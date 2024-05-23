Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Метиньо не смог попасть в створ ударом издали

42' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

41' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

39' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Метиньо нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

35' Де Гузман Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Клемент Пелле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Де Гузман Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Утрехт

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Утрехт

24' Негли Камиель не смог попасть в створ ударом издали

23' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Негли Камиель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Негли Камиель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Удар от ворот произведет Утрехт

16' Саито Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Икбал Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

10' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Тоорнстра Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Эль-Каруани Суфьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

1' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

1' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.