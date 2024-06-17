История личных встреч
Атырау
Тобол
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 23 победы
50 матчей
22%
22%
56%
11 побед 11 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
10 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
20%
34%
46%
10 побед 17 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Среднее время на гол
98
146
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.65
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.3
0.96
Тотал матчей
2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
69
93
Бомбардиры внутри турнира
Атырау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоса
|2
|0.67
|Эужениу Педру
|2 (1)
|0.67
|Стасевич Игорь
|1
|0.33
|Новак Якоб
|1
|0.33
|Керимжанов Олжас
|1
|0.33
|Степанов Никита
|1
|0.33
|Олимзода Фатхулло
|1
|0.33
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Мессауди Ахмед
|3 (1)
|1
|Цонев Радослав
|1
|0.33
|Чесноков Ислам
|1
|0.33
Карточки
Атырау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олимзода Фатхулло
|2
|0
|Жумаханов Адильбек
|0
|1
|Наджарян Геворг
|1
|0
|Керимжанов Олжас
|1
|0
|Степанов Никита
|1
|0
|Адиль Аслан
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миладинович Иван
|2
|0
|Габараев Альберт
|2
|0
|Тапалов Еркин
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
|Галым Бейбит
|1
|0
Результаты матчей
Атырау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тобол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Атырау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Атырау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атырау
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шахтёр Караганда - Атырау 0:3 Женис - Атырау 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Астана 1:0
Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0 Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Атырау 0:0 Нефтчи Фергана - Атырау 1:1 Кёге - Атырау 3:1 Атырау - Брера Струмица 2:1 Атырау - Висла Краков 0:2 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 Атырау - Кайрат 0:0 Кайсар - Атырау 1:0
Тобол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0
Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3 Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1
Результаты матчей
Атырау
Тобол
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атырау
Тобол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Аксу
|Какимов Асланбек
|3
|Тобол
|Эль-Мессауди Ахмед
|3
|АКАС
|Гридин Сергей
|2
|Актобе
|Ромеро
|2
|СД Фэмили
|_Daniyarov B.
|2
|Жетысу
|Шрамченко Антон
|1 1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|2
|Актобе
|Струмиа Леонель
|2
|Тобол
|Миладинович Иван
|2
|Тобол
|Габараев Альберт
|2
Прогнозы на матч Атырау - Тобол
Исход игры
Атырау
20.7% (6)
Ничья
20.7% (6)
Тобол
58.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (14)
Меньше
51.72% (15)
Обе команды забьют
Да
68.97% (20)
Нет
31.03% (9)
Популярный счёт
1:2 Тобол
34.5% (10)
0:1 Тобол
20.7% (6)
1:1 Ничья
20.7% (6)
1:0 Атырау
10.3% (3)
2:1 Атырау
10.3% (3)
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