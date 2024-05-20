Стадион: Ренцо Барбера.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Палермо
Венеция
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Среднее время на гол
225
64
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (6)
|0.43
|Сегре Джакопо
|7
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.13
|Солери Эдоардо
|5
|0.13
|Манкузо Леонардо
|4
|0.1
|Штулац Лео
|4
|0.1
|Раноккья Филиппо
|4
|0.1
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Инсинье Роберто
|2
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.05
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|Неделчару Ионуц
|2
|0.05
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.56
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.28
|Бузио Джанлука
|7
|0.18
|Тессманн Таннер
|6
|0.15
|Пьерини Николас
|5
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.1
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.08
|Идзес Джей
|3
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|4
|0
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Альтаре Джорджо
|7
|1
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Кандела Антонио
|5
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Бузио Джанлука
|4
|0
|Лелла Нунцио
|3
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Венеция
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
9
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Венеция
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
24
36
Палермо
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (15)
26% (10)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
21% (8)
38% (15)
Венеция
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (7)
50% (19)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
18% (7)
50% (19)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
35
45
Голы по времени матча
Забито
35
28
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
3
9%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
7
20%
2
7%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
12
34%
12
43%
76-90
Пропущено
27
21
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
4
15%
5
24%
76-90
Забито
30
42
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
24 Не забивали 19
5
17%
4
10%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
8
27%
8
19%
76-90
Пропущено
25
24
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
6
25%
61-75
7
28%
5
21%
76-90
Забито
65
70
31 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
8
12%
6
9%
1-15
9
14%
13
19%
16-30
14
22%
10
14%
31-45
5
8%
14
20%
46-60
9
14%
7
10%
61-75
20
31%
20
29%
76-90
Пропущено
52
45
21 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
4
8%
5
11%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
9
17%
6
13%
31-45
11
21%
9
20%
46-60
9
17%
8
18%
61-75
11
21%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0
Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2
Венеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1
Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1
Результаты матчей
Палермо
Венеция
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
4
1 раз 5%
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Точный счет
0:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
10 раз 26%
0
8 раз 21%
4
1 раз 3%
2
16 раз 42%
1
8 раз 21%
3
8 раз 21%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
154
614
514
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
910
109
514
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
335
2118
2513
1128
929
138
137
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 17
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15