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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Стадион: .
Ян
2:2
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
27' Гол
Ганаус Ноа
27' Желтая карточка
Беннеттс Кинан
29' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
33' Желтая карточка
Баллас Флориан
52' Желтая карточка
Louis Breunig
58' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
1:1
66' Гол
Хессер Робин
1:2
71' Гол
Айдэйл Джон
2:2
79' Гол
Котер Доминик
86' Желтая карточка
Hyun-ju Lee
90'+5
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
5
Булик
Расим
8
Гейпль
Андреас
11
Фабер
Конрад
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
11
Беннеттс
Кинан
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
25
Аграфиотис
Николас
Ян
4-2-3-1
Веен Висбаден
3-4-1-2

История личных встреч

Ян
Веен Висбаден

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:0
Б2
1:0
Б2
0:5
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
3:0
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.38

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.71

Среднее время на гол

102
126

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
84

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 1
Ганаус Ноа 1 1
Вит Кристиан 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.37
Айдэйл Джон 4 (1) 0.11
Ковачевич Франко 4 0.11
Hyun-ju Lee 4 0.11
Гоппел Теймен 3 0.09
Хессер Робин 2 0.06
Вукотич Александар 2 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 1 0
Louis Breunig 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Анга-Лётшер Мартин 8 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 7 0
Hyun-ju Lee 3 2
Пртайин Иван 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Мокенхаупт Саша 4 0
Гоппел Теймен 4 0
Чатич Амар 2 1
Фроэзе Кианз 3 0
Беннеттс Кинан 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нильс Дёринг 0 1
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Markus Kauczinski 1 0

Результаты матчей

Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
11
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Веен Висбаден
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
18

Упущенные победы

0
12
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веен Висбаден
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

2
23

Голы по времени матча

Забито

2
20
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 23
0
0%
2
10%
1-15
1
50%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
50%
6
30%
76-90

Пропущено

2
27
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 12
1 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
8
30%
30%
46-60
2
100%
3
11%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 10
1 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

0
25
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Забито

2
38
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 24
1 Забивали первыми 16
0 Не забивали 10
0
0%
4
11%
1-15
1
50%
7
18%
16-30
0
0%
3
8%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
0
0%
10
26%
61-75
1
50%
9
24%
76-90

Пропущено

2
52
0 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 34
0 Пропускали первыми 19
1 Не пропускали 30
0
0%
2
4%
1-15
0
0%
8
15%
16-30
0
0%
8
15%
31-45
0
0%
14
27%
46-60
2
100%
6
12%
61-75
0
0%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1
Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1 Вальдхоф - Ян 3:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Зандхаузен - Ян 6:3 Ян - Рот-Вайсс Эссен 1:3 Дуйсбург - Ян 0:1 Ян - Арминия 2:0 Боруссия-2 Д - Ян 1:0 Ян - Ферль 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

Ян
Веен Висбаден

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ян
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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