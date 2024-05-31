  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Стадион: .
Тун
1:2
Конец матча
Грасcхоппер
0'
41' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
45' Желтая карточка
Marco Schaellibaum
52' Желтая карточка
Абелс Дирк
55' Желтая карточка
Бамер Жан
90' Красная карточка
Коне Коро
90' Желтая карточка
90'+6
38
Mateo
Matic
37
Lucien
Dahler
34
Суттер
Никола
19
Бамер
Жан
5
Франке
Доминик
6
Бертоне
Леонардо
8
Яньичич
Василие
16
Рот
Джастин
27
Daniel
Dos
Santos
33
Marc
Gutbub
20
Коне
Коро
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
21
Мабил
Авер
22
Francis
Momoh
Тун
4-3-1-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Тун
Грасcхоппер

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 12 побед

51 матч

43.1%
29.4%
27.5%
22 победы 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.5%
56.9%
19.6%
12 побед 29 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
0:0
К
1:0
ТМК
2:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
С
3:5
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
2:3
ТМС
2:0
С
0:5
С
1:3
КШ
0:0
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
2:3
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:1

Голы

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.12

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.19

Среднее время на гол

86
75

Всего голов

65
59

Голов в среднем за матч

1.27
1.16

Тотал матчей

2.5
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Тун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 8 0.2
Giotto Morandi 5 (2) 0.13
Francis Momoh 5 0.13
Мабил Авер 4 0.1
Шюрпф Паскаль 4 0.1
Бабунски Дориан 4 (1) 0.1
Феррейра Филипе 3 0.08
Брэдли Финк 2 0.05
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Тун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Matic 1 0
Кастроман Мигель 1 0
Суттер Никола 1 0
Бамер Жан 1 0
Рот Джастин 1 0
Daniel Dos Santos 1 0
Valmir Matoshi 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 9 0
Абелс Дирк 7 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 6 0
Francis Momoh 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 4 0
Секо Аюму 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Бабунски Дориан 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Liam Bollati 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

0
27
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (8)
41% (16)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
46% (18)
31% (12)

Сухие победы

0
9

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

0
35

Голы по времени матча

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 30
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

0
29
0 В 1-м тайме 15
0 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 15
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Забито

0
28
0 В 1-м тайме 14
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 27
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

0
21
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 12
0 Не пропускали 17
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

0
40
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 21
0 Забивали первыми 13
1 Не забивали 18
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
0
0%
8
20%
61-75
0
0%
7
18%
76-90

Пропущено

0
50
0 В 1-м тайме 26
0 Во 2-м тайме 24
0 Пропускали первыми 23
0 Не пропускали 32
0
0%
7
14%
1-15
0
0%
10
20%
16-30
0
0%
9
18%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
0
0%
11
22%
61-75
0
0%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тун
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Грасcхоппер - Тун 1:1 Виль - Тун 0:3 Тун - Вадуц 6:3 Тун - Шаффхаузен 3:0
Баден - Тун 1:5 Стад де Ньон - Тун 0:0 Тун - Сьон 1:0 Арау - Тун 3:0 Тун - Беллинцона 1:0 Тун - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Вадуц - Тун 1:0 Сьон - Тун 1:2 Тун - Виль 2:1 Тун - Баден 3:1 Нёвшатель Ксамакс - Тун 4:0 Тун - Арау 1:0 Шаффхаузен - Тун 1:1 Тун - Стад де Ньон 4:1 Беллинцона - Тун 0:0 Тун - Биль Бьенн 5:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0

Результаты матчей

Тун
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
7 раз 35%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
16 раз 41%
1
13 раз 33%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Тун
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 14 (4)
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 12 (5)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Marco Schaellibaum получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Г О О О О Л - Коне Коро из команды Тун забивает с точки!
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