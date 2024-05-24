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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: . Зрители: 6748
Венеция
2:1
Конец матча
Палермо
0'
1:0
4' Гол
Тессманн Таннер
10' Желтая карточка
Гравес Симон
27' Желтая карточка
Йоронен Йессе
42' Желтая карточка
Тессманн Таннер
2:0
43' Гол
Кандела Антонио
72' Желтая карточка
Дзампано Франческо
73' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
2:1
86' Гол в свои ворота
Свобода Михаэль
90'+5

Ход матча

4'
Тессманн Таннер
(Пьерини Николас)
1:0
10'
 
Гравес Симон
27'
Йоронен Йессе
 
42'
Тессманн Таннер
 
43'
Кандела Антонио
(Дзампано Франческо)
2:0
46'
 
Неделчару Ионуц
Ivan Marconi
46'
 
Аурелио Джузеппе
Гравес Симон
56'
 
Ди Франческо Федерико
Инсинье Роберто
61'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Лелла Нунцио
 
61'
Гюткьяр Кристиан
Пьерини Николас
 
62'
 
Манкузо Леонардо
Брунори Маттео
68'
Оливьери Марко
Похьянпало Йоэль
 
68'
Альтаре Джорджо
Сверко Марин
 
72'
Дзампано Франческо
 
73'
 
Ди Франческо Федерико
76'
 
Траоре Шака
Солери Эдоардо
80'
Яяло Мато
Бузио Джанлука
 
86'
2:1
Свобода Михаэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 394 Количество передач 500
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
23
Диаките
Салим
10
Ди
Мариано
Франческо
8
Сегре
Джакопо
14
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
27
Солери
Эдоардо
Венеция
3-5-2
Палермо
3-4-2-1

История личных встреч

Венеция
Палермо

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:3
СB
1:3
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.33
1.4

Среднее время на гол

270
64

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.55
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.28
Бузио Джанлука 7 0.18
Тессманн Таннер 7 0.18
Пьерини Николас 6 0.15
Альтаре Джорджо 4 0.1
Йонсен Деннис 3 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.08
Идзес Джей 3 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Кандела Антонио 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 17 (6) 0.41
Сегре Джакопо 7 0.17
Ди Франческо Федерико 5 0.12
Солери Эдоардо 5 0.12
Манкузо Леонардо 4 0.1
Штулац Лео 4 0.1
Раноккья Филиппо 4 0.1
Диаките Салим 3 0.07
Инсинье Роберто 2 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.05
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Лучиони Фабио 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Хендерсон Лиам 1 0.02
Кулибали Мамаду 1 0.02
Гравес Симон 1 0.02
Аурелио Джузеппе 1 0.02
Alessio Buttaro 1 0.02
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Альтаре Джорджо 7 1
Тессманн Таннер 8 0
Дзампано Франческо 6 1
Кандела Антонио 6 0
Бузио Джанлука 5 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Лелла Нунцио 4 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Идзес Джей 2 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Паоло Ваноли 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Ди Мариано Франческо 5 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Диаките Салим 4 0
Хансен Кристоффер Лунн 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Гравес Симон 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Корини Эудженио 1 1
Валенте Никола 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Венеция
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
10% (2)
25% (5)
Палермо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

11
17
Венеция
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
70% (14)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Палермо
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

22
30
Венеция
63.6%
36.4%
21 победа 12 поражений
Первый тайм
33% (13)
50% (20)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (19)
18% (7)
35% (14)
Палермо
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (14)
27% (11)
39% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (17)
20% (8)
39% (16)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

33
47

Голы по времени матча

Забито

45
30
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
20 Не забивали 26
5
11%
5
17%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
9
20%
7
23%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
9
20%
8
27%
76-90

Пропущено

24
28
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Забито

29
35
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 25
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
12
41%
12
34%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
10%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
6
29%
5
18%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
5
24%
4
14%
76-90

Забито

74
65
31 В 1-м тайме 31
43 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 22
5 Не забивали 10
7
9%
8
12%
1-15
13
18%
9
14%
16-30
11
15%
14
22%
31-45
14
19%
5
8%
46-60
8
11%
9
14%
61-75
21
28%
20
31%
76-90

Пропущено

45
56
18 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
6
13%
10
18%
31-45
9
20%
11
20%
46-60
8
18%
10
18%
61-75
10
22%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2
Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2
Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1

Результаты матчей

Венеция
Палермо

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%

Точный счет

2:1
8 раз 20%
1:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:2
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%

Точное количество голов

2
17 раз 43%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%
1
11 раз 27%
2
10 раз 24%
3
10 раз 24%
0
9 раз 22%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Венеция
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
1.5
Больше Меньше
12
9
5
15
2.5
6
15
1
19
3.5
1
20
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
10
10
1.5
9
11
4
16
2.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
5
0.5
Больше Меньше
32
9
26
14
1.5
21
20
9
31
2.5
11
30
1
39
3.5
1
40
1
39
4.5

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
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Бари Ди Чезаре Валерио 1 18
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
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