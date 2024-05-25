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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Стадион: . Зрители: 8629
Кремонезе
4:1
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
12' Гол
Васкес Франко
2:0
19' Гол
Буонаюто Кристиан
3:0
37' Гол
Кода Массимо
44' Желтая карточка
Антонини Матиас
55' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
63' Красная карточка
Бриньола Энрико
66' Желтая карточка
Помпетти Марко
4:0
70' Гол
Серникола Леонардо
4:1
80' Гол
Антонини Матиас
90'+1

Ход матча

12'
Васкес Франко
(Кода Массимо)
1:0
19'
Буонаюто Кристиан
(Кастаньетти Микеле)
2:0
37'
Кода Массимо
(Антов Валентин)
3:0
44'
 
Антонини Матиас
46'
Лочошвили Лука
Раванелли Лука
 
46'
 
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
46'
 
Бриньола Энрико
Сунас Димитрис
54'
Коллоколо Микеле
Буонаюто Кристиан
 
55'
 
Сконьямилло Стефано
59'
 
Доннарумма Альфредо
Бьяши Томмазо
61'
Майер Жан
Васкес Франко
 
61'
Фалетти Сесар
Пикель Шарль
 
63'
 
Бриньола Энрико
66'
 
Помпетти Марко
70'
Серникола Леонардо
(Майер Жан)
4:0
72'
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
 
80'
4:1
Антонини Матиас
83'
 
Стоппа Маттео
Петриччоне Якопо
84'
 
Верна Лука
Йемелло Пьетро

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 415 Количество передач 485
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Саро
Джанлука
5
Раванелли
Лука
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Фулиньяти
Андреа
33
Оливери
Андреа
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Кремонезе
3-5-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Кремонезе
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (4) 0.43
Васкес Франко 4 0.1
Кастаньетти Микеле 4 0.1
Коллоколо Микеле 4 0.1
Пикель Шарль 3 0.08
Йонсен Деннис 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Серникола Леонардо 2 0.05
Дзанимачча Лука 2 0.05
Тсаджут Франк 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Бьянкетти Маттео 2 0.05
Чофани Даниэль 2 (1) 0.05
Антов Валентин 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0
Майер Жан 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 17 (1) 0.41
Бьяши Томмазо 11 0.27
Вандепутте Яри 9 (1) 0.22
Антонини Матиас 4 0.1
Сунас Димитрис 3 0.07
Амброзино Джузеппе 3 0.07
Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.07
Верна Лука 3 0.07
Бриньола Энрико 3 0.07
Понтиссо Симоне 2 0.05
Помпетти Марко 1 0.02
Оливери Андреа 1 0.02
Бригенти Николо 1 0.02
Гион Андреа 1 0.02
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 10 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 6 1
Квальята Джакомо 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Йонсен Деннис 2 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 15 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 7 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 5 0
Петриччоне Якопо 5 0
Миранда Кевин 3 1
Бьяши Томмазо 4 0
Помпетти Марко 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Бриньола Энрико 1 1
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Антонини Матиас 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Катанзаро
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
8
Кремонезе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Катанзаро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

22
31
Кремонезе
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (12)
48% (19)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
40% (16)
35% (14)
Катанзаро
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
37% (15)
37% (15)
27% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (9)
39% (16)
39% (16)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

31
39

Голы по времени матча

Забито

31
26
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
23 Не забивали 27
5
16%
3
12%
1-15
8
26%
4
15%
16-30
5
16%
10
38%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
6
23%
76-90

Забито

25
37
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
25 Не забивали 22
3
12%
7
19%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
3
12%
2
5%
31-45
3
12%
9
24%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
6
24%
6
16%
76-90
0
0%
2
5%
91-120

Пропущено

20
35
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 17
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
5
25%
12
34%
46-60
3
15%
2
6%
61-75
5
25%
6
17%
76-90

Забито

56
63
28 В 1-м тайме 33
28 Во 2-м тайме 28
27 Забивали первыми 24
8 Не забивали 8
8
14%
10
16%
1-15
12
21%
11
17%
16-30
8
14%
12
19%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
9
16%
6
10%
61-75
12
21%
10
16%
76-90
0
0%
2
3%
91-120

Пропущено

35
61
12 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 33
3
9%
10
16%
1-15
6
17%
10
16%
16-30
3
9%
9
15%
31-45
9
26%
15
25%
46-60
5
14%
5
8%
61-75
9
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1
Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0
Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0

Результаты матчей

Кремонезе
Катанзаро

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:1
7 раз 18%
1:2
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 12%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
2:0
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 2%
0:5
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
14 раз 35%
2
11 раз 28%
0
9 раз 23%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
2
14 раз 34%
1
10 раз 24%
0
9 раз 22%
3
5 раз 12%
4
2 раза 5%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
3
8
12
1.5
13
8
4
16
2.5
6
15
2
18
3.5
2
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
9
11
2
18
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
9
0.5
Больше Меньше
32
9
17
23
1.5
22
19
6
34
2.5
8
33
2
38
3.5
3
38

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 20 (3)
Катанзаро Йемелло Пьетро 17 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Кремонезе Кода Массимо 17 (3)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 18
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Катанзаро Сконьямилло Стефано 15
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