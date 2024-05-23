Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

45' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Пропер Дирк наказан за толчок Серен Тенгстедт

39' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Серен Тенгстедт нанес удар в каркас ворот!

37' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мартинсен Якоб пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

33' Адеканье Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Эдвардсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Чери Тьяронн не смог попасть в створ ударом издали

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Чери Тьяронн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Линторст Эверт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Гонсалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

15' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

15' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Гонсалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

10' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

10' Линторст Эверт не смог попасть в створ ударом издали

9' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.