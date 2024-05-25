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  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:1
В ожидании доп. времени
Мельбурн Виктори
0'
21' Желтая карточка
Траоре Адама
0:1
50' Гол
Герия Джейсон
70' Желтая карточка
Арзани Дэниел
83' Желтая карточка
Фаррелл Джекоб
1:1
90' Гол
Эдмондсон Райан

Ход матча

21'
 
Траоре Адама
46'
Эдмондсон Райан
Куол Алоу
 
50'
0:1
Герия Джейсон
(Jordi Valadon)
57'
Miguel Di Pizio
Теохарус Кристиан
 
58'
 
Nishan Velupillay
Хелифи Салим
70'
Барселлос Рональд
Роу Сторм
 
70'
Harrison Steele
Трапп Брэд
 
70'
 
Арзани Дэниел
75'
 
Фолами Бен
Арзани Дэниел
75'
 
Боневасиа Ролиней
Машаш Зинедин
83'
Фаррелл Джекоб
 
90'
 
Икономидис Крис
Форнароли Бруно
90'
 
Бриммер Джейк
Jordi Valadon
90'
Эдмондсон Райан
(Нисбет Джошуа)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Централ Кост Маринерс
Ничья
Мельбурн Виктори
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
7
Теохарус
Кристиан
4
Нисбет
Джошуа
9
Куол
Алоу
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
27
Jordi
Valadon
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
23
Хелифи
Салим
10
Форнароли
Бруно
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
65%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

48 матчей

22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.1%
27.1%
45.8%
13 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

0:1
1:1
2:2
2:0
2:1
1:1
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.96
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

82
70

Голов в среднем за матч

1.71
1.46

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.43
Marco Tulio1 5 (2) 0.17
Куол Алоу 5 0.17
Нисбет Джошуа 3 0.1
Брито Микаель 3 (2) 0.1
Балар Максимильен 3 0.1
Луаль Джинг 3 (1) 0.1
Теохарус Кристиан 3 0.1
Фаррелл Джекоб 2 0.07
Кальтак Брайан 2 0.07
Эдмондсон Райан 2 0.07
Роу Сторм 1 0.03
Даниель Холл 1 0.03
Уилсон Уильям 1 0.03
Harrison Steele 1 0.03
Miguel Di Pizio 1 0.03
Барселлос Рональд 1 0.03
Смит Ноа 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.58
Машаш Зинедин 7 0.23
Арзани Дэниел 4 (1) 0.13
Nishan Velupillay 3 0.1
Да Сильва Дамьен 3 0.1
Фолами Бен 2 0.06
Икономидис Крис 2 0.06
Траоре Адама III 1 0.03
Тиг Райан 1 0.03
Родерик Миранда 1 0.03
Чапман Коннор 1 0.03
Герия Джейсон 1 0.03
Боневасиа Ролиней 1 0.03
Eli Adams 1 0.03
Бриммер Джейк 0 0
Jordi Valadon 0 0
Kasey Bos 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 8 1
Теохарус Кристиан 8 0
Роу Сторм 5 1
Куол Алоу 6 0
Брито Микаель 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Арзани Дэниел 7 0
Машаш Зинедин 5 1
Да Сильва Дамьен 6 0
Герия Джейсон 4 1
Траоре Адама III 4 1
Форнароли Бруно 5 0
Чапман Коннор 4 0
Икономидис Крис 3 0
Rai IV 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Мельбурн Виктори
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
9
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Мельбурн Виктори
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

22
21
Централ Кост Маринерс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Мельбурн Виктори
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

29
30

Голы по времени матча

Забито

29
22
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
1
3%
1
5%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
7
24%
6
27%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
11
38%
7
32%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
10
50%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
5%
4
16%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
6
27%
5
20%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

51
47
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
2
4%
5
11%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
11
22%
11
23%
31-45
10
20%
8
17%
46-60
3
6%
4
9%
61-75
17
33%
12
26%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
4
14%
2
6%
31-45
7
25%
6
18%
46-60
3
11%
5
15%
61-75
8
29%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
8
7
5
9
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
7
16
13
1.5
15
15
8
21
2.5
5
25
3
26
3.5
2
28

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (5)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Централ Кост Маринерс
    Ничья
    Мельбурн Виктори
    99.20
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    6.70
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    3.30
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    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

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    Мельбурн Виктори
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