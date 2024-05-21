Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 2777
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМейсль Маттео
14' Желтая карточкаОмич Эрвин
56' Желтая карточкаПоцманн Марвин
58' Желтая карточкаФишер Манфред
63' Желтая карточкаАсллани Фисник
1:1
64' ГолAugustine Boakye
80' Желтая карточкаВерачниг Николас
1:2
90' ГолФитц Доминик
90'+8
Ход матча
8'
0:1
14'
56'
58'
63'
64'
80'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Яшич АдисНападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Wegleitner
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
73.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
46 матчей
34.8%
19.6%
45.6%
16 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
12 побед 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
12 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.23
Среднее время на гол
72
73
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.45
1.42
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
62
61
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
66
67
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|11 (3)
|0.33
|Augustine Boakye
|10
|0.3
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.18
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.09
|Писингер Симон
|2
|0.06
|Омич Эрвин
|2
|0.06
|Яшич Адис
|2
|0.06
|Забитцер Томас
|1
|0.03
|Ридер Флориан
|1
|0.03
|Кеннеди Скотт
|1
|0.03
|Тиджани Самсон
|1
|0.03
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.33
|Фитц Доминик
|9 (4)
|0.27
|Асллани Фисник
|4
|0.12
|Шмидт Александер
|3
|0.09
|Хускович Муарем
|3
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Мейсль Маттео
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Верачниг Николас
|7
|1
|Augustine Boakye
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|6
|0
|Шерцер Йонатан
|6
|0
|Балло Тьерно
|4
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Яшич Адис
|4
|0
|Ибертсбергер Лукас
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Омич Эрвин
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гютльбауэр Лукас
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|10
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Фишер Манфред
|8
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Фитц Доминик
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Гуэнуш Хаким
|4
|1
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Michael Wimmer
|3
|1
|Поцманн Марвин
|4
|0
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Шмидт Александер
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Аустрия Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
5
Вольфсбергер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Аустрия Вена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
20
20
Вольфсбергер
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Аустрия Вена
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
55% (18)
30% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
15%
8
47%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
26%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
7
30%
3
14%
61-75
3
13%
4
19%
76-90
Забито
20
20
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
3
15%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
8
40%
6
30%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
7
35%
5
36%
76-90
Забито
40
37
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 18
13 Не забивали 13
6
15%
11
30%
30%
1-15
5
13%
2
5%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
11
28%
9
24%
76-90
Пропущено
43
35
15 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
7
16%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
6
14%
8
23%
31-45
8
19%
5
14%
46-60
10
23%
4
11%
61-75
10
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
13 раз 39%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
512
79
314
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
610
611
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2013
1122
1320
726
330
330
132
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|20 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9