Стадион: Джованни Цини. Зрители: 8629
0'
1:0
12' ГолВаскес Франко
2:0
19' ГолБуонаюто Кристиан
3:0
37' ГолКода Массимо
44' Желтая карточкаАнтонини Матиас
55' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
63' Красная карточкаБриньола Энрико
66' Желтая карточкаПомпетти Марко
4:0
70' ГолСерникола Леонардо
4:1
80' ГолАнтонини Матиас
90'+1
Ход матча
12'
1:0
19'
37'
3:0
44'
63'
66'
70'
4:0
80'
4:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
415 Количество передач 485
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Кремонезе
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (4)
|0.43
|Васкес Франко
|4
|0.1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.1
|Коллоколо Микеле
|4
|0.1
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Серникола Леонардо
|2
|0.05
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Тсаджут Франк
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|2
|0.05
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|17 (1)
|0.41
|Бьяши Томмазо
|11
|0.27
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.22
|Антонини Матиас
|4
|0.1
|Сунас Димитрис
|3
|0.07
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.07
|Верна Лука
|3
|0.07
|Бриньола Энрико
|3
|0.07
|Понтиссо Симоне
|2
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.02
|Оливери Андреа
|1
|0.02
|Бригенти Николо
|1
|0.02
|Гион Андреа
|1
|0.02
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|10
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|6
|1
|Квальята Джакомо
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Йонсен Деннис
|2
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|15
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|7
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|5
|0
|Петриччоне Якопо
|5
|0
|Миранда Кевин
|3
|1
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Бриньола Энрико
|1
|1
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Катанзаро
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
8
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Катанзаро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
22
31
Кремонезе
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (12)
48% (19)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
40% (16)
35% (14)
Катанзаро
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
37% (15)
37% (15)
27% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (9)
39% (16)
39% (16)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
31
39
Голы по времени матча
Забито
31
26
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
23 Не забивали 27
5
16%
3
12%
1-15
8
26%
4
15%
16-30
5
16%
10
38%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
6
23%
76-90
Забито
25
37
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
25 Не забивали 22
3
12%
7
19%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
3
12%
2
5%
31-45
3
12%
9
24%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
6
24%
6
16%
76-90
0
0%
2
5%
91-120
Пропущено
20
35
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 17
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
5
25%
12
34%
46-60
3
15%
2
6%
61-75
5
25%
6
17%
76-90
Забито
56
63
28 В 1-м тайме 33
28 Во 2-м тайме 28
27 Забивали первыми 24
8 Не забивали 8
8
14%
10
16%
1-15
12
21%
11
17%
16-30
8
14%
12
19%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
9
16%
6
10%
61-75
12
21%
10
16%
76-90
0
0%
2
3%
91-120
Пропущено
35
61
12 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 33
3
9%
10
16%
1-15
6
17%
10
16%
16-30
3
9%
9
15%
31-45
9
26%
15
25%
46-60
5
14%
5
8%
61-75
9
26%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1
Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Результаты матчей
Кремонезе
Катанзаро
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 12%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
1
14 раз 35%
2
11 раз 28%
0
9 раз 23%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
2
14 раз 34%
1
10 раз 24%
0
9 раз 22%
3
5 раз 12%
4
2 раза 5%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
183
812
138
416
615
218
219
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
911
911
218
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
319
Больше Меньше
329
1723
2219
634
833
238
338
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|20 (3)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|17 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|17 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 18
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Катанзаро
|Сконьямилло Стефано
|15