Тур: 38. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:0
Перерыв
Ход матча
3'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
99
Карагёз
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
72 Топрак ХарунЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
-
26 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Тральян Жуан
История личных встреч
Аланьяспор
Антальяспор
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.85
Среднее время на гол
51
106
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.6
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|13 (2)
|0.34
|Хассан Ахмед
|6 (1)
|0.16
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.13
|Жанвье Николя
|4
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.11
|Аугусто Лойде
|3
|0.08
|Балковец Юре
|3
|0.08
|Кордова Серхио
|3
|0.08
|Оздемир Юсуф
|2
|0.05
|Караджа Эфеджан
|2
|0.05
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.05
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Уи-Чжо Хван
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|15 (4)
|0.39
|Джехезкель Сагив
|6
|0.16
|Ларссон Сэм
|5
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.05
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Йылмаз Мерт
|1
|0.03
|Герджалиу Амар
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Узун Эмре
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Байыр Фуркан
|8
|1
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|3
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|10
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|8
|1
|Букса Адам
|8
|0
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сафури Рамиз
|4
|1
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|1
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Узун Эмре
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
12
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Антальяспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
18
20
Аланьяспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Антальяспор
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
13%
3
14%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
9
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
25
30
5 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
20%
8
27%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
24%
5
17%
61-75
11
44%
7
23%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
4
19%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
9
43%
2
10%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
5
26%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
4
21%
76-90
Забито
52
42
22 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
8
15%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
7
13%
9
21%
31-45
5
10%
6
14%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
18
35%
7
17%
76-90
Пропущено
49
49
16 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 29
3
6%
6
12%
1-15
3
6%
5
10%
16-30
10
20%
13
27%
31-45
10
20%
6
12%
46-60
10
20%
8
16%
61-75
13
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Антальяспор
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
6
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
99
712
513
118
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
613
513
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2710
1522
1225
730
334
136
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|32
|3
|2
|89 - 25
|99
|2.
|Заявка
|37
|30
|6
|1
|93 - 31
|96
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|1:0 Заявка
|38
|13
|15
|10
|53 - 49
|54
|7.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|8.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|0:1 Заявка
|38
|12
|12
|14
|43 - 49
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|0:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|32 - 25
|31
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|21 - 31
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11