Тур: 30. Стадион: Cherkasy Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолТилль Оливье
45' Желтая карточкаПавлюк Евгений
82' Желтая карточкаГлущенко Антон
90' Желтая карточкаKirill Samoylenko
90'+5
Ход матча
16'
1:0
45'
82'
22
Eynel
Soares
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Eynel SoaresНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
57 Taras Galas
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Ворскла
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|5
|0.17
|Олейник Денис
|3
|0.1
|Шестаков Сергей
|3
|0.1
|Прядун Максим
|3
|0.1
|Хобленко Алексей
|2
|0.07
|Пасич Геннадий
|2
|0.07
|Eynel Soares
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.07
|Норенков Денис
|1
|0.03
|Ковалёв Максим
|1
|0.03
|Тилль Оливье
|1
|0.03
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.03
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Яшари Мухаррем
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|7 (3)
|0.23
|Юрченко Владлен
|4 (1)
|0.13
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.07
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Ковталюк Николай
|2
|0.07
|Челядин Артём
|2
|0.07
|Нестеренко Иван
|2
|0.07
|Бацула Андрей
|1
|0.03
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|Крупский Илья
|1
|0.03
|Корниенко Виктор
|1
|0.03
|Павлюк Евгений
|1
|0.03
|Глущенко Антон
|1
|0.03
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|7
|0
|Муравский Назарий
|7
|0
|Бар Арад
|5
|1
|Рыбалка Сергей
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бойко Виталий
|5
|0
|Олейник Денис
|4
|0
|Насонов Александр
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|3
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Kirill Samoylenko
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|11
|0
|Скляр Александр
|9
|1
|Крупский Илья
|6
|1
|Степанюк Руслан
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Хрипчук Даниил
|2
|2
|Павлюк Евгений
|5
|0
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Ковталюк Николай
|3
|0
|Сиссоко Самбу
|3
|0
|Корниенко Виктор
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Глущенко Антон
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
15
12
ЛНЗ Черкассы
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Ворскла
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
26
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
0
0%
1
9%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
47%
6
30%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
7%
2
7%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
6
22%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
6
43%
8
30%
30%
76-90
Забито
29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
5
17%
5
16%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
13
45%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
36
45
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
2
6%
5
11%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
7
19%
10
22%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
11
31%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Ворскла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Ворскла
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
510
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1911
921
1020
426
129
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9