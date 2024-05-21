Тур: 38. Стадион: Луиджи Феррарис.
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Болонья
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.9%
66.7%
7.4%
7 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.14
0.77
Среднее время на гол
78
117
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.07
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
93
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.38
|Ретеги Матео
|7 (1)
|0.19
|Экубан Калеб
|4
|0.11
|Малиновский Руслан
|3
|0.08
|Френдруп Мортен
|2
|0.05
|Торсбю Мортен
|2
|0.05
|Дрэгушин Раду
|2
|0.05
|Бани Маттиа
|2
|0.05
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вольякко Алессандро
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|11 (2)
|0.3
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.27
|Фергюсон Льюис
|6
|0.16
|Фаббьян Джованни
|5
|0.14
|Салемакерс Алексис
|4
|0.11
|Калафьори Риккардо
|2
|0.05
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0.05
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.05
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.05
|Одгор Йенс
|2
|0.05
|Пош Штефан
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Кастро Сантьяго
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Урбаньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вольякко Алессандро
|4
|0
|Торсбю Мортен
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|9
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Эбишер Мишель
|8
|0
|Зиркзее Джошуа
|8
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Бёкема Сэм
|5
|1
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Риккардо
|4
|0
|Фаббьян Джованни
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
10
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
15
31
Дженоа
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
35% (13)
49% (18)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
25
41
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
1
4%
5
23%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
8
33%
3
14%
31-45
6
25%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
2
8%
3
14%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
13%
2
12%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
26%
3
18%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 22
3
17%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
6
33%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
2
11%
11
35%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
9
39%
3
21%
76-90
Забито
42
53
21 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 9
4
10%
10
19%
1-15
5
12%
10
19%
16-30
12
29%
5
9%
31-45
12
29%
7
13%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
4
10%
14
26%
76-90
Пропущено
46
31
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 13
20 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 21
5
11%
4
13%
1-15
7
15%
8
26%
16-30
8
17%
6
19%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
15
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0
Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Болонья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1
Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Болонья
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
711
118
216
514
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
135
514
711
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
289
1225
1819
334
631
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4.
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|65 - 45
|63
|7.
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|44 - 11
|46
|2.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 25
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|1 15
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа - Болонья
Исход игры
Дженоа
25% (5)
Ничья
15% (3)
Болонья
60% (12)
Тотал 2.5
Больше
70% (14)
Меньше
30% (6)
Обе команды забьют
Да
75% (15)
Нет
25% (5)
Популярный счёт
1:2 Болонья
40% (8)
2:1 Дженоа
20% (4)
0:1 Болонья
10% (2)
2:2 Ничья
10% (2)
0:2 Болонья
10% (2)
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