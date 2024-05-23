Стадион: Галгенваард. Главный судья: Маккили Дэнни
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 МетиньоПолузащитник
-
11 Саито КокиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мито ШунсукеНападающий
- Нападающий
-
21 Jorn Triep
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Спарта Роттердам
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
23 матча
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2.17
1.82
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
0.92
Среднее время на гол
141
98
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.43
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|10 (1)
|0.29
|Йенсен Виктор
|7
|0.21
|Бут Тейлор
|5
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.12
|Лидберг Исак
|4
|0.12
|Бауссайд Отман
|4
|0.12
|Боздоган Джан
|3
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Фламинго Райан
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Оккельс Йеппе
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|12 (3)
|0.35
|Версейрен Арно
|9
|0.26
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.15
|Негли Камиель
|5
|0.15
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.12
|Саито Коки
|3
|0.09
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Метиньо
|2
|0.06
|Мито Шунсуке
|2
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|6
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Спарта Роттердам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
17
22
Утрехт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Спарта Роттердам
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
29
26
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
3
12%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
24%
6
23%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
9
31%
5
19%
76-90
Пропущено
23
23
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
3
15%
7
28%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
3
15%
5
20%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
7
29%
29%
1
4%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
6
25%
8
32%
76-90
Забито
49
51
18 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
6
12%
4
8%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
6
12%
8
16%
31-45
10
20%
13
25%
46-60
9
18%
9
18%
61-75
12
24%
10
20%
76-90
Пропущено
47
48
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
8
17%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
11
23%
5
10%
31-45
8
17%
7
15%
46-60
10
21%
7
15%
61-75
10
21%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2
ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
Утрехт
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
611
710
413
215
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
710
710
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
277
1321
1420
727
628
430
430
133
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7