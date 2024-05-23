  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Франция
  5. Лига 1 2023-2024
Стадион: .
Сент-Этьен
 
Позже
Родез
Прогнозы 70
Сент-Этьен 88.6% (62)
X 5.7% (4)
Родез / Париж 5.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Родез
3.60
Реклама, zenit.win
4.15
Реклама, zenit.win
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сент-Этьен
Родез

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
0:2
К
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родез
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корредо Килиан 1 1
Данже Брадле 1 (1) 1

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родез
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамбо Стон 1 0
Юнусса Вилитти 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Родез
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Родез
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0
Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Лаваль 0:0 Сент-Этьен - Гренобль 3:0

Результаты матчей

Сент-Этьен
Родез

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Родез

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Родез от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2024, осталось 1 день 7 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 70
    Сент-Этьен 88.6% (62)
    X 5.7% (4)
    Родез / Париж 5.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Родез
    3.60
    Реклама, zenit.win
    4.15
    Реклама, zenit.win
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сент-Этьен - Родез онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Родез

    Исход игры
    Сент-Этьен
    88.9% (64)
    Ничья
    5.6% (4)
    Родез
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.61% (35)
    Меньше
    51.39% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (36)
    Нет
    50% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    33.3% (24)
    1:0 Сент-Этьен
    25% (18)
    2:0 Сент-Этьен
    20.8% (15)
    3:1 Сент-Этьен
    5.6% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
    1:2 Родез
    4.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сент-Этьен
    Родез
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный