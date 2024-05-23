Тур: 38. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Пронтера Алессандро
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
16
Прати
Маттео
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Фиорентина
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.6
Среднее время на гол
63
150
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.13
|Лувумбу Зито
|4
|0.11
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|4 (1)
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.08
|Лападула Джанлука
|3 (1)
|0.08
|Доссена Альберто
|2
|0.05
|Нандес Найтан
|2 (1)
|0.05
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.05
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.05
|Мина Йерри
|2 (1)
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Прати Маттео
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|10 (1)
|0.27
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.19
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.16
|Мартинес Лукас II
|5
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.08
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.08
|Иконе Жонатан
|3
|0.08
|Раньери Лука
|3
|0.08
|Дункан Альфред
|2
|0.05
|Соттиль Риккардо
|2
|0.05
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|Барак Антонин
|2
|0.05
|Куаме Кристиан
|2
|0.05
|Мело Артур
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Дейола Алессандро
|7
|0
|Нандес Найтан
|7
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Ауджелло Томмазо
|5
|0
|Доссена Альберто
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Мина Йерри
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Скуффет Симоне
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|1
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Клаудио Раньери
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|14
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Фиорентина
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
12
6
Кальяри
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
6
Упущенные победы
9
36
Кальяри
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Фиорентина
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
39
8
Упущенные победы
21
42
Голы по времени матча
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
11
41%
4
22%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
7%
4
20%
1-15
8
29%
3
15%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
8
29%
5
25%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
1
4%
4
20%
76-90
Забито
15
37
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
3
8%
1-15
3
20%
7
19%
16-30
1
7%
6
16%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
7
47%
5
14%
61-75
4
27%
8
22%
76-90
Пропущено
35
23
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
14%
5
22%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
7
30%
46-60
8
23%
2
9%
61-75
9
26%
3
13%
76-90
Забито
42
55
14 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 16
10 Не забивали 10
2
5%
7
13%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
3
7%
10
18%
46-60
10
24%
8
15%
61-75
15
36%
12
22%
76-90
Пропущено
63
43
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 29
7
11%
9
21%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
8
13%
5
12%
31-45
14
22%
12
28%
46-60
13
21%
4
9%
61-75
10
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0
Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Фиорентина
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
4
2 раза 5%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
163
711
127
216
514
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
107
316
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2610
1027
1719
235
729
235
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|0:0 Заявка
|37
|15
|10
|12
|55 - 42
|55
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|0:0 Заявка
|38
|8
|13
|17
|40 - 65
|37
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|0:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 29
|26
|12.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Фиорентина
Исход игры
Кальяри
8.6% (11)
Ничья
27.3% (35)
Фиорентина
64.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
40.6% (52)
1:1 Ничья
23.4% (30)
0:1 Фиорентина
8.6% (11)
2:1 Кальяри
5.5% (7)
1:3 Фиорентина
4.7% (6)
0:2 Фиорентина
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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