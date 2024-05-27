Стадион: Эсприт-Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
16
Луте
Андреас
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Луте АндреасВратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна
Бохум
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.09
Среднее время на гол
64
82
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.2
Среднее время на гол
82
75
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
78
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаус Феликс
|1
|1
|Энгельхардт Янник
|1
|1
|Цолис Христос
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|7 (4)
|0.2
|Асано Такума
|6
|0.17
|Шлоттербек Кевен
|5
|0.14
|Хофманн Филипп
|4
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.09
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Пасслак Феликс
|2
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Патрик Остерхаге
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|11
|0
|Бернардо Фернандес
|10
|0
|Шлоттербек Кевен
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Пасслак Феликс
|2
|1
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бохум
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
10
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
2
25
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бохум
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
19
Упущенные победы
2
35
Голы по времени матча
Забито
0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 26
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
0
45
0 В 1-м тайме 22
0 Во 2-м тайме 23
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 15
0
0%
5
11%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
0
0%
12
27%
31-45
0
0%
3
7%
46-60
0
0%
8
18%
61-75
0
0%
12
27%
76-90
Забито
2
30
0 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 13
0 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
100%
6
20%
61-75
0
0%
6
20%
76-90
Пропущено
1
28
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 15
1
100%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
9
32%
76-90
Забито
2
46
0 В 1-м тайме 22
2 Во 2-м тайме 24
0 Забивали первыми 18
0 Не забивали 9
0
0%
4
9%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
0
0%
11
24%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
2
100%
9
20%
61-75
0
0%
9
20%
76-90
Пропущено
1
73
1 В 1-м тайме 31
0 Во 2-м тайме 42
1 Пропускали первыми 15
1 Не пропускали 30
1
100%
6
8%
1-15
0
0%
7
10%
16-30
0
0%
18
25%
31-45
0
0%
7
10%
46-60
0
0%
14
19%
61-75
0
0%
21
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0
Результаты матчей
Фортуна
Бохум
Точный счет
1:1
6 раз 33%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
7 раз 20%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
16 раз 46%
0
9 раз 26%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|28 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Хоффенхайм
|Байер Максимилиан
|16 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 14
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 10
|Бохум
|Лосилья Антони
|11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фортуна 0:0 Бохум
Исход игры
Фортуна
67.7% (86)
Ничья
19.7% (25)
Бохум
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Фортуна
37% (47)
1:1 Ничья
15% (19)
1:0 Фортуна
7.9% (10)
1:2 Бохум
7.1% (9)
2:0 Фортуна
6.3% (8)
3:1 Фортуна
4.7% (6)
3:2 Фортуна
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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