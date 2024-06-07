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Тур: 1.
Мексика
FIFA #14
 
Позже
Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 55
Мексика 3.6% (2)
X 10.9% (6)
Бразилия 85.5% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Мексика
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЧМ
2:0
ТМС
2:0
ЧМ
0:0
КК
2:0
ММ
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
270

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5
Бразилия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3
Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 1 день 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 55
    Мексика 3.6% (2)
    X 10.9% (6)
    Бразилия 85.5% (47)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика - Бразилия

    Исход игры
    Мексика
    3.7% (2)
    Ничья
    11.1% (6)
    Бразилия
    85.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    55.6% (30)
    0:2 Бразилия
    14.8% (8)
    1:3 Бразилия
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    0:1 Бразилия
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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