Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
3:1
Итог доп. времени
0'
21' Желтая карточкаТраоре Адама
0:1
50' ГолГерия Джейсон
70' Желтая карточкаАрзани Дэниел
83' Желтая карточкаФаррелл Джекоб
1:1
90' ГолЭдмондсон Райан
2:1
97' ГолMiguel Di Pizio
106' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
3:1
120' ГолЭдмондсон Райан
Ход матча
21'
50'
0:1
70'
83'
90'
1:1
97'
106'
120'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
23
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
65%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
48 матчей
22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.1%
27.1%
45.8%
13 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.96
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
82
70
Голов в среднем за матч
1.71
1.46
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.43
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.17
|Куол Алоу
|5
|0.17
|Эдмондсон Райан
|4
|0.13
|Нисбет Джошуа
|3
|0.1
|Брито Микаель
|3 (2)
|0.1
|Балар Максимильен
|3
|0.1
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.1
|Теохарус Кристиан
|3
|0.1
|Фаррелл Джекоб
|2
|0.07
|Кальтак Брайан
|2
|0.07
|Miguel Di Pizio
|2
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.03
|Барселлос Рональд
|1
|0.03
|Даниель Холл
|1
|0.03
|Уилсон Уильям
|1
|0.03
|Harrison Steele
|1
|0.03
|Смит Ноа
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.58
|Машаш Зинедин
|7
|0.23
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.13
|Nishan Velupillay
|3
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.1
|Фолами Бен
|2
|0.06
|Икономидис Крис
|2
|0.06
|Траоре Адама III
|1
|0.03
|Тиг Райан
|1
|0.03
|Родерик Миранда
|1
|0.03
|Чапман Коннор
|1
|0.03
|Герия Джейсон
|1
|0.03
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.03
|Eli Adams
|1
|0.03
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
|Kasey Bos
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|8
|1
|Теохарус Кристиан
|8
|0
|Роу Сторм
|5
|1
|Куол Алоу
|6
|0
|Брито Микаель
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Да Сильва Дамьен
|7
|0
|Арзани Дэниел
|7
|0
|Машаш Зинедин
|5
|1
|Герия Джейсон
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Форнароли Бруно
|5
|0
|Чапман Коннор
|4
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Мельбурн Виктори
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
10
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
22
21
Централ Кост Маринерс
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Мельбурн Виктори
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
61% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
29
31
Голы по времени матча
Забито
32
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
1
3%
1
4%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
7
22%
6
26%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
12
38%
7
30%
76-90
2
6%
1
4%
91-120
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
25%
11
48%
76-90
0
0%
2
9%
91-120
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
5%
4
16%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
6
27%
5
20%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Забито
54
48
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
2
4%
5
10%
1-15
8
15%
6
13%
16-30
11
20%
11
23%
31-45
10
19%
9
19%
46-60
3
6%
4
8%
61-75
18
33%
12
25%
76-90
2
4%
1
2%
91-120
Пропущено
29
37
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
3
10%
4
11%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
4
14%
2
5%
31-45
8
28%
6
16%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
12
32%
76-90
0
0%
2
5%
91-120
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
114
106
78
412
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
133
77
88
59
214
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
247
1713
1516
921
526
327
229
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 8