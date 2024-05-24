Стадион: Дженерали Арена.
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаХайль Юрген
47' Желтая карточкаВельс Моритц
1:0
51' ГолХолланд Джеймс
2:0
58' ПенальтиФитц Доминик
2:1
84' ГолЭнтруп Максимилиан
85' Желтая карточкаАфдияй Донис
85' Желтая карточкаМаркус Шопп
90' Желтая карточкаSanel Saljic
90'+9
Ход матча
30'
47'
51'
1:0
58'
2:0
84'
85'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Wegleitner
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Вена
Хартберг
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.42
2.1
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.77
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.32
|Фитц Доминик
|10 (5)
|0.29
|Асллани Фисник
|4
|0.12
|Шмидт Александер
|3
|0.09
|Хускович Муарем
|3
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Холланд Джеймс
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Мейсль Маттео
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|13 (1)
|0.39
|Афдияй Донис
|12
|0.36
|Ланг Кристоф
|5
|0.15
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.12
|Фризер Доминик
|3
|0.09
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Провиденс Рубен
|2
|0.06
|Maximilian Fillafer
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Кайнц Тобиас
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
|Angelo Bruckner
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|10
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Фишер Манфред
|8
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Фитц Доминик
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Гуэнуш Хаким
|4
|1
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Michael Wimmer
|3
|1
|Поцманн Марвин
|4
|0
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Вельс Моритц
|2
|1
|Балтакса Матан
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Шмидт Александер
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Sanel Saljic
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|10
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|6
|1
|Mamadou Sangare
|6
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Маркус Шопп
|6
|0
|Энтруп Максимилиан
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
11
Аустрия Вена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
15
17
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
Хартберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
18
22
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
6
27%
2
7%
46-60
0
0%
8
30%
30%
61-75
6
27%
4
15%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
20%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
2
13%
10
37%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
7
26%
76-90
Забито
17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
8
47%
2
9%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
10%
5
18%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
4
19%
5
18%
76-90
Забито
39
49
21 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 16
13 Не забивали 7
11
28%
6
12%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
8
21%
9
18%
31-45
7
18%
7
14%
46-60
2
5%
11
22%
61-75
9
23%
7
14%
76-90
Пропущено
36
55
17 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
14%
8
15%
1-15
4
11%
6
11%
16-30
8
22%
9
16%
31-45
5
14%
15
27%
46-60
4
11%
5
9%
61-75
10
28%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0
Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2
Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Хартберг
Точный счет
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
2
11 раз 32%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
89
610
314
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
611
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
276
1420
1419
331
825
133
132
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|20 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|13 (3)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 10
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10