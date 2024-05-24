Стадион: Jahnstadion Regensburg.
2:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолГанаус Ноа
27' Желтая карточкаБеннеттс Кинан
29' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
33' Желтая карточкаБаллас Флориан
52' Желтая карточкаLouis Breunig
58' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
1:1
66' ГолХессер Робин
1:2
71' ГолАйдэйл Джон
2:2
79' ГолКотер Доминик
86' Желтая карточкаHyun-ju Lee
90'+5
Ход матча
27'
1:0
27'
33'
52'
58'
66'
1:1
71'
1:2
79'
2:2
86'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Цигеле
Робин
11
Фабер
Конрад
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Майер МаксПолузащитник
-
-
-
-
23 Граф Янник
-
25 Jonas Bauer
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
33 Айдэйл ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
История личных встреч
Ян
Веен Висбаден
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.38
Среднее время на гол
52
65
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.71
Среднее время на гол
102
126
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.27
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
84
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|1
|Ганаус Ноа
|1
|1
|Вит Кристиан
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|13 (2)
|0.37
|Айдэйл Джон
|4 (1)
|0.11
|Ковачевич Франко
|4
|0.11
|Hyun-ju Lee
|4
|0.11
|Гоппел Теймен
|3
|0.09
|Хессер Робин
|2
|0.06
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Флориан
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|10
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|8
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Фехнер Джино
|7
|0
|Hyun-ju Lee
|3
|2
|Пртайин Иван
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Мокенхаупт Саша
|4
|0
|Гоппел Теймен
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Беннеттс Кинан
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нильс Дёринг
|0
|1
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Йонжич Антонио
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Результаты матчей
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
11
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Веен Висбаден
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
0
18
Упущенные победы
0
12
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веен Висбаден
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
0
19
Упущенные победы
2
23
Голы по времени матча
Забито
2
20
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 23
0
0%
2
10%
1-15
1
50%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
50%
6
30%
76-90
Пропущено
2
27
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 12
1 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
8
30%
30%
46-60
2
100%
3
11%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Забито
0
18
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 10
1 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
0
25
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
7
28%
76-90
Забито
2
38
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 24
1 Забивали первыми 16
0 Не забивали 10
0
0%
4
11%
1-15
1
50%
7
18%
16-30
0
0%
3
8%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
0
0%
10
26%
61-75
1
50%
9
24%
76-90
Пропущено
2
52
0 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 34
0 Пропускали первыми 19
1 Не пропускали 30
0
0%
2
4%
1-15
0
0%
8
15%
16-30
0
0%
8
15%
31-45
0
0%
14
27%
46-60
2
100%
6
12%
61-75
0
0%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1
Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1 Вальдхоф - Ян 3:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Зандхаузен - Ян 6:3 Ян - Рот-Вайсс Эссен 1:3 Дуйсбург - Ян 0:1 Ян - Арминия 2:0 Боруссия-2 Д - Ян 1:0 Ян - Ферль 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
Ян
Веен Висбаден
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ян
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8