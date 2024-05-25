Тур: 38. Стадион: Вефа.
3:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаТеклич Тонио
39' Желтая карточкаТан Халук Мустафа
1:0
42' ГолМарсао v
2:0
50' ГолМендеш Райан
2:1
57' ГолАйдогду Сонер
70' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
72' Красная карточкаЧифт Юнус Эмре
3:1
90' ГолЯлчын Гювен
90'+4
Ход матча
15'
42'
1:0
50'
2:0
57'
2:1
66'
72'
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
23
Билгин
Эмре
25
Гюнтер
Корай
22
Тинтиш
Эмир
77
Угур
Аднан
99
Теклич
Тонио
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
29
Шумски
Якуб
88
Челик
Осман
16
Бола
Марк
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
36
Раман
Бенито
98
Муйя
Арбнор
99
Кара
Эркан
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
98 Тугьян АхметЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
-
90 Hakan Atabey
-
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманЗащитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Самсунспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
2.33
Среднее время на гол
180
38
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
56
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|9
|0.24
|Марсао v
|6
|0.16
|Эйссерик Валентин
|5
|0.13
|Келес Джан
|5
|0.13
|Роден Маркус
|4
|0.11
|Мендеш Райан
|4
|0.11
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.08
|Ласанья Кевин
|2
|0.05
|Фегули Софьян
|2 (1)
|0.05
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Паолетти Флавио
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Теклич Тонио
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9
|0.24
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.16
|Хольсе Карло
|5
|0.13
|Кылынч Эмре
|4
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.08
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.08
|Айдогду Сонер
|2
|0.05
|Антальялы Тайлан
|2 (2)
|0.05
|Димата Ландри
|2
|0.05
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|2
|Эйссерик Валентин
|7
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Мерджан Левент
|7
|0
|Фегули Софьян
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Ласанья Кевин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Теклич Тонио
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|5
|1
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Озтюрк Алим
|6
|0
|Ван Дронгелен Рик
|6
|0
|Нтчам Оливье
|5
|0
|Чифт Юнус Эмре
|3
|1
|Явру Зеки
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Фофана Морике
|4
|0
|Челик Осман
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Раман Бенито
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Тан Халук Мустафа
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
11% (2)
32% (6)
Самсунспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
11
Фатих Карагюмрюк
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Самсунспор
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
8
26
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
50% (19)
34% (13)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (19)
26% (10)
24% (9)
Самсунспор
17.9%
82.1%
5 побед 23 поражения
Первый тайм
21% (8)
34% (13)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
19
37
Голы по времени матча
Забито
35
14
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 0
23 Не забивали 27
1
3%
0
0%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
12
34%
2
14%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
3
9%
4
29%
61-75
12
34%
4
29%
76-90
Пропущено
18
35
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 19
1
6%
7
20%
1-15
1
6%
9
26%
16-30
5
28%
5
14%
31-45
5
28%
4
11%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
5
28%
6
17%
76-90
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
2
13%
7
25%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
5
33%
10
36%
76-90
Пропущено
33
17
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 5
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 11
4
12%
4
24%
1-15
4
12%
3
18%
16-30
5
15%
5
29%
29%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
11
33%
4
24%
76-90
Забито
50
42
20 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
3
6%
7
17%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
15
30%
3
7%
31-45
8
16%
8
19%
46-60
5
10%
6
14%
61-75
17
34%
14
33%
76-90
Пропущено
51
52
20 В 1-м тайме 33
31 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 28
31 Не пропускали 30
5
10%
11
21%
1-15
5
10%
12
23%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
9
18%
4
8%
46-60
6
12%
5
10%
61-75
16
31%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Самсунспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Самсунспор
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
109
910
613
316
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2612
1325
1127
632
434
335
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|32
|3
|2
|89 - 25
|99
|2.
|Заявка
|37
|30
|6
|1
|93 - 31
|96
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|8.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|12.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|16 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11