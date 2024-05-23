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  4. Эредивизие 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
57' Гол
Сано Кадаи
63' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
1:1
77' Гол
Штоккерс Финн
1:2
86' Гол
Ромменс Филипп
90' Желтая карточка
Шоне Лассе
90' Желтая карточка
Сано Кадаи
90'+5

Ход матча

57'
Сано Кадаи
(Гонсалес Роберто)
1:0
63'
 
Эдвардсен Виктор
70'
 
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
73'
Со Силла
Огава Коки
 
73'
Бас Юри
Гонсалес Роберто
 
77'
1:1
Штоккерс Финн
83'
 
Батен Тибо
Тенгстедт Сёрен
86'
Ларсен Ларс Олден
Перейра Брайанн
 
86'
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
 
86'
1:2
Ромменс Филипп
90'
 
Джеймс Деан
Мартинсен Якоб
90'
Шоне Лассе
 
90'
Сано Кадаи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 423 Количество передач 486
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
29
Мартинсен
Якоб
7
Тенгстедт
Сёрен
16
Эдвардсен
Виктор
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
К
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.92
1.78

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.95
1.57

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.34
Огава Коки 11 (2) 0.31
Гонсалес Роберто 6 0.17
Хансен Сонтье 6 0.17
Пропер Дирк 5 0.14
Чери Тьяронн 5 0.14
Сано Кадаи 5 0.14
Дост Бас 4 (1) 0.11
Бас Юри 3 0.09
Ван Рой Барт 2 0.06
Вердонк Калвин 2 0.06
Тавшан Элаис 2 0.06
Росс Матиас 2 0.06
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.2
Со Силла 7 0.2
Эдвардсен Оливер 7 0.2
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.17
Кюйперс Бас 5 0.14
Ромменс Филипп 5 (1) 0.14
Мартинсен Якоб 3 0.09
Льянсана Энрик 3 0.09
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Штоккерс Финн 1 0.03
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Нюйтинк Брэм 3 1
Пропер Дирк 4 0
Сано Кадаи 4 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Росс Матиас 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Неттен Люк 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 6 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Со Силла 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Ромменс Филипп 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

15
7
НЕК Неймеген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

31
27
НЕК Неймеген
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Гоу Эхед Иглс
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

46
34

Голы по времени матча

Забито

36
18
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
3%
1
6%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
9
25%
2
11%
31-45
10
28%
3
17%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
7
19%
8
44%
76-90

Пропущено

27
24
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
15%
4
17%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
4
15%
8
33%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
11
41%
6
25%
76-90

Забито

32
32
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
6%
3
9%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
9
28%
8
25%
31-45
7
22%
2
6%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
9
28%
9
28%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
3
11%
6
27%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
3
14%
61-75
7
26%
6
27%
76-90

Забито

68
50
24 В 1-м тайме 19
44 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
3
4%
4
8%
1-15
3
4%
5
10%
16-30
18
26%
10
20%
31-45
17
25%
5
10%
46-60
11
16%
9
18%
61-75
16
24%
17
34%
76-90

Пропущено

54
46
19 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 24
7
13%
7
15%
1-15
6
11%
6
13%
16-30
6
11%
9
20%
31-45
7
13%
8
17%
46-60
10
19%
4
9%
61-75
18
33%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3
Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
3
10 раз 29%
2
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
8
9
7
11
2.5
6
11
1
17
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
5
10
7
1.5
5
13
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
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26
9
21
14
1.5
13
22
13
22
2.5
6
29
3
32
3.5
3
32
1
34
4.5
1
34
1/2 финала
1 НЕК Неймеген
2 Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Спарта Роттердам
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
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