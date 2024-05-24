Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Зрители: 6748
0'
1:0
4' ГолТессманн Таннер
10' Желтая карточкаГравес Симон
27' Желтая карточкаЙоронен Йессе
42' Желтая карточкаТессманн Таннер
2:0
43' ГолКандела Антонио
72' Желтая карточкаДзампано Франческо
73' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
2:1
86' Гол в свои воротаСвобода Михаэль
90'+5
Ход матча
4'
10'
27'
42'
43'
86'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
394 Количество передач 500
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Венеция
Палермо
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.33
1.4
Среднее время на гол
270
64
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
76
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.55
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.28
|Бузио Джанлука
|7
|0.18
|Тессманн Таннер
|7
|0.18
|Пьерини Николас
|6
|0.15
|Альтаре Джорджо
|4
|0.1
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.08
|Идзес Джей
|3
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (6)
|0.41
|Сегре Джакопо
|7
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.12
|Солери Эдоардо
|5
|0.12
|Манкузо Леонардо
|4
|0.1
|Штулац Лео
|4
|0.1
|Раноккья Филиппо
|4
|0.1
|Диаките Салим
|3
|0.07
|Инсинье Роберто
|2
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.05
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|Неделчару Ионуц
|2
|0.05
|Хендерсон Лиам
|1
|0.02
|Кулибали Мамаду
|1
|0.02
|Гравес Симон
|1
|0.02
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.02
|Alessio Buttaro
|1
|0.02
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Альтаре Джорджо
|7
|1
|Тессманн Таннер
|8
|0
|Дзампано Франческо
|6
|1
|Кандела Антонио
|6
|0
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Лелла Нунцио
|4
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Паоло Ваноли
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|8
|0
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|4
|0
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Гравес Симон
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Валенте Никола
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
10% (2)
25% (5)
Палермо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
14% (3)
43% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
11
17
Венеция
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
70% (14)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Палермо
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
22
30
Венеция
63.6%
36.4%
21 победа 12 поражений
Первый тайм
33% (13)
50% (20)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (19)
18% (7)
35% (14)
Палермо
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (14)
27% (11)
39% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (17)
20% (8)
39% (16)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
33
47
Голы по времени матча
Забито
45
30
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
20 Не забивали 26
5
11%
5
17%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
9
20%
7
23%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
9
20%
8
27%
76-90
Пропущено
24
28
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
5
21%
8
29%
76-90
Забито
29
35
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 25
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
12
41%
12
34%
76-90
Пропущено
21
28
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
10%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
6
29%
5
18%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
5
24%
4
14%
76-90
Забито
74
65
31 В 1-м тайме 31
43 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 22
5 Не забивали 10
7
9%
8
12%
1-15
13
18%
9
14%
16-30
11
15%
14
22%
31-45
14
19%
5
8%
46-60
8
11%
9
14%
61-75
21
28%
20
31%
76-90
Пропущено
45
56
18 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
6
13%
10
18%
31-45
9
20%
11
20%
46-60
8
18%
10
18%
61-75
10
22%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2
Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2
Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1
Результаты матчей
Венеция
Палермо
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
11 раз 55%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:3
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
Точный счет
2:1
8 раз 20%
1:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:2
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 7%
1:1
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:3
1 раз 2%
Точное количество голов
2
17 раз 43%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
5 раз 13%
5
1 раз 3%
1
11 раз 27%
2
10 раз 24%
3
10 раз 24%
0
9 раз 22%
4
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Венеция
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
129
515
615
119
120
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
1010
911
416
515
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
355
Больше Меньше
329
2614
2120
931
1130
139
140
139
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 18
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15