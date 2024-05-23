Первый тайм

9' "Бохум" регулярно на половине поля соперника. "Фортуна" пока только пытается нащупать хотя бы какие-то нити игры.

8' Штрафной удар на левом фланге заработали хозяева. Штёгер у мяча. С левой ноги подачу исполнил, но Бернардо лишь "прочесал" мяч головой, протолкнув его дальше.

7' Через левый край развивает атаку "Бохум", передача на Патрика, тот сыграл чуть назад. Перевод в штрафную площадь на успевшего открыться Патрика, которого заставил соперник покинуть владения.

6' Угловой удар заработали хозяева, последовал розыгрыш и заброс очередной в штрафную площадь. Штёгер пытался навязать борьбу Ййоха, который взял мяч под свой контроль.

4' Кастенмайер с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего защитника, дальше на Ийоха, который набрал ход. Но в центре поля мяч потерян и пришлось его возвращать гостям.

3' Де Вейс сыграл на Обердорфа. "Фортуна" катает мяч в обороне. Перевод на левый край последовал. Бернардо выбил игровой снаряд за боковую.