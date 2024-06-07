Тур: 1.
История личных встреч
Мексика
Бразилия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
270
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5
Бразилия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3
Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика - Бразилия
Исход игры
Мексика
3.7% (2)
Ничья
11.1% (6)
Бразилия
85.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
79.25% (42)
Нет
20.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
55.6% (30)
0:2 Бразилия
14.8% (8)
1:3 Бразилия
9.3% (5)
1:1 Ничья
5.6% (3)
0:1 Бразилия
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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