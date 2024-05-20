Стадион: Stade Paul Lignon.
История личных встреч
Родез
Париж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
128
Результаты последних матчей
Родез
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родез - Аяччо 2:0 Сент-Этьен - Родез 1:1 Родез - Анси 1:3 Конкарно - Родез 1:2
Родез - Париж 1:0 Родез - Осер 2:0 Кан - Родез 1:0 Родез - Кевийи 3:3 Труа - Родез 2:3 Родез - Гренобль 3:1 Амьен - Родез 1:1 Родез - Бордо 2:2 Валансьен - Родез 0:2 Бастия - Родез 0:2 Родез - Дюнкерк 0:0 Анже - Родез 2:1 Родез - Лаваль 1:2 Генгам - Родез 3:3 Родез - Монако 1:3 Родез - По 2:1
Париж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бастия - Париж 1:1 Париж - Генгам 2:1 Осер - Париж 2:0 Париж - Анже 3:1
Родез - Париж 1:0 Париж - Валансьен 2:1 Труа - Париж 1:2 Париж - Гренобль 2:1 Бордо - Париж 3:3 Париж - Аяччо 2:0 Кан - Париж 0:1 Париж - Сент-Этьен 0:0 Кевийи - Париж 0:0 Конкарно - Париж 2:2 Париж - По 1:1 Амьен - Париж 1:1 Париж - Дюнкерк 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Валансьен - Париж 2:1 Париж - Анси 2:1
Будет доступно позже.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогнозы на матч Родез - Париж
Исход игры
Родез
50% (38)
Ничья
21.1% (16)
Париж
28.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
48% (36)
Меньше
52% (39)
Обе команды забьют
Да
68% (51)
Нет
32% (24)
Популярный счёт
2:1 Родез
25% (19)
1:1 Ничья
21.1% (16)
1:0 Родез
21.1% (16)
1:2 Париж
21.1% (16)
0:1 Париж
3.9% (3)
2:0 Родез
2.6% (2)
0:2 Париж
2.6% (2)
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