Стадион: Арена Тун.
1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
45' Желтая карточкаMarco Schaellibaum
52' Желтая карточкаАбелс Дирк
55' Желтая карточкаБамер Жан
90' Красная карточкаКоне Коро
90'+6
Ход матча
52'
55'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Mateo
Matic
19
Бамер
Жан
16
Рот
Джастин
33
Marc
Gutbub
20
Коне
Коро
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
- Основной состав
-
38 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бамер ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Marc GutbubНападающий
-
20 Коне КороНападающий
- Запасные игроки
-
10 Сакко ИхсанНападающий
-
21 Васич УрошНападающий
-
-
-
-
18 Kevin Djacko
-
-
-
-
Главный тренер: Mauro Lustrinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Тун
Грасcхоппер
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 12 побед
51 матч
43.1%
29.4%
27.5%
22 победы 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.5%
56.9%
19.6%
12 побед 29 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.12
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.04
1.19
Среднее время на гол
86
75
Всего голов
65
59
Голов в среднем за матч
1.27
1.16
Тотал матчей
2.5
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
70
77
Бомбардиры внутри турнира
Тун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|8
|0.2
|Giotto Morandi
|5 (2)
|0.13
|Francis Momoh
|5
|0.13
|Мабил Авер
|4
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.1
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|3
|0.08
|Брэдли Финк
|2
|0.05
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Секо Аюму
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Тун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Matic
|1
|0
|Кастроман Мигель
|1
|0
|Суттер Никола
|1
|0
|Бамер Жан
|1
|0
|Рот Джастин
|1
|0
|Daniel Dos Santos
|1
|0
|Valmir Matoshi
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|9
|0
|Абелс Дирк
|7
|1
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Giotto Morandi
|6
|0
|Francis Momoh
|5
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0
|Секо Аюму
|4
|0
|Мейер Тим
|4
|0
|Брэдли Финк
|2
|1
|Бабунски Дориан
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Liam Bollati
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
0
27
Тун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (8)
41% (16)
38% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
46% (18)
31% (12)
Сухие победы
0
9
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
0
35
Голы по времени матча
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 30
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
0
29
0 В 1-м тайме 15
0 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 15
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Забито
0
28
0 В 1-м тайме 14
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 27
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
0
21
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 12
0 Не пропускали 17
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
0
40
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 21
0 Забивали первыми 13
1 Не забивали 18
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
0
0%
8
20%
61-75
0
0%
7
18%
76-90
Пропущено
0
50
0 В 1-м тайме 26
0 Во 2-м тайме 24
0 Пропускали первыми 23
0 Не пропускали 32
0
0%
7
14%
1-15
0
0%
10
20%
16-30
0
0%
9
18%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
0
0%
11
22%
61-75
0
0%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тун
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Грасcхоппер - Тун 1:1 Виль - Тун 0:3 Тун - Вадуц 6:3 Тун - Шаффхаузен 3:0
Баден - Тун 1:5 Стад де Ньон - Тун 0:0 Тун - Сьон 1:0 Арау - Тун 3:0 Тун - Беллинцона 1:0 Тун - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Вадуц - Тун 1:0 Сьон - Тун 1:2 Тун - Виль 2:1 Тун - Баден 3:1 Нёвшатель Ксамакс - Тун 4:0 Тун - Арау 1:0 Шаффхаузен - Тун 1:1 Тун - Стад де Ньон 4:1 Беллинцона - Тун 0:0 Тун - Биль Бьенн 5:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0
Результаты матчей
Тун
Грасcхоппер
Точный счет
0:1
7 раз 35%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
16 раз 41%
1
13 раз 33%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Тун
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|14 (4)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7