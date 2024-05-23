Лувумбу слева прошёл вперёд, но его навес к воротам заблокировал Миленкович.

После навеса от углового флага Дейола головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

Лападула в штрафную площади откатил мяч на Лувумбу, чей удар с четырнадцати метров под перекладину отразил Терраччиано.

И второй угловой в исполнении хозяев получился опасным. Виола навесил к воротам, где рикошетом от соперника Дейола головой пробил в левый угол. Терраччиано в невероятном прыжке отбил мяч.

прострел Лувумбу слева к воротам на Лупадулу сумел прервать Додо.

Подачу Додо справа в штрафную площадь нейтрализовал Нандес, выбивший мяч за боковую линию поля.

Додо в центральном круге ударил по ногам Лувумбу.

Мина на фланге подтолкнул в спину Белотти.

Бираги слева со штрафного навесил на Белотти, удар головой которого в упор Скуффети сумел парировать.

Раньери на чужой половине поля прихватил руками за футболку Лападулу.

Прати в центре поля ударил по ногам Мандрагору.

Кастровилли у чужой штрафной площади нарушил правила. Немного опасных ударов в створ ворот было за первую половину тайма. Фолов многовато, но жёлтую карточку арбитру доставать из кармашка пока не приходилось.

Иконе справа вошёл в штрафную площадь и прострелил на Белотти, чей удар Мина заблокировал.

Разыграли гости угловой удар. Навес последовал к ближней штанге, где Барак поднял мяч вверх. Опуститься обратно на газон сфере не позволил Скуффет.

19' Нандес справа навесил на Лападулу, который сделал скидку на Виола. Никола с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

18' Лувумбу справа на развороте ушёл от соперников и навесил к воротам, где партнёры борьбу за мяч выиграть не смогли.

16' Сегодня прощальный матч Клаудио Раньери. Знаменитый тренер завершает свою профессиональную карьеру. Болельщики вывесили большое количество баннеров в поддержку главного тренера "Кальяри".

15' Длинными забросами вперёд обменялись команды. Мяч в обе стороны легко достался соперникам.

14' Раньери слева прошёл вперёд и навесил к воротам, где Скуффет немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

12' Барак у центрального круга исполнил пару финтов и сделал передачу на свою половину поля.

11' Иконе справа не смог доставить мяч к воротам и сделал пас назад на Бираги.

10' Лападула откликнулся на заброс вперёд, но Терраччиано вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и оказался первым на мяче.

8' Лападула в высоком прыжке не достал мяч после навеса слева в центр штрафной площади.