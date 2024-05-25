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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
3:1
Конец матча
Самсунспор
0'
15' Желтая карточка
Теклич Тонио
39' Желтая карточка
Тан Халук Мустафа
1:0
42' Гол
Марсао v
2:0
50' Гол
Мендеш Райан
2:1
57' Гол
Айдогду Сонер
70' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
72' Красная карточка
Чифт Юнус Эмре
3:1
90' Гол
Ялчын Гювен
90'+4
23
Билгин
Эмре
30
Сангаре
Назим
4
Бираски
Давиде
25
Гюнтер
Корай
22
Тинтиш
Эмир
77
Угур
Аднан
97
Паолетти
Флавио
7
Келес
Джан
99
Теклич
Тонио
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
29
Шумски
Якуб
72
Тан
Халук
Мустафа
22
Чифт
Юнус
Эмре
88
Челик
Осман
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
36
Раман
Бенито
98
Муйя
Арбнор
99
Кара
Эркан
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Самсунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
2:1
С
1:0
КТ
0:3
К
0:3
КТ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
2.33

Среднее время на гол

180
38

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
56

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 9 0.24
Марсао v 6 0.16
Эйссерик Валентин 5 0.13
Келес Джан 5 0.13
Роден Маркус 4 0.11
Мендеш Райан 4 0.11
Дурсун Сердар 3 (1) 0.08
Ласанья Кевин 2 0.05
Фегули Софьян 2 (1) 0.05
Мерджан Левент 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Паолетти Флавио 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Теклич Тонио 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 9 0.24
Нтчам Оливье 6 (4) 0.16
Хольсе Карло 5 0.13
Кылынч Эмре 4 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.08
Кара Эркан 3 (1) 0.08
Айдогду Сонер 2 0.05
Антальялы Тайлан 2 (2) 0.05
Димата Ландри 2 0.05
Явру Зеки 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 2
Эйссерик Валентин 7 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 1
Дурсун Салих 4 0
Роден Маркус 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Ласанья Кевин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Теклич Тонио 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 5 1
Муандилмаджи Мариус 5 1
Озтюрк Алим 6 0
Ван Дронгелен Рик 6 0
Нтчам Оливье 5 0
Чифт Юнус Эмре 3 1
Явру Зеки 4 0
Кылынч Эмре 4 0
Фофана Морике 4 0
Челик Осман 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Хольсе Карло 4 0
Раман Бенито 3 0
Антальялы Тайлан 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Тан Халук Мустафа 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Бола Марк 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
11% (2)
32% (6)
Самсунспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
11
Фатих Карагюмрюк
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Самсунспор
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

8
26
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
50% (19)
34% (13)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (19)
26% (10)
24% (9)
Самсунспор
17.9%
82.1%
5 побед 23 поражения
Первый тайм
21% (8)
34% (13)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

30
10

Упущенные победы

19
37

Голы по времени матча

Забито

35
14
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 0
23 Не забивали 27
1
3%
0
0%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
12
34%
2
14%
31-45
5
14%
3
21%
46-60
3
9%
4
29%
61-75
12
34%
4
29%
76-90

Пропущено

18
35
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 19
1
6%
7
20%
1-15
1
6%
9
26%
16-30
5
28%
5
14%
31-45
5
28%
4
11%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
5
28%
6
17%
76-90

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
2
13%
7
25%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
5
33%
10
36%
76-90

Пропущено

33
17
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 5
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 11
4
12%
4
24%
1-15
4
12%
3
18%
16-30
5
15%
5
29%
29%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
11
33%
4
24%
76-90

Забито

50
42
20 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
3
6%
7
17%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
15
30%
3
7%
31-45
8
16%
8
19%
46-60
5
10%
6
14%
61-75
17
34%
14
33%
76-90

Пропущено

51
52
20 В 1-м тайме 33
31 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 28
31 Не пропускали 30
5
10%
11
21%
1-15
5
10%
12
23%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
9
18%
4
8%
46-60
6
12%
5
10%
61-75
16
31%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Самсунспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Самсунспор

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
15 раз 39%
0
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
9
10
6
13
2.5
3
16
3
16
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
26
12
13
25
1.5
11
27
6
32
2.5
4
34
3
35
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 37 32 3 2 89 - 25 99
2.
Фенербахче
 Заявка 37 30 6 1 93 - 31 96
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
8.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
11.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
12.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Теклич Тонио сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Марсао v бьет в цель!
    • 39'
      Тан Халук Мустафа получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Теклич Тонио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 3:1 Самсунспор онлайн

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