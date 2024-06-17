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  4. Кубок 2024
Атырау
 
Позже
Тобол
Прогнозы 29
Атырау 20.7% (6)
X 20.7% (6)
Тобол 58.6% (17)
Все прогнозы

История личных встреч

Атырау
Тобол

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 23 победы

50 матчей

22%
22%
56%
11 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
10 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

20%
34%
46%
10 побед 17 ничьих 23 победы

История матчей

К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:3
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛП
3:0
ПЛП
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
4:2
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
С
2:2
С
1:3
С
0:0
С
2:2
С
0:5
С
3:0
С
1:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

0.92
0.62

Среднее время на гол

98
146

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.65
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.3
0.96

Тотал матчей

2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Атырау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоса 2 0.67
Эужениу Педру 2 (1) 0.67
Стасевич Игорь 1 0.33
Новак Якоб 1 0.33
Керимжанов Олжас 1 0.33
Степанов Никита 1 0.33
Олимзода Фатхулло 1 0.33
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Мессауди Ахмед 3 (1) 1
Цонев Радослав 1 0.33
Чесноков Ислам 1 0.33

Карточки

Атырау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимзода Фатхулло 2 0
Жумаханов Адильбек 0 1
Наджарян Геворг 1 0
Керимжанов Олжас 1 0
Степанов Никита 1 0
Адиль Аслан 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миладинович Иван 2 0
Габараев Альберт 2 0
Тапалов Еркин 1 0
Купер Годберг 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Галым Бейбит 1 0

Результаты матчей

Атырау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тобол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Атырау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Атырау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атырау
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шахтёр Караганда - Атырау 0:3 Женис - Атырау 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Астана 1:0
Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0 Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Атырау 0:0 Нефтчи Фергана - Атырау 1:1 Кёге - Атырау 3:1 Атырау - Брера Струмица 2:1 Атырау - Висла Краков 0:2 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 Атырау - Кайрат 0:0 Кайсар - Атырау 1:0
Тобол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0
Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3 Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1

Результаты матчей

Атырау
Тобол

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атырау
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
6 Атырау
0 СД Фэмили
3 Кайрат
0 Туран Туркестан
0 Кайсар
3 Тобол
0 Женис
1 Астана
2 Елимай Семей
1 Шахтёр Караганда
1 Академия Онустик
2 Кызылжар
0 Тараз
2 Ордабасы
1 Актобе
0 Жетысу
1/4 финала
3 Атырау
1 Кайрат
1 Тобол
0 Астана
1 Елимай Семей
0 Кызылжар
1 Ордабасы
2 Актобе
1/2 финала
Атырау
Тобол
Елимай Семей
Актобе
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аксу Какимов Асланбек 3
Тобол Эль-Мессауди Ахмед 3
АКАС Гридин Сергей 2
Актобе Ромеро 2
СД Фэмили _Daniyarov B. 2
Весь список

Топ нарушителей
Жетысу Шрамченко Антон 1 1
Ордабасы Малый Сергей 2
Актобе Струмиа Леонель 2
Тобол Миладинович Иван 2
Тобол Габараев Альберт 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атырау - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2024, осталось 2 дня 5 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 29
    Атырау 20.7% (6)
    X 20.7% (6)
    Тобол 58.6% (17)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Атырау - Тобол

    Исход игры
    Атырау
    20.7% (6)
    Ничья
    20.7% (6)
    Тобол
    58.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (14)
    Меньше
    51.72% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (20)
    Нет
    31.03% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Тобол
    34.5% (10)
    0:1 Тобол
    20.7% (6)
    1:1 Ничья
    20.7% (6)
    1:0 Атырау
    10.3% (3)
    2:1 Атырау
    10.3% (3)
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