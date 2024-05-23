Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Нихуйс Бас
1:2
Конец матча
0'
1:0
57' ГолСано Кадаи
63' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
1:1
77' ГолШтоккерс Финн
1:2
86' ГолРомменс Филипп
90' Желтая карточкаШоне Лассе
90' Желтая карточкаСано Кадаи
90'+5
Ход матча
57'
1:0
63'
73'
77'
1:1
86'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
423 Количество передач 486
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Ron de Groot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.92
1.78
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.95
1.57
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.34
|Огава Коки
|11 (2)
|0.31
|Гонсалес Роберто
|6
|0.17
|Хансен Сонтье
|6
|0.17
|Пропер Дирк
|5
|0.14
|Чери Тьяронн
|5
|0.14
|Сано Кадаи
|5
|0.14
|Дост Бас
|4 (1)
|0.11
|Бас Юри
|3
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.2
|Со Силла
|7
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.2
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.17
|Кюйперс Бас
|5
|0.14
|Ромменс Филипп
|5 (1)
|0.14
|Мартинсен Якоб
|3
|0.09
|Льянсана Энрик
|3
|0.09
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Штоккерс Финн
|1
|0.03
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|3
|1
|Пропер Дирк
|4
|0
|Сано Кадаи
|4
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|6
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Со Силла
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
15
7
НЕК Неймеген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
31
27
НЕК Неймеген
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Гоу Эхед Иглс
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
46
34
Голы по времени матча
Забито
36
18
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
3%
1
6%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
9
25%
2
11%
31-45
10
28%
3
17%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
7
19%
8
44%
76-90
Пропущено
27
24
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
4
15%
8
33%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
11
41%
6
25%
76-90
Забито
32
32
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
6%
3
9%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
9
28%
8
25%
31-45
7
22%
2
6%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
9
28%
9
28%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
3
11%
6
27%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
3
14%
61-75
7
26%
6
27%
76-90
Забито
68
50
24 В 1-м тайме 19
44 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
3
4%
4
8%
1-15
3
4%
5
10%
16-30
18
26%
10
20%
31-45
17
25%
5
10%
46-60
11
16%
9
18%
61-75
16
24%
17
34%
76-90
Пропущено
54
46
19 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 24
7
13%
7
15%
1-15
6
11%
6
13%
16-30
6
11%
9
20%
31-45
7
13%
8
17%
46-60
10
19%
4
9%
61-75
18
33%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3
Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
3
10 раз 29%
2
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
134
117
89
711
611
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
135
107
513
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
269
2114
1322
1322
629
332
332
134
134
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7