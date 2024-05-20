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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: . Зрители: 27058
Палермо
0:1
Конец матча
Венеция
0'
33' Желтая карточка
Лучиони Фабио
48' Желтая карточка
Паоло Ваноли
0:1
62' Гол
Пьерини Николас
64' Желтая карточка
Бьярксон Бьярки Стейнн
64' Желтая карточка
Диаките Салим
64' Желтая карточка
Идзес Джей
71' Желтая карточка
Кандела Антонио
76' Желтая карточка
Бузио Джанлука
77' Желтая карточка
Лелла Нунцио
90'+9
1
Депланше
Себастьяно
2
Гравес
Симон
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
23
Диаките
Салим
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
9
Брунори
Маттео
14
Раноккья
Филиппо
27
Солери
Эдоардо
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
Палермо
3-4-2-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Венеция

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:3
СB
1:3
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 17 (6) 0.43
Сегре Джакопо 7 0.18
Ди Франческо Федерико 5 0.13
Солери Эдоардо 5 0.13
Манкузо Леонардо 4 0.1
Штулац Лео 4 0.1
Раноккья Филиппо 4 0.1
Диаките Салим 3 0.08
Инсинье Роберто 2 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.05
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Лучиони Фабио 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.56
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.28
Бузио Джанлука 7 0.18
Пьерини Николас 6 0.15
Тессманн Таннер 6 0.15
Альтаре Джорджо 4 0.1
Йонсен Деннис 3 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.08
Идзес Джей 3 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Франческо Федерико 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Диаките Салим 4 0
Хансен Кристоффер Лунн 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Корини Эудженио 1 1
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Альтаре Джорджо 7 1
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Кандела Антонио 6 0
Бузио Джанлука 5 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Лелла Нунцио 4 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Идзес Джей 2 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Паоло Ваноли 1 0

Результаты матчей

Палермо
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)
Венеция
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
9
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Венеция
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

24
36
Палермо
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (15)
28% (11)
35% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
20% (8)
40% (16)
Венеция
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (7)
51% (20)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
18% (7)
49% (19)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

35
45

Голы по времени матча

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
9%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
7
20%
2
7%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
12
34%
12
41%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
5
18%
6
29%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
4
14%
5
24%
76-90

Забито

30
42
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
5
17%
4
10%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
8
27%
8
19%
76-90

Пропущено

25
24
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
6
25%
61-75
7
28%
5
21%
76-90

Забито

65
71
31 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 42
22 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
8
12%
6
8%
1-15
9
14%
13
18%
16-30
14
22%
10
14%
31-45
5
8%
14
20%
46-60
9
14%
8
11%
61-75
20
31%
20
28%
76-90

Пропущено

53
45
21 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 26
4
8%
5
11%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
9
17%
6
13%
31-45
11
21%
9
20%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
11
21%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0
Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2
Венеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1
Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1

Результаты матчей

Палермо
Венеция

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%

Точный счет

0:1
6 раз 15%
1:2
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 25%
1
10 раз 25%
3
10 раз 25%
0
9 раз 23%
4
1 раз 3%
2
16 раз 41%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
12
9
1.5
15
4
6
15
2.5
5
14
1
20
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
5
9
10
1.5
10
10
5
14
2.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
9
0.5
Больше Меньше
34
5
21
19
1.5
25
14
11
29
2.5
9
30
1
39
3.5
1
38

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (6)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 17
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палермо 0:1 Венеция онлайн

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