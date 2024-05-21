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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: . Зрители: 11379
Катанзаро
2:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
14' Гол
Тсаджут Франк
37' Желтая карточка
Васкес Франко
0:2
50' Гол
Чофани Даниэль
1:2
51' Гол
Бьяши Томмазо
60' Желтая карточка
Квальята Джакомо
2:2
68' Гол
Бриньола Энрико
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Тсаджут Франк
37'
 
Васкес Франко
50'
0:2
Чофани Даниэль
(Дзанимачча Лука)
51'
Бьяши Томмазо
(Сунас Димитрис)
1:2
56'
Вероли Давиде
Сконьямилло Стефано
 
56'
Бриньола Энрико
Сунас Димитрис
 
59'
 
Йонсен Деннис
Чофани Даниэль
60'
 
Квальята Джакомо
67'
 
Серникола Леонардо
Дзанимачча Лука
67'
 
Абрего Гонсало
Васкес Франко
68'
Бриньола Энрико
(Йемелло Пьетро)
2:2
79'
Доннарумма Альфредо
Бьяши Томмазо
 
80'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
80'
 
Гильоне Паоло
Квальята Джакомо
80'
 
Кода Массимо
Тсаджут Франк
90'
Стоппа Маттео
Йемелло Пьетро
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 563 Количество передач 415
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
33
Оливери
Андреа
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
24
Сунас
Димитрис
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
33
Квальята
Джакомо
74
Тсаджут
Франк
9
Чофани
Даниэль
Катанзаро
4-4-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Кремонезе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 17 (1) 0.43
Бьяши Томмазо 11 0.28
Вандепутте Яри 9 (1) 0.23
Сунас Димитрис 3 0.08
Амброзино Джузеппе 3 0.08
Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.08
Верна Лука 3 0.08
Антонини Матиас 3 0.08
Бриньола Энрико 3 0.08
Понтиссо Симоне 2 0.05
Помпетти Марко 1 0.03
Оливери Андреа 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 16 (4) 0.41
Кастаньетти Микеле 4 0.1
Коллоколо Микеле 4 0.1
Васкес Франко 3 0.08
Пикель Шарль 3 0.08
Йонсен Деннис 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Дзанимачча Лука 2 0.05
Тсаджут Франк 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Бьянкетти Маттео 2 0.05
Чофани Даниэль 2 (1) 0.05
Серникола Леонардо 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 14 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 7 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 5 0
Петриччоне Якопо 5 0
Миранда Кевин 3 1
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 10 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 6 1
Квальята Джакомо 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Йонсен Деннис 2 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Кремонезе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

12
8
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

24
24
Катанзаро
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (10)
38% (15)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
38% (15)
23% (9)
Кремонезе
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (9)
49% (19)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
38% (15)
26% (10)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

36
32

Голы по времени матча

Забито

37
25
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
21 Не забивали 24
7
19%
3
12%
1-15
7
19%
4
16%
16-30
2
5%
3
12%
31-45
9
24%
3
12%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
6
16%
6
24%
76-90
2
5%
0
0%
91-120

Пропущено

35
20
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 12
6
17%
3
15%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
12
34%
5
25%
46-60
2
6%
3
15%
61-75
6
17%
5
25%
76-90

Забито

25
27
17 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
27 Не забивали 23
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
7
26%
16-30
10
40%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
6
27%
3
21%
76-90

Забито

62
52
33 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 26
8 Не забивали 8
10
16%
7
13%
1-15
11
18%
11
21%
16-30
12
19%
7
13%
31-45
12
19%
7
13%
46-60
6
10%
8
15%
61-75
9
15%
12
23%
76-90
2
3%
0
0%
91-120

Пропущено

57
34
26 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
32 Не пропускали 22
9
16%
3
9%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
8
14%
3
9%
31-45
15
26%
9
26%
46-60
4
7%
5
15%
61-75
12
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2
Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Кремонезе

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Точный счет

1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 35%
0
9 раз 23%
1
9 раз 23%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 36%
2
11 раз 28%
0
9 раз 23%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
4
13
8
1.5
7
12
6
15
2.5
3
16
2
19
3.5
1
18
1
20
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
5
9
10
1.5
9
11
2
17
2.5
2
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
9
0.5
Больше Меньше
30
9
22
18
1.5
16
23
8
32
2.5
5
34
3
37
3.5
1
38
1
39
4.5

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 17
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
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    • 50'
      Дзанимачча Лука сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Тсаджут Франк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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