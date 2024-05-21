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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Дженоа
 
Позже
Болонья
Прогнозы 18
Дженоа 27.8% (5)
X 11.1% (2)
Болонья 61.1% (11)
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Дженоа
Болонья

История личных встреч

Дженоа
Болонья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.9%
66.7%
7.4%
7 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.07
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
93

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.38
Ретеги Матео 7 (1) 0.19
Экубан Калеб 4 0.11
Малиновский Руслан 3 0.08
Френдруп Мортен 2 0.05
Торсбю Мортен 2 0.05
Дрэгушин Раду 2 0.05
Бани Маттиа 2 0.05
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вольякко Алессандро 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 11 (2) 0.3
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.27
Фергюсон Льюис 6 0.16
Фаббьян Джованни 5 0.14
Салемакерс Алексис 4 0.11
Калафьори Риккардо 2 0.05
Эль-Аззузи Уссама 2 0.05
Ликояннис Хараламбос 2 0.05
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.05
Одгор Йенс 2 0.05
Пош Штефан 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Ндой Дан 1 0.03
Кастро Сантьяго 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Урбаньски Кацпер 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Васкес Хоан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вольякко Алессандро 4 0
Торсбю Мортен 2 0
Оливейра Витор 2 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 9 0
Фергюсон Льюис 8 0
Эбишер Мишель 8 0
Зиркзее Джошуа 8 0
Пош Штефан 7 0
Бёкема Сэм 5 1
Салемакерс Алексис 5 1
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Риккардо 4 0
Фаббьян Джованни 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Лукуми Джон 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Дженоа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
10
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

15
31
Дженоа
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
35% (13)
49% (18)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

25
41

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
1
4%
5
23%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
8
33%
3
14%
31-45
6
25%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
2
8%
3
14%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
13%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
26%
3
18%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 22
3
17%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
6
33%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
2
11%
11
35%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
9
39%
3
21%
76-90

Забито

42
53
21 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 9
4
10%
10
19%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
12
29%
5
9%
31-45
12
29%
7
13%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
4
10%
14
26%
76-90

Пропущено

46
31
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 21
5
11%
4
13%
1-15
7
15%
8
26%
16-30
8
17%
6
19%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
15
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0
Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Болонья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1
Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Болонья

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
11
8
2
16
2.5
5
14
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
7
11
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
28
9
12
25
1.5
18
19
3
34
2.5
6
31
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 37 29 6 2 87 - 20 93
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 37 18 14 5 54 - 30 68
4.
Ювентус
 Заявка 37 18 14 5 52 - 31 68
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 37 18 9 10 65 - 45 63
7.
Лацио
 Заявка 37 18 6 13 48 - 38 60
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 37 11 13 13 43 - 45 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Верона
 Заявка 37 9 10 18 36 - 49 37
14.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
15.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
16.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 37 2 10 25 29 - 78 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 14 4 1 44 - 11 46
2.
Болонья
 Заявка 19 12 5 2 33 - 12 41
3.
Рома
 Заявка 19 12 4 3 38 - 19 40
4.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
5.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 19 1 5 13 17 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 19 8 7 4 28 - 20 31
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 19 8 3 8 26 - 25 27
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Рома Лукаку Ромелу 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 1 15
Верона Дуда Ондрей 2 12
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 18
    Дженоа 27.8% (5)
    X 11.1% (2)
    Болонья 61.1% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Болонья
    3.50
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    3.45
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    Прогнозы на матч Дженоа - Болонья

    Исход игры
    Дженоа
    25% (5)
    Ничья
    15% (3)
    Болонья
    60% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (14)
    Меньше
    30% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (15)
    Нет
    25% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Болонья
    40% (8)
    2:1 Дженоа
    20% (4)
    0:1 Болонья
    10% (2)
    2:2 Ничья
    10% (2)
    0:2 Болонья
    10% (2)
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