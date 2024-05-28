  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Стадион: .
Веен Висбаден
0:1
Перерыв
Ян
0'
16' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
41' Желтая карточка
Котер Доминик
0:1
45' Гол
Котер Доминик
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
29
Гюнтер
Лассе
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
8
Гейпль
Андреас
5
Булик
Расим
11
Фабер
Конрад
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
Веен Висбаден
3-5-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Ян

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:2
К
0:0
Б2
1:0
Б2
0:5
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
3:0
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.36
Айдэйл Джон 4 (1) 0.11
Ковачевич Франко 4 0.11
Hyun-ju Lee 4 0.11
Гоппел Теймен 3 0.08
Хессер Робин 2 0.06
Вукотич Александар 2 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 2 1
Ганаус Ноа 1 0.5
Вит Кристиан 0 0
Фабер Конрад 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Анга-Лётшер Мартин 8 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 7 0
Hyun-ju Lee 3 2
Пртайин Иван 6 0
Мокенхаупт Саша 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Гоппел Теймен 4 0
Чатич Амар 2 1
Фроэзе Кианз 3 0
Беннеттс Кинан 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нильс Дёринг 0 1
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 1 0
Котер Доминик 1 0
Louis Breunig 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
0
Веен Висбаден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

15
2
Веен Висбаден
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

26
2

Голы по времени матча

Забито

18
0
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
22 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

25
0
9 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Забито

20
2
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
23 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
1
50%
76-90

Пропущено

27
2
9 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
12 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 1
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
8
30%
30%
0
0%
46-60
3
11%
2
100%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Забито

38
2
14 В 1-м тайме 1
24 Во 2-м тайме 1
16 Забивали первыми 1
10 Не забивали 0
4
11%
0
0%
1-15
7
18%
1
50%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
10
26%
0
0%
61-75
9
24%
1
50%
76-90

Пропущено

52
2
18 В 1-м тайме 0
34 Во 2-м тайме 2
19 Пропускали первыми 0
30 Не пропускали 1
2
4%
0
0%
1-15
8
15%
0
0%
16-30
8
15%
0
0%
31-45
14
27%
0
0%
46-60
6
12%
2
100%
61-75
14
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1
Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1 Вальдхоф - Ян 3:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Зандхаузен - Ян 6:3 Ян - Рот-Вайсс Эссен 1:3 Дуйсбург - Ян 0:1 Ян - Арминия 2:0 Боруссия-2 Д - Ян 1:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Ян

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
3
14
1.5
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
9
26
1.5
4
31
2.5

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Фабер Конрад сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Котер Доминик бьет в цель!
  • 41'
    Котер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Мокенхаупт Саша получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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