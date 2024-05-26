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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Второй тайм: 74'
Тун
0'
21' Желтая карточка
Рот Джастин
63' Желтая карточка
Daniel Dos Santos
65' Желтая карточка
Суттер Никола

Ход матча

21'
 
Рот Джастин
63'
 
Daniel Dos Santos
65'
 
Суттер Никола
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Тун
9.50
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3.70
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4.05
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
27
Абубакар-Анкра
Асума
38
Mateo
Matic
37
Lucien
Dahler
34
Суттер
Никола
23
Бюрки
Марко
5
Франке
Доминик
6
Бертоне
Леонардо
8
Яньичич
Василие
16
Рот
Джастин
27
Daniel
Dos
Santos
33
Marc
Gutbub
20
Коне
Коро
Грасcхоппер
4-2-3-1
Тун
4-3-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Тун

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
66.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

50 матчей

28%
28%
44%
14 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

20%
56%
24%
10 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
38%
38%
12 побед 19 ничьих 19 побед

История матчей

ТМК
0:0
К
1:0
ТМК
2:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
С
3:5
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
2:3
ТМС
2:0
С
0:5
С
1:3
КШ
0:0
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
2:3
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:1

Голы

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.19

Среднее время на гол

86
75

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

64
58

Голов в среднем за матч

1.28
1.16

Тотал матчей

2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
35
Больше 70%
Меньше 30%
15
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 8 0.21
Giotto Morandi 5 (2) 0.13
Francis Momoh 5 0.13
Мабил Авер 4 0.1
Шюрпф Паскаль 4 0.1
Бабунски Дориан 4 (1) 0.1
Феррейра Филипе 3 0.08
Брэдли Финк 2 0.05
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Тун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 9 0
Абелс Дирк 6 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 6 0
Секо Аюму 4 0
Francis Momoh 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Бабунски Дориан 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Liam Bollati 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Тун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рот Джастин 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
0
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

26
0

Упущенные победы

7
0
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
45% (17)
24% (9)
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

9
0

Волевые победы

34
0

Упущенные победы

11
0

Голы по времени матча

Забито

28
0
14 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
26 Не забивали 0
1
4%
0
0%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

21
0
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
12 Пропускали первыми 0
17 Не пропускали 0
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Забито

12
0
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
29 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

29
0
15 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 0
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Забито

40
0
19 В 1-м тайме 0
21 Во 2-м тайме 0
13 Забивали первыми 0
17 Не забивали 0
4
10%
0
0%
1-15
9
23%
0
0%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
7
18%
0
0%
76-90

Пропущено

50
0
26 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
23 Пропускали первыми 0
32 Не пропускали 0
7
14%
0
0%
1-15
10
20%
0
0%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
4
8%
0
0%
46-60
11
22%
0
0%
61-75
9
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Тун
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виль - Тун 0:3 Тун - Вадуц 6:3 Тун - Шаффхаузен 3:0 Баден - Тун 1:5
Стад де Ньон - Тун 0:0 Тун - Сьон 1:0 Арау - Тун 3:0 Тун - Беллинцона 1:0 Тун - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Вадуц - Тун 1:0 Сьон - Тун 1:2 Тун - Виль 2:1 Тун - Баден 3:1 Нёвшатель Ксамакс - Тун 4:0 Тун - Арау 1:0 Шаффхаузен - Тун 1:1 Тун - Стад де Ньон 4:1 Беллинцона - Тун 0:0 Тун - Биль Бьенн 5:3 Тун - Веве 4:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Тун

Точный счет

0:1
7 раз 37%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 42%
1
12 раз 32%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Тун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
8
11
1.5
4
15
2.5
2
17
3.5
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
2
17
1.5
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
16
0.5
Больше Меньше
10
28
1.5
5
33
2.5
2
36
3.5
2
36
4.5

Топ бомбардиров
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 14 (4)
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 12 (5)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Суттер Никола получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Даниэль Дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Франке Доминик сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Marc Gutbub бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Рот Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Тун
9.50
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4.05
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