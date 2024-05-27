Первый тайм

8' Кастенмайер забрал мяч в руки после длинного заброса от соперников вперёд.

7' Беро в центре поля ударил по ногам Энгельхардта.

6' Хофманн нарушил правила в чужой штрафной площади, а затем и откинул мяч. Жёлтая карточка показана нападающему "Бохума" именно за неспортивное поведение.

5' На трибунах за воротами "Фортуны" болельщики использовали пиротехнику, и штрафную площадь хозяев сейчас заволокло дымом. Арбитры выдерживают небольшую паузу.

4' Краус от углового флага навесил на Вермейжа, удар головой которого пришёлся точно в Луте.

3' Танака на чужой половине поля сыграл на перехвате и с двадцати двух метров с небольшим рикошетом пробил правее ворот.