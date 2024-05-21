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  4. Франция
  5. Лига 1 2023-2024
Стадион: .
Родез
2:1
Второй тайм: 82'
Париж
0'
0:1
4' Гол
Нуха Дико
1:1
8' Пенальти
Данже Брадле
2:1
33' Гол
Корредо Килиан
38' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
48' Вторая желтая карточка
Мбоу Мамаду
70' Желтая карточка
Камара Адама
71' Желтая карточка
Риу Реми

Ход матча

4'
0:1
Нуха Дико
8'
Данже Брадле
1:1
33'
Корредо Килиан
2:1
38'
 
Мбоу Мамаду
48'
 
Мбоу Мамаду
53'
 
Джаббари Аюб
Нуха Дико
62'
 
Амель Пьер-Ив
Лукембила Жозиас
62'
 
Гаудин Юлес
Оллила Туомас
68'
Липински Рафаэль
Абдалла Абдель Хаким
 
68'
Буаде Лука
Силла Дембо
 
70'
 
Камара Адама
71'
 
Риу Реми
75'
Юнусса Вилитти
Ражо Лоренсо
 
76'
Вердье Яннис
Унтонджи Андреас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 123
Родез 50.4% (62)
X 26.8% (33)
Париж 22.8% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родез
Ничья
Париж
2.45
Реклама, pari.ru
6.75
32.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Джауэн
Юэн
14
Данже
Брадле
15
Ро
Яо
Серж-Филипп
4
Мамбо
Стон
24
Хааг
Джованни
11
Силла
Дембо
8
Ражо
Лоренсо
10
Таиби
Ванисс
28
Абдалла
Абдель
Хаким
12
Корредо
Килиан
17
Унтонджи
Андреас
16
Нкамбадио
Обед
13
Дибала
Кауадио
5
Мбоу
Мамаду
15
Колодзейчак
Тимоти
2
Оллила
Туомас
4
Маршетти
Венсан
14
Мандуки
Сириль
17
Камара
Адама
23
Лукембила
Жозиас
12
Нуха
Дико
20
Лопес
Жюльен
Родез
3-1-4-2
Париж
4-3-3

История личных встреч

Родез
Париж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
128

Бомбардиры внутри турнира

Родез
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корредо Килиан 1 1
Данже Брадле 1 (1) 1
Париж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 1 1

Карточки

Родез
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбоу Мамаду 1 1
Риу Реми 1 0
Камара Адама 1 0

