.1% (2)
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