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История личных встреч
Елимай Семей
Актобе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Елимай Семей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шина Жоау Гонсалвеш
|1
|0.33
|Корзун Никита
|1
|0.33
|Свиридов Иван
|1
|0.33
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро
|2
|0.67
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.33
|Самородов Максим
|1
|0.33
|Жан Джейро
|1
|0.33
Карточки
Елимай Семей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шомко Дмитрий
|1
|0
|Корзун Никита
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Струмиа Леонель
|2
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Кенесов Арман
|1
|0
Результаты матчей
Елимай Семей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Актобе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Елимай Семей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Елимай Семей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Актобе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Елимай Семей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Елимай Семей - Актобе 2:2 Кызылжар - Елимай Семей 1:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Елимай Семей - Кайрат 1:1
Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кызылжар 1:0 Женис - Елимай Семей 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Елимай Семей - Шахтёр Караганда 2:1 Елимай Семей - Кайсар 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Тобол - Елимай Семей 4:2 Елимай Семей - Атырау 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Елимай Семей - Металлург Бекабад 1:1 Слога Добой - Елимай Семей 1:3 Нефтчи Фергана - Елимай Семей 0:3 Ахмат - Елимай Семей 1:0
Актобе
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0
Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2 Окжетпес - Актобе 1:1 Актобе - Астана 2:0 Кызылжар - Актобе 0:0
Результаты матчей
Елимай Семей
Актобе
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Елимай Семей
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Аксу
|Какимов Асланбек
|3
|Тобол
|Эль-Мессауди Ахмед
|3
|АКАС
|Гридин Сергей
|2
|Актобе
|Ромеро
|2
|СД Фэмили
|_Daniyarov B.
|2
|Жетысу
|Шрамченко Антон
|1 1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|2
|Актобе
|Струмиа Леонель
|2
|Тобол
|Миладинович Иван
|2
|Тобол
|Габараев Альберт
|2
Прогнозы на матч Елимай Семей - Актобе
Исход игры
Елимай Семей
7.1% (2)
Ничья
3.6% (1)
Актобе
89.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (16)
Меньше
42.86% (12)
Обе команды забьют
Да
60.71% (17)
Нет
39.29% (11)
Популярный счёт
1:2 Актобе
50% (14)
0:1 Актобе
28.6% (8)
0:2 Актобе
10.7% (3)
2:1 Елимай Семей
7.1% (2)
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