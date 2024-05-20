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  4. Германия
  5. Бундеслига 2023-2024
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Фортуна
Прогнозы 40
Бохум 92.5% (37)
X 7.5% (3)
Фортуна 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Фортуна
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История личных встреч

Бохум
Фортуна

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
0:2
Б2
0:3
Б2
5:0
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.21
Асано Такума 6 0.18
Шлоттербек Кевен 5 0.15
Хофманн Филипп 4 0.12
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 10 0
Бернардо Фернандес 9 0
Шлоттербек Кевен 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Ордец Иван 4 0
Виттек Максимилиан 4 0
Брошински Мориц 4 0
Пасслак Феликс 2 1
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бохум
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

16
0
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

38
0

Упущенные победы

9
0
Бохум
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (18)
35% (12)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

43
0

Упущенные победы

25
0

Голы по времени матча

Забито

29
0
13 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
12 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

26
0
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 0
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
35%
0
0%
76-90

Забито

16
0
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
25 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

45
0
22 В 1-м тайме 0
23 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
5
11%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
12
27%
0
0%
31-45
3
7%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
12
27%
0
0%
76-90

Забито

45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
17 Забивали первыми 0
9 Не забивали 0
3
7%
0
0%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
11
24%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
9
20%
0
0%
76-90

Пропущено

71
0
31 В 1-м тайме 0
40 Во 2-м тайме 0
15 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 0
6
8%
0
0%
1-15
7
10%
0
0%
16-30
18
25%
0
0%
31-45
7
10%
0
0%
46-60
12
17%
0
0%
61-75
21
30%
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2
Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2

Результаты матчей

Бохум
Фортуна

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
4
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
1
16
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
10
24
1.5
5
29
2.5
1
33
3.5

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 14
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Фортуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Бохум 92.5% (37)
    X 7.5% (3)
    Фортуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Фортуна
    2.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум - Фортуна

    Исход игры
    Бохум
    92.5% (37)
    Ничья
    7.5% (3)
    Фортуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    50% (20)
    1:0 Бохум
    27.5% (11)
    2:0 Бохум
    12.5% (5)
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