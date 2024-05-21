Навес Ражо слева к воротам гости нейтрализовали. Градус напряжение в матче подрастает. До конца второго тайма остаётся немногим более пятнадцати минут.

Замена в составе "Родеза": вместо Лоренсо Ражо на поле вышел Вилитти Юнусса.

Замена в составе "Родеза": вместо Андреаса Унтонджи на поле вышел Янис Вердье.

После скидки партнёра Камара с двенадцати метров пробил левее ворот.

Гаудин не позволил Буаде справа прострелить к воротам.

Данже от углового флага навесил к ближней штанге, откуда парижане мяч выбили.

Амель справа от угла штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

Гаудин от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Мандуки, который не смог удачно сыграть на приёме.

Замена в составе "Родеза": вместо Абдель Хакима Абдаллы на поле вышел Рафаэль Липински.

Замена в составе "Родеза": вместо Дембо Силлы на поле вышел Лука Буаде.

Камара у бровки влетел в колено Буаде и получил жёлтую карточку.

Реми Риу на скамейке запасных получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Гаудин на левом фланге атаки подтолкнул в спину Буаде.

Корредо после заброса справа у дальней штанге принял мяч и в падении с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Колодзейчак в центре поля отмахнулся от Данже.

Удар Корредо из пределов штрафной площади заблокировал Мандуки. Мяч отскочил к Таиби, который с восьми метров пробил выше ворот.

Корредо в штрафной площади получил мяч, ушёл вправо, где собрал вокруг себя трёх соперников и нанести удар не смог.

Ражо слева отправил вперёд Утонджи, который с четырнадцати метров пробил по центру ворот. Нкамбадио забрал мяч в руки.

Силла справа сместился в центр и с пятнадцати метров с рикошетом пробил по воротам. Мяч прилетел в руки Нкамбадио.

Лукембила на чужой половине поля ударил по ногам Хаага.

Замена в составе "Парижа": вместо Жозиаса Лукембила на поле вышел Пьер-Ив Амель.

Замена в составе "Парижа": вместо Туомаса Оллилы на поле вышел Юлес Гаудин.

Данже справа навесил на Корредо, который головой пробил выше ворот.

Второй тайм в Родезе!

Дибала справа сделал заброс в штрафну площадь, где Камара не смог сделать скидку на Нуха Дико.

"Париж" остаётся в меньшинстве. Мбоу и центрального круга сбил Данже и получил вторую жёлтую. карточку. Для столичного клуба задача существенно усложнилась.

Навес Ражо со штрафного парижане выбили. Унтонджи попытался пробить с лёта, но по мячу не попал.

Унтонджи слева прошёл вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Абдалла на левом фланге в простой ситуации упустил мяч за боковую линию поля.

Абдалла в центре поля ударил по ногам Диалло.

Джауэн выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч у Камара в подкате.

Замена в составе "Парижа": вместо Нуха Дико на поле вышел Аюб Джаббари.

Парижане неудачно разыграли угловой удар. Не получилось ни подачи к воротам, ни дальнего удара.

Первый тайм

— Перерыв! "Родез" - "Париж" - 2:1.

45' Маркетти справа с дальней дистанции пробил по воротам. Джауэн мяч поймал.

45' Лопес исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

45' Силла справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

45' 4 минуты добавлено в первом тайме.

44' Лопес от углового флага откатил мяч на Оллилу, подача которого слева к воротам партнёров не нашла.

43' Силла на фланге в подкате выбил мяч у Лопеса.

42' Данже на чужой половине поля подтолкнул в спину Оллилу.

40' Данже от углового флага навесил к ближней штанге, откуда столичные игроки мяч выбили.

39' Ражо слева со штрафного навесил на Ро Яо, удар которого головой Нкамбалио сумел парировать.

38' Мбоу на фланге сбил Корредо и получил жёлтую карточку.

37' лопес слева исполнил высокий навес к дальней штанге. Джауэн спокойно на выходе забрал мяч в руки.

36' Заброс Мбоу вперёд по правому флангу на Камара соперники перехватили.

35' Парижане подержали мяч на своей половине поля.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

КОРРЕДО!!! Корредо откликнулся на длинный заброс вперёд от Джауэна, справа ворвался в штрафную площадь и перекинул мяч через Нкамбадио в дальний угол ворот.

32' Хааг с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

32' Маршетти справа прострелил на Лопеса, который в штрафной площади неудачно сыграл на приёме.

31' Дибала справа прошёл вперёд, но под давлением соперника был вынужден сделать передачу на свою половину поля.

30' Маршетти долго готовил заброс вперёд, но вместо этого сделал передачу назад.

28' Парижане подержали мяч в центре поля.

27' Корредо справа в штрафной площади получил мяч обыграл Оллилу и низом пробил по воротам. Нкамбадио сумел ногами отбить снаряд.

26' Заброс Данже по центру к чужой штрафной площади защитники "Парижа" перехватили.

24' Данде от углового флага навесил на Корредо, который головой пробил рядом с дальней штангой.

23' Хааг от угловог8о флага навесил к воротам. Нкамбадио вышел ловить мяч, но не удержал его в руках. Защитники "Парижа" вовремя подоспели на помощь голкиперу.

22' Прострел Абдаллы слева к воротам заблокировал Мбоу.

20' Нуха Дико откликнулся на прострел Лукембилы слева, но Джауэн оказался первым на мяче. Нападающий "Парижа" избежал столкновения с голкипером, но пр этом врезался в штангу. Требуется помощь медиков.

19' Оллила не позволил Таиби справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.

18' Мандуки сделал заброс к воротам, а Нуха Дико не смог исполнить адресную скидку на партнёра.

16' Силла справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.

15' Пару забросов Таиби слева в штрафную площадь площадь парижане отбили. Издали по воротам никто бить не решился.

14' Угловой удар у парижан опасным не получился. Игроки "Родеза" перехватили мяч и побежали в контратаку.

13' После навеса справа Лукембила головой бил в упор, но Джауэн успел выбросить руку вверх и отбил мяч.

12' Быстро команды обменялись голами. Теперь стараются действовать более осторожно, неспешно контролируя мяч в центре поля.

11' Силла справа прошёл вперёд, но его прострел к воротам соперники заблокировали.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ДАНЖЕ!!! Данже с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в правый угол, а Нкамбадио прыгнул в другую сторону.

8' У одиннадцатиметровой отметки Лукембила завалил на газон Хаага. Пенальти!

7' Угловой удар исполнили хозяева....

6' "Родез" свою атаку по центру не довёл до удара.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

НУХА ДИКО!!! Дибала справа навесил к дальней штанге, откуда Лукембила сделал скидку к воротам, а Нуха Дико в прыжке ногой переправил мяч в сетку, опередив соперника.

3' Камара у центрального круга ударил по ногам Хаага и сразу удостоился беседы с арбитром. На этот раз обошлось без показа карточки.

2' "Родез" играет в красной форме, "Париж" - в чёрной.