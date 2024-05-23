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  4. Германия
  5. Бундеслига 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Бохум
0:0
Первый тайм: 9'
Фортуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
Бохум 80.5% (103)
X 12.5% (16)
Фортуна 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Фортуна
2.23
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3.60
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3.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Луте
Андреас
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
30
Де
Вейс
Йорди
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
6
Энгельхардт
Янник
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Бохум
4-2-3-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Фортуна

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
0:2
Б2
0:3
Б2
5:0
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.21
Асано Такума 6 0.18
Шлоттербек Кевен 5 0.15
Хофманн Филипп 4 0.12
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 10 0
Бернардо Фернандес 9 0
Шлоттербек Кевен 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Ордец Иван 4 0
Виттек Максимилиан 4 0
Брошински Мориц 4 0
Пасслак Феликс 2 1
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бохум
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

16
0
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

38
0

Упущенные победы

9
0
Бохум
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (18)
35% (12)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

43
0

Упущенные победы

25
0

Голы по времени матча

Забито

29
0
13 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
12 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

26
0
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 0
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
35%
0
0%
76-90

Забито

16
0
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
25 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

45
0
22 В 1-м тайме 0
23 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
5
11%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
12
27%
0
0%
31-45
3
7%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
12
27%
0
0%
76-90

Забито

45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
17 Забивали первыми 0
9 Не забивали 0
3
7%
0
0%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
11
24%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
9
20%
0
0%
76-90

Пропущено

71
0
31 В 1-м тайме 0
40 Во 2-м тайме 0
15 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 0
6
8%
0
0%
1-15
7
10%
0
0%
16-30
18
25%
0
0%
31-45
7
10%
0
0%
46-60
12
17%
0
0%
61-75
21
30%
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2

Результаты матчей

Бохум
Фортуна

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
4
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
10
24
1.5
5
29
2.5
1
33
3.5

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 14
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    "Бохум" регулярно на половине поля соперника. "Фортуна" пока только пытается нащупать хотя бы какие-то нити игры.
  • 8'
    Штрафной удар на левом фланге заработали хозяева.  Штёгер у мяча. С левой ноги подачу исполнил, но  Бернардо лишь "прочесал" мяч головой, протолкнув его дальше. 
  • 7'
    Через левый край развивает атаку "Бохум", передача на Патрика, тот сыграл чуть назад. Перевод в штрафную площадь на успевшего открыться Патрика, которого заставил соперник покинуть владения. 
  • 6'
    Угловой удар заработали хозяева, последовал розыгрыш и заброс очередной в штрафную площадь.  Штёгер пытался навязать борьбу Ййоха, который взял мяч под свой контроль. 
  • 4'
     Кастенмайер с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего защитника, дальше на Ийоха, который набрал ход. Но в центре поля мяч потерян и пришлось его возвращать гостям. 
  • 3'
     Де Вейс сыграл на Обердорфа. "Фортуна" катает мяч в обороне. Перевод на левый край последовал.  Бернардо выбил игровой снаряд за боковую. 
  • 2'
    И в первой же атаке "Бохума" рефери фиксирует положение вне игры.  Хофманн в него забрался.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бохум 0:0 Фортуна

Исход игры
Бохум
80.5% (103)
Ничья
12.5% (16)
Фортуна
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
2:1 Бохум
44.5% (57)
1:0 Бохум
16.4% (21)
1:1 Ничья
8.6% (11)
2:0 Бохум
7.8% (10)
3:1 Бохум
3.1% (4)
1:2 Фортуна
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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