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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Стадион: . Зрители: 2777
Вольфсбергер
1:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
8' Гол
Мейсль Маттео
14' Желтая карточка
Омич Эрвин
56' Желтая карточка
Поцманн Марвин
58' Желтая карточка
Фишер Манфред
63' Желтая карточка
Асллани Фисник
1:1
64' Гол
Augustine Boakye
80' Желтая карточка
Верачниг Николас
1:2
90' Гол
Фитц Доминик
90'+8
32
Гютльбауэр
Лукас
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
26
Ибертсбергер
Лукас
19
Алтунашвили
Сандро
14
Pascal
Muller
17
Верачниг
Николас
77
Maximilian
Scharfetter
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
40
Мейсль
Маттео
2
Luca
Pazourek
30
Фишер
Манфред
19
Поцманн
Марвин
41
Крэтзиг
Франс
33
Шмидт
Александер
36
Фитц
Доминик
10
Асллани
Фисник
Вольфсбергер
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
73.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

46 матчей

34.8%
19.6%
45.6%
16 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
12 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
12 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:4
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.23

Среднее время на гол

72
73

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.45
1.42

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

62
61

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

66
67

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 11 (3) 0.33
Augustine Boakye 10 0.3
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.18
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.09
Писингер Симон 2 0.06
Омич Эрвин 2 0.06
Яшич Адис 2 0.06
Забитцер Томас 1 0.03
Ридер Флориан 1 0.03
Кеннеди Скотт 1 0.03
Тиджани Самсон 1 0.03
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.33
Фитц Доминик 9 (4) 0.27
Асллани Фисник 4 0.12
Шмидт Александер 3 0.09
Хускович Муарем 3 0.09
Вучич Ромео 2 0.06
Ранфтль Райнхольд 1 0.03
Крэтзиг Франс 1 0.03
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Хандль Йоханнес 1 0.03
Мейсль Маттео 1 0.03
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Галвао Лукас 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Верачниг Николас 7 1
Augustine Boakye 5 1
Баумгартнер Доминик 6 0
Шерцер Йонатан 6 0
Балло Тьерно 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Яшич Адис 4 0
Ибертсбергер Лукас 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Кеннеди Скотт 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Омич Эрвин 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Гютльбауэр Лукас 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 10 2
Хандль Йоханнес 9 0
Фишер Манфред 8 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Фитц Доминик 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Гуэнуш Хаким 4 1
Хускович Муарем 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Michael Wimmer 3 1
Поцманн Марвин 4 0
Грубер Андреас 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Шмидт Александер 2 0
Мейсль Маттео 2 0
Асллани Фисник 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Аустрия Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
5
Вольфсбергер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Аустрия Вена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

20
20
Вольфсбергер
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Аустрия Вена
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
55% (18)
30% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
15%
8
47%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
26%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
7
30%
3
14%
61-75
3
13%
4
19%
76-90

Забито

20
20
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
3
15%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
8
40%
6
30%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
7
35%
5
36%
76-90

Забито

40
37
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 18
13 Не забивали 13
6
15%
11
30%
30%
1-15
5
13%
2
5%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
11
28%
9
24%
76-90

Пропущено

43
35
15 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
7
16%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
6
14%
8
23%
31-45
8
19%
5
14%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
10
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
13 раз 39%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
7
9
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
6
11
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
20
13
11
22
1.5
13
20
7
26
2.5
3
30
3
30
3.5
1
32

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 20 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Афдияй Донис 12 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Омич Эрвин получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Фитц Доминик сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Мейсль Маттео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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