Стадион: Брита-Арена. Зрители: 11008
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
41' Желтая карточкаКотер Доминик
0:1
45' ГолКотер Доминик
0:2
47' ГолФабер Конрад
48' Желтая карточкаВукотич Александар
68' Желтая карточкаШенфельдер Оскар
1:2
81' ГолПртайин Иван
83' Желтая карточкаАграфиотис Николас
89' Желтая карточкаФехнер Джино
90'+8
Ход матча
16'
41'
45'
0:1
47'
0:2
68'
81'
1:2
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Hyun-ju
Lee
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
14
Цигеле
Робин
11
Фабер
Конрад
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
29 Гюнтер ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер МаксПолузащитник
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Веен Висбаден
Ян
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Среднее время на гол
102
102
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|14 (2)
|0.39
|Айдэйл Джон
|4 (1)
|0.11
|Ковачевич Франко
|4
|0.11
|Hyun-ju Lee
|4
|0.11
|Гоппел Теймен
|3
|0.08
|Хессер Робин
|2
|0.06
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|2
|1
|Фабер Конрад
|1
|0.5
|Ганаус Ноа
|1
|0.5
|Вит Кристиан
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|11
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|8
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Фехнер Джино
|8
|0
|Hyun-ju Lee
|3
|2
|Пртайин Иван
|6
|0
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Гоппел Теймен
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Беннеттс Кинан
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нильс Дёринг
|0
|1
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Йонжич Антонио
|1
|0
|Аграфиотис Николас
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Флориан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
0
Веен Висбаден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
15
2
Веен Висбаден
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
22% (8)
42% (15)
Ян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
27
2
Голы по времени матча
Забито
19
2
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
22 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
50%
31-45
2
11%
1
50%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
27
1
10 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 0
16 Не пропускали 1
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
1
100%
76-90
Забито
20
2
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
24 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
1
50%
76-90
Пропущено
27
2
9 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
12 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 1
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
8
30%
30%
0
0%
46-60
3
11%
2
100%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Забито
39
4
14 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 2
16 Забивали первыми 2
10 Не забивали 0
4
10%
0
0%
1-15
7
18%
1
25%
16-30
3
8%
1
25%
31-45
5
13%
1
25%
46-60
10
26%
0
0%
61-75
10
26%
1
25%
76-90
Пропущено
54
3
19 В 1-м тайме 0
35 Во 2-м тайме 3
20 Пропускали первыми 0
31 Не пропускали 2
2
4%
0
0%
1-15
8
15%
0
0%
16-30
9
17%
0
0%
31-45
15
28%
0
0%
46-60
6
11%
2
67%
61-75
14
26%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1
Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Любек - Ян 1:0 Ян - Ингольштадт 1:1 Вальдхоф - Ян 3:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Зандхаузен - Ян 6:3 Ян - Рот-Вайсс Эссен 1:3 Дуйсбург - Ян 0:1 Ян - Арминия 2:0 Боруссия-2 Д - Ян 1:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Ян
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
612
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
927
432
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 11
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8