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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:0
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
16' Гол
Тилль Оливье
45' Желтая карточка
Павлюк Евгений
82' Желтая карточка
Глущенко Антон
90' Желтая карточка
Kirill Samoylenko
90'+5
72
Kirill
Samoylenko
11
Пасич
Геннадий
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
18
Каплиенко
Александр
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
10
Бойко
Виталий
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
22
Eynel
Soares
61
Oleksandr
Domolega
4
Пердута
Игорь
5
Lucas
Ramires
44
Хрипчук
Даниил
29
Бацула
Андрей
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
27
Крупский
Илья
24
Глущенко
Антон
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
ЛНЗ Черкассы
Ворскла

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Ворскла

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 5 0.17
Олейник Денис 3 0.1
Шестаков Сергей 3 0.1
Прядун Максим 3 0.1
Хобленко Алексей 2 0.07
Пасич Геннадий 2 0.07
Eynel Soares 2 0.07
Бойко Виталий 2 (1) 0.07
Норенков Денис 1 0.03
Ковалёв Максим 1 0.03
Тилль Оливье 1 0.03
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.03
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Яшари Мухаррем 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 7 (3) 0.23
Юрченко Владлен 4 (1) 0.13
Скляр Александр 2 (2) 0.07
Мякушко Сергей 2 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Ковталюк Николай 2 0.07
Челядин Артём 2 0.07
Нестеренко Иван 2 0.07
Бацула Андрей 1 0.03
Кане Ибрахим 1 0.03
Крупский Илья 1 0.03
Корниенко Виктор 1 0.03
Павлюк Евгений 1 0.03
Глущенко Антон 1 0.03
Пердута Игорь 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 7 0
Муравский Назарий 7 0
Бар Арад 5 1
Рыбалка Сергей 6 0
Норенков Денис 6 0
Бойко Виталий 5 0
Олейник Денис 4 0
Насонов Александр 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Яшари Мухаррем 3 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Eynel Soares 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Kirill Samoylenko 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 11 0
Скляр Александр 9 1
Крупский Илья 6 1
Степанюк Руслан 5 1
Tiago Santana 6 0
Хрипчук Даниил 2 2
Павлюк Евгений 5 0
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Родригес Фелипе II 3 0
Мякушко Сергей 3 0
Ковталюк Николай 3 0
Сиссоко Самбу 3 0
Корниенко Виктор 3 0
Исенко Павел 3 0
Глущенко Антон 3 0
Якубу Наджиб 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Taras Galas 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

15
12
ЛНЗ Черкассы
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Ворскла
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
26

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
1
9%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
47%
6
30%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
7%
2
7%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
6
22%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
6
43%
8
30%
30%
76-90

Забито

29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
5
17%
5
16%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
13
45%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

36
45
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
2
6%
5
11%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
7
19%
10
22%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
11
31%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Ворскла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Ворскла

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
19
11
9
21
1.5
10
20
4
26
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
12.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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