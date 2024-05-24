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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
3' Гол
Уи-Чжо Хван
1:1
80' Гол
Букса Адам
84' Желтая карточка
Сари Вейсел
90'+5

Ход матча

3'
Уи-Чжо Хван
(Феррейра Карлос Эдуардо)
1:0
45'
Фер Лерой
Караджа Эфеджан
 
67'
Аугусто Лойде
Феррейра Карлос Эдуардо
 
68'
 
Узун Эмре
Милошевич Дени
75'
Систо Пионе
Новаиш Жоау
 
75'
Аксой Фатих
Алити Фидан
 
75'
Силва Андерсон
Уи-Чжо Хван
 
77'
 
Акьоль Уфук
Ван де Стрек Сандер
80'
1:1
Букса Адам
(Сафури Рамиз)
84'
 
Сари Вейсел

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
99
Карагёз
Юсуф
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
17
Жанвье
Николя
10
Новаиш
Жоау
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
23
Дадакдениз
Атаберк
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
4
Герджалиу
Амар
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
20
Милошевич
Дени
22
Ван
де
Стрек
Сандер
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Аланьяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Антальяспор

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
2:1
С
3:1
С
3:2
С
1:3
С
3:0
К
2:0
С
4:0
С
0:2
С
1:0
К
4:0
К
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
0:0
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
3:3
С
2:1
С
2:1
ТПЛ
0:0
ТПЛ
0:4

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.85

Среднее время на гол

51
106

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.6
0.96

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 13 (2) 0.34
Хассан Ахмед 6 (1) 0.16
Новаиш Жоау 5 (2) 0.13
Жанвье Николя 4 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.11
Аугусто Лойде 3 0.08
Балковец Юре 3 0.08
Кордова Серхио 3 0.08
Оздемир Юсуф 2 0.05
Караджа Эфеджан 2 0.05
Хадергьонай Флорент 2 0.05
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Уи-Чжо Хван 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 16 (4) 0.42
Джехезкель Сагив 6 0.16
Ларссон Сэм 5 0.13
Ешильюрт Эрдоган 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Ван де Стрек Сандер 2 0.05
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Йылмаз Мерт 1 0.03
Герджалиу Амар 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Топрак Омер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Узун Эмре 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Байыр Фуркан 8 1
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 3 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 11 0
Ешильюрт Эрдоган 8 1
Букса Адам 8 0
Вурал Гюрай 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Сафури Рамиз 4 1
Ассомбалонга Бритт 5 0
Ван де Стрек Сандер 3 1
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Узун Эмре 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
13
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Антальяспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

18
20
Аланьяспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (15)
45% (17)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
32% (12)
39% (15)
Антальяспор
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

31
33

Голы по времени матча

Забито

32
22
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
16%
3
14%
1-15
7
22%
2
9%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
9
28%
6
27%
76-90

Пропущено

26
31
5 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
19%
8
26%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
23%
5
16%
61-75
12
46%
7
23%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
4
19%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
9
43%
2
10%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
5
26%
31-45
7
29%
29%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
4
21%
76-90

Забито

53
43
23 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
9
17%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
7
13%
9
21%
31-45
5
9%
6
14%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
18
34%
8
19%
76-90

Пропущено

50
50
16 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 30
3
6%
7
14%
1-15
3
6%
5
10%
16-30
10
20%
13
26%
31-45
10
20%
6
12%
46-60
10
20%
8
16%
61-75
14
28%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
6
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 34%
0
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
6 раз 16%
6
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
7
12
5
14
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
5
14
2
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
28
10
15
23
1.5
12
26
7
31
2.5
3
35
1
37
3.5
1
37
1
37
4.5
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 37 32 3 2 89 - 25 99
2.
Фенербахче
 Заявка 37 30 6 1 93 - 31 96
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
8.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
11.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
Весь список
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