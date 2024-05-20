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Стадион: .
Родез
 
Позже
Париж
Прогнозы 76
Родез 50% (38)
X 21.1% (16)
Париж 28.9% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родез
Ничья
Париж
2.50
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3.40
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3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Родез
Париж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
128

Результаты последних матчей

Родез
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родез - Аяччо 2:0 Сент-Этьен - Родез 1:1 Родез - Анси 1:3 Конкарно - Родез 1:2
Родез - Париж 1:0 Родез - Осер 2:0 Кан - Родез 1:0 Родез - Кевийи 3:3 Труа - Родез 2:3 Родез - Гренобль 3:1 Амьен - Родез 1:1 Родез - Бордо 2:2 Валансьен - Родез 0:2 Бастия - Родез 0:2 Родез - Дюнкерк 0:0 Анже - Родез 2:1 Родез - Лаваль 1:2 Генгам - Родез 3:3 Родез - Монако 1:3 Родез - По 2:1
Париж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бастия - Париж 1:1 Париж - Генгам 2:1 Осер - Париж 2:0 Париж - Анже 3:1
Родез - Париж 1:0 Париж - Валансьен 2:1 Труа - Париж 1:2 Париж - Гренобль 2:1 Бордо - Париж 3:3 Париж - Аяччо 2:0 Кан - Париж 0:1 Париж - Сент-Этьен 0:0 Кевийи - Париж 0:0 Конкарно - Париж 2:2 Париж - По 1:1 Амьен - Париж 1:1 Париж - Дюнкерк 1:2 Лаваль - Париж 1:1 Валансьен - Париж 2:1 Париж - Анси 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родез - Париж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2024, осталось 1 день 9 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 76
    Родез 50% (38)
    X 21.1% (16)
    Париж 28.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родез
    Ничья
    Париж
    2.50
    Реклама, betcity.ru
    3.40
    Реклама, pari.ru
    3.30
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    Прогнозы на матч Родез - Париж

    Исход игры
    Родез
    50% (38)
    Ничья
    21.1% (16)
    Париж
    28.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (36)
    Меньше
    52% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (51)
    Нет
    32% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Родез
    25% (19)
    1:1 Ничья
    21.1% (16)
    1:0 Родез
    21.1% (16)
    1:2 Париж
    21.1% (16)
    0:1 Париж
    3.9% (3)
    2:0 Родез
    2.6% (2)
    0:2 Париж
    2.6% (2)
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