Стадион: Жоффруа Гишар.
Позже
История личных встреч
Сент-Этьен
Родез
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Родез
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корредо Килиан
|1
|1
|Данже Брадле
|1 (1)
|1
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Родез
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамбо Стон
|1
|0
|Юнусса Вилитти
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Родез
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Родез
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0
Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Лаваль 0:0 Сент-Этьен - Гренобль 3:0
Результаты матчей
Сент-Этьен
Родез
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Родез
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогнозы на матч Сент-Этьен - Родез
Исход игры
Сент-Этьен
88.9% (64)
Ничья
5.6% (4)
Родез
5.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.61% (35)
Меньше
51.39% (37)
Обе команды забьют
Да
50% (36)
Нет
50% (36)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
33.3% (24)
1:0 Сент-Этьен
25% (18)
2:0 Сент-Этьен
20.8% (15)
3:1 Сент-Этьен
5.6% (4)
1:1 Ничья
4.2% (3)
1:2 Родез
4.2% (3)
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