Результаты последних матчей

Родез
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родез - Аяччо 2:0 Сент-Этьен - Родез 1:1 Родез - Анси 1:3 Конкарно - Родез 1:2
Родез - Париж 1:0 Родез - Осер 2:0 Кан - Родез 1:0 Родез - Кевийи 3:3 Труа - Родез 2:3 Родез - Гренобль 3:1 Амьен - Родез 1:1 Родез - Бордо 2:2 Валансьен - Родез 0:2 Бастия - Родез 0:2 Родез - Дюнкерк 0:0 Анже - Родез 2:1 Родез - Лаваль 1:2 Генгам - Родез 3:3 Родез - Монако 1:3 Родез - По 2:1
Париж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бастия - Париж 1:1 Париж - Генгам 2:1 Осер - Париж 2:0 Париж - Анже 3:1
Родез - Париж 1:0 Париж - Валансьен 2:1 Труа - Париж 1:2 Париж - Гренобль 2:1 Бордо - Париж 3:3 Париж - Аяччо 2:0 Кан - Париж 0:1 Париж - Сент-Этьен 0:0 Кевийи - Париж 0:0 Конкарно - Париж 2:2 Париж - По 1:1 Амьен - Париж 1:1 Париж - Дюнкерк 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Валансьен - Париж 2:1 Париж - Анси 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Амель справа от угла штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    81'
    Данже от углового флага навесил к ближней штанге, откуда парижане мяч выбили.
  • 80'
    Гаудин не позволил Буаде справа прострелить к воротам.
  • 79'
    После скидки партнёра Камара с двенадцати метров пробил левее ворот.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Родеза": вместо Андреаса Унтонджи на поле вышел Янис Вердье.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Родеза": вместо Лоренсо Ражо на поле вышел Вилитти Юнусса.
  • 76'
    Навес Ражо слева к воротам гости нейтрализовали. Градус напряжение в матче подрастает. До конца второго тайма остаётся немногим более пятнадцати минут.
  • 75'
    Корредо после заброса справа у дальней штанге принял мяч и в падении с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    74'
    Мамбо в центре поля придержал руками Лопеса.
  • Фол, нарушение
    72'
    Гаудин на левом фланге атаки подтолкнул в спину Буаде.
  • Желтая карточка
    71'
    Реми Риу на скамейке запасных получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
  • Желтая карточка
    70'
    Камара у бровки влетел в колено Буаде и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Родеза": вместо Дембо Силлы на поле вышел Лука Буаде.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Родеза": вместо Абдель Хакима Абдаллы на поле вышел Рафаэль Липински.
  • Угловой
    67'
    Гаудин от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Мандуки, который не смог удачно сыграть на приёме.
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    • 66'
      Данже справа навесил на Корредо, который головой пробил выше ворот.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Парижа": вместо Туомаса Оллилы на поле вышел Юлес Гаудин.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Парижа": вместо Жозиаса Лукембила на поле вышел Пьер-Ив Амель.
    • Фол, нарушение
      63'
      Лукембила на чужой половине поля ударил по ногам Хаага.
    • 62'
      Силла справа сместился в центр и с пятнадцати метров с рикошетом пробил по воротам. Мяч прилетел в руки Нкамбадио.
    • 61'
      Ражо слева отправил вперёд Утонджи, который с четырнадцати метров пробил по центру ворот. Нкамбадио забрал мяч в руки.
    • 60'
      Корредо в штрафной площади получил мяч, ушёл вправо, где собрал вокруг себя трёх соперников и нанести удар не смог.
    • 59'
      Лукембила справа с острого угла пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      58'
      Удар Корредо из пределов штрафной площади заблокировал Мандуки. Мяч отскочил к Таиби, который с восьми метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      57'
      Колодзейчак в центре поля отмахнулся от Данже.
    • Угловой
      56'
      Парижане неудачно разыграли угловой удар. Не получилось ни подачи к воротам, ни дальнего удара.
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Парижа": вместо Нуха Дико на поле вышел Аюб Джаббари.
    • 54'
      Джауэн выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч у Камара в подкате.
    • Фол, нарушение
      53'
      Абдалла в центре поля ударил по ногам Диалло.
    • 52'
      Абдалла на левом фланге в простой ситуации упустил мяч за боковую линию поля.
    • 51'
      Унтонджи слева прошёл вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 50'
      Навес Ражо со штрафного парижане выбили. Унтонджи попытался пробить с лёта, но по мячу не попал.
    • Жёлтая и сразу красная
      48'
      "Париж" остаётся в меньшинстве. Мбоу и центрального круга сбил Данже и получил вторую жёлтую. карточку. Для столичного клуба задача существенно усложнилась.
    • 47'
      Дибала справа сделал заброс в штрафну площадь, где Камара не смог сделать скидку на Нуха Дико.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Родезе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Родез" - "Париж" - 2:1.
    • 45'
      Маркетти справа с дальней дистанции пробил по воротам. Джауэн мяч поймал.
    • Угловой
      45'
      Лопес исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
    • 45'
      Силла справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавлено в первом тайме.
    • Угловой
      44'
      Лопес от углового флага откатил мяч на Оллилу, подача которого слева к воротам партнёров не нашла.
    • 43'
      Силла на фланге в подкате выбил мяч у Лопеса.
    • Фол, нарушение
      42'
      Данже на чужой половине поля подтолкнул в спину Оллилу.
    • Угловой
      40'
      Данже от углового флага навесил к ближней штанге, откуда столичные игроки мяч выбили.
    • Опасный момент
      39'
      Ражо слева со штрафного навесил на Ро Яо, удар которого головой Нкамбалио сумел парировать.
    • Желтая карточка
      38'
      Мбоу на фланге сбил Корредо и получил жёлтую карточку.
    • 37'
      лопес слева исполнил высокий навес к дальней штанге. Джауэн спокойно на выходе забрал мяч в руки.
    • 36'
      Заброс Мбоу вперёд по правому флангу на Камара соперники перехватили.
    • 35'
      Парижане подержали мяч на своей половине поля.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      КОРРЕДО!!! Корредо откликнулся на длинный заброс вперёд от Джауэна, справа ворвался в штрафную площадь и перекинул мяч через Нкамбадио в дальний угол ворот.
    • 32'
      Хааг с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
    • 32'
      Маршетти справа прострелил на Лопеса, который в штрафной площади неудачно сыграл на приёме.
    • 31'
      Дибала справа прошёл вперёд, но под давлением соперника был вынужден сделать передачу на свою половину поля.
    • 30'
      Маршетти долго готовил заброс вперёд, но вместо этого сделал передачу назад.
    • 28'
      Парижане подержали мяч в центре поля.
    • Опасный момент
      27'
      Корредо справа в штрафной площади получил мяч обыграл Оллилу и низом пробил по воротам. Нкамбадио сумел ногами отбить снаряд.
    • 26'
      Заброс Данже по центру к чужой штрафной площади  защитники "Парижа" перехватили.
    • Угловой
      24'
      Данде от углового флага навесил на Корредо, который головой пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      23'
      Хааг от угловог8о флага навесил к воротам. Нкамбадио вышел ловить мяч, но не удержал его в руках. Защитники "Парижа" вовремя подоспели на помощь голкиперу.
    • 22'
      Прострел Абдаллы слева к воротам заблокировал Мбоу.
    • Травма, повреждение
      20'
      Нуха Дико откликнулся на прострел Лукембилы слева, но Джауэн оказался первым на мяче. Нападающий "Парижа" избежал столкновения с голкипером, но пр этом врезался в штангу. Требуется помощь медиков.
    • 19'
      Оллила не позволил Таиби справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.
    • 18'
      Мандуки сделал заброс к воротам, а Нуха Дико не смог исполнить адресную скидку на партнёра.
    • 16'
      Силла справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.
    • 15'
      Пару забросов Таиби слева в штрафную площадь площадь парижане отбили. Издали по воротам никто бить не решился.
    • Угловой
      14'
      Угловой удар у парижан опасным не получился. Игроки "Родеза" перехватили мяч и побежали в контратаку.
    • Опасный момент
      13'
      После навеса справа Лукембила головой бил в упор, но Джауэн успел выбросить руку вверх и отбил мяч.
    • 12'
      Быстро команды обменялись голами. Теперь стараются действовать более осторожно, неспешно контролируя мяч в центре поля.
    • 11'
      Силла справа прошёл вперёд, но его прострел к воротам соперники заблокировали.
    • Пенальти
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ДАНЖЕ!!! Данже с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в правый угол, а Нкамбадио прыгнул в другую сторону.
    • Пенальти!
      8'
      У одиннадцатиметровой отметки Лукембила завалил на газон Хаага. Пенальти!
    • Угловой
      7'
      Угловой удар исполнили хозяева....
    • 6'
      "Родез" свою атаку по центру не довёл до удара.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      НУХА ДИКО!!! Дибала справа навесил к дальней штанге, откуда Лукембила сделал скидку к воротам, а Нуха Дико в прыжке ногой переправил мяч в сетку, опередив соперника.
    • Фол, нарушение
      3'
      Камара у центрального круга ударил по ногам Хаага и сразу удостоился беседы с арбитром. На этот раз обошлось без показа карточки.
    • 2'
      "Родез" играет в красной форме, "Париж" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад Поль Линьон"!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мбоу Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Корредо Килиан бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Данже Брадле из команды Родез забивает с точки!
    • 4'
      Г О О О О Л - Нуха Дико бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родез 2:1 Париж

    Исход игры
    Родез
    50.4% (62)
    Ничья
    26.8% (33)
    Париж
    22.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (30)
    2:1 Родез
    21.1% (26)
    1:0 Родез
    21.1% (26)
    1:2 Париж
    13.8% (17)
    0:1 Париж
    3.3% (4)
    2:0 Родез
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Париж
    1.6% (2)
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