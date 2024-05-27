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  4. Германия
  5. Бундеслига 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Фортуна
0:0
Первый тайм: 8'
Бохум
0'
5' Желтая карточка
Хофманн Филипп

Ход матча

5'
 
Хофманн Филипп

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 127
Фортуна 67.7% (86)
X 19.7% (25)
Бохум 12.6% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна
Ничья
Бохум
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
16
Луте
Андреас
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
32
Виттек
Максимилиан
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
15
Пасслак
Феликс
7
Штёгер
Кевин
13
Дашнер
Лукас
33
Хофманн
Филипп
Фортуна
4-5-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Бохум

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:3
ТМК
3:1
ТМК
0:2
Б2
0:3
Б2
5:0
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.09

Среднее время на гол

64
82

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.2

Среднее время на гол

82
75

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
78

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаус Феликс 1 1
Энгельхардт Янник 1 1
Цолис Христос 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.2
Асано Такума 6 0.17
Шлоттербек Кевен 5 0.14
Хофманн Филипп 4 0.11
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 11 0
Бернардо Фернандес 10 0
Шлоттербек Кевен 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Ордец Иван 4 0
Виттек Максимилиан 4 0
Брошински Мориц 4 0
Пасслак Феликс 2 1
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бохум
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
10
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

2
25
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бохум
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

2
35

Голы по времени матча

Забито

0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 26
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

0
45
0 В 1-м тайме 22
0 Во 2-м тайме 23
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 15
0
0%
5
11%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
0
0%
12
27%
31-45
0
0%
3
7%
46-60
0
0%
8
18%
61-75
0
0%
12
27%
76-90

Забито

2
30
0 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 13
0 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
100%
6
20%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Пропущено

1
28
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 15
1
100%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
9
32%
76-90

Забито

2
46
0 В 1-м тайме 22
2 Во 2-м тайме 24
0 Забивали первыми 18
0 Не забивали 9
0
0%
4
9%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
0
0%
11
24%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
2
100%
9
20%
61-75
0
0%
9
20%
76-90

Пропущено

1
73
1 В 1-м тайме 31
0 Во 2-м тайме 42
1 Пропускали первыми 15
1 Не пропускали 30
1
100%
6
8%
1-15
0
0%
7
10%
16-30
0
0%
18
25%
31-45
0
0%
7
10%
46-60
0
0%
14
19%
61-75
0
0%
21
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0

Результаты матчей

Фортуна
Бохум

Точный счет

1:1
6 раз 33%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
7 раз 20%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
16 раз 46%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 28 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Хоффенхайм Байер Максимилиан 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 14
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 10
Бохум Лосилья Антони 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Кастенмайер забрал мяч в руки после длинного заброса от соперников вперёд.
  • Фол, нарушение
    7'
    Беро в центре поля ударил по ногам Энгельхардта.
  • Желтая карточка
    6'
    Хофманн нарушил правила в чужой штрафной площади, а затем и откинул мяч. Жёлтая карточка показана нападающему "Бохума" именно за неспортивное поведение.
  • 5'
    На трибунах за воротами "Фортуны" болельщики использовали пиротехнику, и штрафную площадь хозяев сейчас заволокло дымом. Арбитры выдерживают небольшую паузу.
  • Угловой
    4'
    Краус от углового флага навесил на Вермейжа, удар головой которого пришёлся точно в Луте.
  • 3'
    Танака на чужой половине поля сыграл на перехвате и с двадцати двух метров с небольшим рикошетом пробил правее ворот.
  • 2'
    "Фортуна" играет в красно-белой форме, "Бохум" - в тёмно-синей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фортуна 0:0 Бохум

Исход игры
Фортуна
67.7% (86)
Ничья
19.7% (25)
Бохум
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Фортуна
37% (47)
1:1 Ничья
15% (19)
1:0 Фортуна
7.9% (10)
1:2 Бохум
7.1% (9)
2:0 Фортуна
6.3% (8)
3:1 Фортуна
4.7% (6)
3:2 Фортуна
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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