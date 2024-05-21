Стадион: Виа дель Маре.
0'
0:1
14' ГолТсаджут Франк
37' Желтая карточкаВаскес Франко
0:2
50' ГолЧофани Даниэль
1:2
51' ГолБьяши Томмазо
60' Желтая карточкаКвальята Джакомо
2:2
68' ГолБриньола Энрико
Ход матча
14'
0:1
37'
50'
51'
1:2
60'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Катанзаро
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|17 (1)
|0.43
|Бьяши Томмазо
|11
|0.28
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.08
|Верна Лука
|3
|0.08
|Антонини Матиас
|3
|0.08
|Понтиссо Симоне
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Оливери Андреа
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|16 (4)
|0.41
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.1
|Коллоколо Микеле
|4
|0.1
|Васкес Франко
|3
|0.08
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Тсаджут Франк
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|14
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|7
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|5
|0
|Петриччоне Якопо
|5
|0
|Миранда Кевин
|3
|1
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|10
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|6
|1
|Квальята Джакомо
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Йонсен Деннис
|2
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Кремонезе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
10
6
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
24
24
Катанзаро
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
38% (15)
23% (9)
Кремонезе
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
34
30
Голы по времени матча
Забито
35
23
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
21 Не забивали 24
7
20%
2
9%
1-15
7
20%
4
17%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
8
23%
2
9%
46-60
3
9%
6
26%
61-75
6
17%
6
26%
76-90
2
6%
0
0%
91-120
Пропущено
33
18
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
5
15%
3
17%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
11
33%
4
22%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
6
18%
5
28%
76-90
Забито
25
27
17 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
26 Не забивали 22
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
7
26%
16-30
10
40%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
6
27%
3
21%
76-90
Забито
60
50
33 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 26
24 Забивали первыми 25
8 Не забивали 8
10
17%
6
12%
1-15
11
18%
11
22%
16-30
12
20%
7
14%
31-45
11
18%
6
12%
46-60
5
8%
8
16%
61-75
9
15%
12
24%
76-90
2
3%
0
0%
91-120
Пропущено
55
32
25 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 21
8
15%
3
9%
1-15
9
16%
6
19%
16-30
8
15%
3
9%
31-45
14
25%
8
25%
46-60
4
7%
4
13%
61-75
12
22%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2
Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Катанзаро
Кремонезе
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 33%
0
9 раз 23%
1
9 раз 23%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 37%
2
10 раз 26%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
154
128
712
614
316
218
118
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
910
811
217
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
309
Больше Меньше
299
2118
1523
831
533
336
137
138
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 17
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15