Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Шрёдер Роберт
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
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-
2.25 Победа «Бохума»
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-
-
16
Луте
Андреас
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
- Основной состав
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Фортуна
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Среднее время на гол
64
100
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|7 (4)
|0.21
|Асано Такума
|6
|0.18
|Шлоттербек Кевен
|5
|0.15
|Хофманн Филипп
|4
|0.12
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.09
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Пасслак Феликс
|2
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Патрик Остерхаге
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|10
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Шлоттербек Кевен
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Пасслак Феликс
|2
|1
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бохум
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
16
0
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
38
0
Упущенные победы
9
0
Бохум
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (18)
35% (12)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
43
0
Упущенные победы
25
0
Голы по времени матча
Забито
29
0
13 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
12 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Пропущено
26
0
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 0
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
35%
0
0%
76-90
Забито
16
0
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
25 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
45
0
22 В 1-м тайме 0
23 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
5
11%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
12
27%
0
0%
31-45
3
7%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
12
27%
0
0%
76-90
Забито
45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
17 Забивали первыми 0
9 Не забивали 0
3
7%
0
0%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
11
24%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
9
20%
0
0%
76-90
Пропущено
71
0
31 В 1-м тайме 0
40 Во 2-м тайме 0
15 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 0
6
8%
0
0%
1-15
7
10%
0
0%
16-30
18
25%
0
0%
31-45
7
10%
0
0%
46-60
12
17%
0
0%
61-75
21
30%
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2
Результаты матчей
Бохум
Фортуна
Точный счет
1:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
611
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
1024
529
133
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 14
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
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2.25 Победа «Бохума»
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Прогнозы на матч Бохум 0:0 Фортуна
Исход игры
Бохум
80.5% (103)
Ничья
12.5% (16)
Фортуна
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
2:1 Бохум
44.5% (57)
1:0 Бохум
16.4% (21)
1:1 Ничья
8.6% (11)
2:0 Бохум
7.8% (10)
3:1 Бохум
3.1% (4)
1:2 Фортуна
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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