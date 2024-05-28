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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Стадион: . Зрители: 11008
Веен Висбаден
1:2
Конец матча
Ян
0'
16' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
41' Желтая карточка
Котер Доминик
0:1
45' Гол
Котер Доминик
0:2
47' Гол
Фабер Конрад
48' Желтая карточка
Вукотич Александар
68' Желтая карточка
Шенфельдер Оскар
1:2
81' Гол
Пртайин Иван
83' Желтая карточка
Аграфиотис Николас
89' Желтая карточка
Фехнер Джино
90'+8

Ход матча

16'
Мокенхаупт Саша
 
41'
 
Котер Доминик
45'
0:1
Котер Доминик
(Фабер Конрад)
47'
0:2
Фабер Конрад
48'
Вукотич Александар
 
55'
Беннеттс Кинан
Гюнтер Лассе
 
68'
 
Шенфельдер Оскар
69'
Чатич Амар
Гоппел Теймен
 
69'
Аграфиотис Николас
Ковачевич Франко
 
75'
Анга-Лётшер Мартин
Мокенхаупт Саша
 
75'
Бэтцнер Ник
Hyun-ju Lee
 
81'
Пртайин Иван
(Чатич Амар)
1:2
82'
 
Jonas Bauer
Котер Доминик
83'
Аграфиотис Николас
 
86'
 
Биттрофф Александер
Баллас Флориан
89'
Фехнер Джино
 
90'
 
Bryan Hein
Ганаус Ноа
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
29
Гюнтер
Лассе
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
8
Гейпль
Андреас
5
Булик
Расим
11
Фабер
Конрад
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
Веен Висбаден
3-5-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Ян

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:2
К
0:0
Б2
1:0
Б2
0:5
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
3:0
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 14 (2) 0.39
Айдэйл Джон 4 (1) 0.11
Ковачевич Франко 4 0.11
Hyun-ju Lee 4 0.11
Гоппел Теймен 3 0.08
Хессер Робин 2 0.06
Вукотич Александар 2 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 2 1
Фабер Конрад 1 0.5
Ганаус Ноа 1 0.5
Вит Кристиан 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 11 1
Анга-Лётшер Мартин 8 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 8 0
Hyun-ju Lee 3 2
Пртайин Иван 6 0
Мокенхаупт Саша 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Гоппел Теймен 4 0
Чатич Амар 2 1
Фроэзе Кианз 3 0
Беннеттс Кинан 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нильс Дёринг 0 1
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 1 0
Котер Доминик 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Louis Breunig 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
0
Веен Висбаден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

15
2
Веен Висбаден
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
22% (8)
42% (15)
Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

27
2

Голы по времени матча

Забито

19
2
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
22 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
50%
31-45
2
11%
1
50%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

27
1
10 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 0
16 Не пропускали 1
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
1
100%
76-90

Забито

20
2
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
24 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
1
50%
76-90

Пропущено

27
2
9 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
12 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 1
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
8
30%
30%
0
0%
46-60
3
11%
2
100%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Забито

39
4
14 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 2
16 Забивали первыми 2
10 Не забивали 0
4
10%
0
0%
1-15
7
18%
1
25%
16-30
3
8%
1
25%
31-45
5
13%
1
25%
46-60
10
26%
0
0%
61-75
10
26%
1
25%
76-90

Пропущено

54
3
19 В 1-м тайме 0
35 Во 2-м тайме 3
20 Пропускали первыми 0
31 Не пропускали 2
2
4%
0
0%
1-15
8
15%
0
0%
16-30
9
17%
0
0%
31-45
15
28%
0
0%
46-60
6
11%
2
67%
61-75
14
26%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1
Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1 Вальдхоф - Ян 3:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Зандхаузен - Ян 6:3 Ян - Рот-Вайсс Эссен 1:3 Дуйсбург - Ян 0:1 Ян - Арминия 2:0 Боруссия-2 Д - Ян 1:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Ян

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
3
15
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
9
27
1.5
4
32
2.5

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 11
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Вукотич Александар получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Фабер Конрад сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Котер Доминик бьет в цель!
    • 41'
      Котер Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Мокенхаупт Саша получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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