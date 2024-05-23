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  4. Эредивизие 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Утрехт
 
Позже
Спарта Роттердам

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
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Утрехт
Ничья
Спарта Роттердам
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
10
Клемент
Пелле
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Метиньо
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
7
Негли
Камиель
Утрехт
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Спарта Роттердам

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
ЭПО
0:1
ЭПО
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2.17
1.82

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.92

Среднее время на гол

141
98

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 10 (1) 0.29
Йенсен Виктор 7 0.21
Бут Тейлор 5 0.15
Тоорнстра Йенс 4 0.12
Лидберг Исак 4 0.12
Бауссайд Отман 4 0.12
Боздоган Джан 3 0.09
Фрауло Оскар 2 0.06
Фламинго Райан 2 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Оккельс Йеппе 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 12 (3) 0.35
Версейрен Арно 9 0.26
Китолано Джошуа 5 (2) 0.15
Негли Камиель 5 0.15
Брим Шарль-Андреас 4 0.12
Саито Коки 3 0.09
Клемент Пелле 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Метиньо 2 0.06
Мито Шунсуке 2 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Боздоган Джан 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 6 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

Утрехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Спарта Роттердам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

17
22
Утрехт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Спарта Роттердам
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

29
26
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
3
12%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
24%
6
23%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
9
31%
5
19%
76-90

Пропущено

23
23
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
3
15%
7
28%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
7
29%
29%
1
4%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
6
25%
8
32%
76-90

Забито

49
51
18 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
6
12%
4
8%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
6
12%
8
16%
31-45
10
20%
13
25%
46-60
9
18%
9
18%
61-75
12
24%
10
20%
76-90

Пропущено

47
48
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
8
17%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
11
23%
5
10%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
10
21%
7
15%
61-75
10
21%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2
ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1

Результаты матчей

Утрехт
Спарта Роттердам

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15
4
13
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
27
7
13
21
1.5
14
20
7
27
2.5
6
28
4
30
3.5
4
30
1
33
4.5
1/2 финала
1 НЕК Неймеген
2 Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Спарта Роттердам
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Утрехт
Спарта Роттердам
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