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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Кальяри
0:0
Первый тайм: 34'
Фиорентина
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 127
Кальяри 8.7% (11)
X 27.6% (35)
Фиорентина 63.8% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Фиорентина
4.90
4.80
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3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
27
Ауджелло
Томмазо
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
77
Лувумбу
Зито
9
Лападула
Джанлука
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
17
Кастровилли
Гаэтано
20
Белотти
Андреа
Кальяри
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Фиорентина

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.6

Среднее время на гол

63
150

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.13
Лувумбу Зито 4 0.11
Паволетти Леонардо 4 0.11
Гаэтано Джанлука 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.08
Лападула Джанлука 3 (1) 0.08
Доссена Альберто 2 0.05
Нандес Найтан 2 (1) 0.05
Ористанио Гаэтано 2 0.05
Сулемана Ибрахим 2 0.05
Мина Йерри 2 (1) 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Янкто Якуб 1 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Прати Маттео 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 10 (1) 0.27
Бонавентура Джакомо 7 0.19
Бельтран Лукас 6 (1) 0.16
Мартинес Лукас II 5 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.08
Нзола М'Бала 3 (1) 0.08
Иконе Жонатан 3 0.08
Раньери Лука 3 0.08
Дункан Альфред 2 0.05
Соттиль Риккардо 2 0.05
Бираги Кристиано 2 0.05
Барак Антонин 2 0.05
Куаме Кристиан 2 0.05
Мело Артур 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Дейола Алессандро 7 0
Нандес Найтан 7 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Ауджелло Томмазо 5 0
Доссена Альберто 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Мина Йерри 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Скуффет Симоне 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Гаэтано Джанлука 1 1
Петанья Андреа 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Клаудио Раньери 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Оберт Адам 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 8 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Мандрагора Роландо 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Лопес Максим 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Фиорентина
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

12
6
Кальяри
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
6

Упущенные победы

9
36
Кальяри
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Фиорентина
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

39
8

Упущенные победы

21
42

Голы по времени матча

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
11
41%
4
22%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
7%
4
20%
1-15
8
29%
3
15%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
8
29%
5
25%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
1
4%
4
20%
76-90

Забито

15
37
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
3
8%
1-15
3
20%
7
19%
16-30
1
7%
6
16%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
7
47%
5
14%
61-75
4
27%
8
22%
76-90

Пропущено

35
23
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
14%
5
22%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
6
17%
7
30%
46-60
8
23%
2
9%
61-75
9
26%
3
13%
76-90

Забито

42
55
14 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 16
10 Не забивали 10
2
5%
7
13%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
3
7%
10
18%
46-60
10
24%
8
15%
61-75
15
36%
12
22%
76-90

Пропущено

63
43
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 29
7
11%
9
21%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
8
13%
5
12%
31-45
14
22%
12
28%
46-60
13
21%
4
9%
61-75
10
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0
Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Фиорентина

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
4
2 раза 5%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
3
7
11
1.5
12
7
2
16
2.5
5
14
2
16
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
16
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
26
10
10
27
1.5
17
19
2
35
2.5
7
29
2
35
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 37 15 10 12 55 - 42 55
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 0:0 Заявка 38 8 13 17 40 - 65 37
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Кальяри
 0:0 Заявка 19 6 8 5 26 - 29 26
12.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 20 20
11.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 0:0 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Подачу Додо справа в штрафную площадь нейтрализовал Нандес, выбивший мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    33'
    Лападула в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 32'
    прострел Лувумбу слева к воротам на Лупадулу сумел прервать Додо.
  • Угловой
    31'
    И второй угловой в исполнении хозяев получился опасным. Виола навесил к воротам, где рикошетом от соперника Дейола головой пробил в левый угол. Терраччиано в невероятном прыжке отбил мяч.
  • Опасный момент
    30'
    Лападула в штрафную площади откатил мяч на Лувумбу, чей удар с четырнадцати метров под перекладину отразил Терраччиано.
  • Угловой
    29'
    После навеса от углового флага Дейола головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • 28'
    Лувумбу слева прошёл вперёд, но его навес к воротам заблокировал Миленкович.
  • Угловой
    27'
    Разыграли гости угловой удар. Навес последовал к ближней штанге, где Барак поднял мяч вверх. Опуститься обратно на газон сфере не позволил Скуффет.
  • 26'
    Иконе справа вошёл в штрафную площадь и прострелил на Белотти, чей удар Мина заблокировал.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кастровилли у чужой штрафной площади нарушил правила. Немного опасных ударов в створ ворот было за первую половину тайма. Фолов многовато, но жёлтую карточку арбитру доставать из кармашка пока не приходилось.
  • Фол, нарушение
    24'
    Прати в центре поля ударил по ногам Мандрагору.
  • Фол, нарушение
    23'
    Раньери  на чужой половине поля прихватил руками за футболку Лападулу.
  • Опасный момент
    22'
    Бираги слева со штрафного навесил на Белотти, удар головой которого в упор Скуффети сумел парировать.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мина на фланге подтолкнул в спину Белотти.
  • Фол, нарушение
    20'
    Додо в центральном круге ударил по ногам Лувумбу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Нандес справа навесил на Лападулу, который сделал скидку на Виола. Никола с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
    • 18'
      Лувумбу справа на развороте ушёл от соперников и навесил к воротам, где партнёры борьбу за мяч выиграть не смогли.
    • 16'
      Сегодня прощальный матч Клаудио Раньери. Знаменитый тренер завершает свою профессиональную карьеру. Болельщики вывесили большое количество баннеров в поддержку главного тренера "Кальяри".
    • 15'
      Длинными забросами вперёд обменялись команды. Мяч в обе стороны легко достался соперникам.
    • 14'
      Раньери слева прошёл вперёд и навесил к воротам, где Скуффет немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 12'
      Барак у центрального круга исполнил пару финтов и сделал передачу на свою половину поля.
    • 11'
      Иконе справа не смог доставить мяч к воротам и сделал пас назад на Бираги.
    • 10'
      Лападула откликнулся на заброс вперёд, но Терраччиано вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и оказался первым на мяче.
    • 8'
      Лападула в высоком прыжке не достал мяч после навеса слева в центр штрафной площади.
    • 7'

      Хозяева левым флангом организовали атаку. Последовал навес в центр штрафной площади, где столкнулись Лападула и Нандес, а по мячу они не попали.

    • Угловой
      6'
      Первый угловой удар в матче исполнили гости. Навес последовал к ближней штанге, где мяч выбил тот же Мина.
    • 4'
      Кастровили слева получил мяч и сразу прострелил к воротам, где на вынос сыграл Мина.
    • 3'
      Команды обмениваются фланговыми выпадами вперёд. К воротам мяч доставить никому не удаётся.
    • 2'
      "Кальяри" играет в сине-бордовых футболках и синих трусах, "Фиорентина" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сардиния Арене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Кальяри.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Кальяри
    8.6% (11)
    Ничья
    27.3% (35)
    Фиорентина
    64.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    86.61% (97)
    Нет
    13.39% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    40.6% (52)
    1:1 Ничья
    23.4% (30)
    0:1 Фиорентина
    8.6% (11)
    2:1 Кальяри
    5.5% (7)
    1:3 Фиорентина
    4.7% (6)
    0:2 Фиорентина
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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