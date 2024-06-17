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  4. Кубок 2024
Елимай Семей
 
Позже
Актобе
Прогнозы 28
Елимай Семей 7.1% (2)
X 3.6% (1)
Актобе 89.3% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Елимай Семей
Актобе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Елимай Семей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шина Жоау Гонсалвеш 1 0.33
Корзун Никита 1 0.33
Свиридов Иван 1 0.33
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро 2 0.67
Бессмертный Дмитрий 1 0.33
Самородов Максим 1 0.33
Жан Джейро 1 0.33

Карточки

Елимай Семей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шомко Дмитрий 1 0
Корзун Никита 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Струмиа Леонель 2 0
Агбо Уче 1 0
Умаев Идрис 1 0
Каиров Багдат 1 0
Кенесов Арман 1 0

Результаты матчей

Елимай Семей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Актобе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Елимай Семей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Елимай Семей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Актобе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Елимай Семей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Елимай Семей - Актобе 2:2 Кызылжар - Елимай Семей 1:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Елимай Семей - Кайрат 1:1
Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кызылжар 1:0 Женис - Елимай Семей 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кайсар 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Тобол - Елимай Семей 4:2 Елимай Семей - Атырау 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Елимай Семей - Металлург Бекабад 1:1 Слога Добой - Елимай Семей 1:3 Нефтчи Фергана - Елимай Семей 0:3 Ахмат - Елимай Семей 1:0
Актобе
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0
Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2 Окжетпес - Актобе 1:1 Актобе - Астана 2:0 Кызылжар - Актобе 0:0

Результаты матчей

Елимай Семей
Актобе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Елимай Семей
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1/8 финала
6 Атырау
0 СД Фэмили
3 Кайрат
0 Туран Туркестан
0 Кайсар
3 Тобол
0 Женис
1 Астана
2 Елимай Семей
1 Шахтёр Караганда
1 Академия Онустик
2 Кызылжар
0 Тараз
2 Ордабасы
1 Актобе
0 Жетысу
1/4 финала
3 Атырау
1 Кайрат
1 Тобол
0 Астана
1 Елимай Семей
0 Кызылжар
1 Ордабасы
2 Актобе
1/2 финала
Атырау
Тобол
Елимай Семей
Актобе
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аксу Какимов Асланбек 3
Тобол Эль-Мессауди Ахмед 3
АКАС Гридин Сергей 2
Актобе Ромеро 2
СД Фэмили _Daniyarov B. 2
Весь список

Топ нарушителей
Жетысу Шрамченко Антон 1 1
Ордабасы Малый Сергей 2
Актобе Струмиа Леонель 2
Тобол Миладинович Иван 2
Тобол Габараев Альберт 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Елимай Семей - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 28
    Елимай Семей 7.1% (2)
    X 3.6% (1)
    Актобе 89.3% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Елимай Семей - Актобе онлайн

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    Прогнозы на матч Елимай Семей - Актобе

    Исход игры
    Елимай Семей
    7.1% (2)
    Ничья
    3.6% (1)
    Актобе
    89.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (16)
    Меньше
    42.86% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (17)
    Нет
    39.29% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Актобе
    50% (14)
    0:1 Актобе
    28.6% (8)
    0:2 Актобе
    10.7% (3)
    2:1 Елимай Семей
    7.1% (2)
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    Елимай Семей
    Актобе
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