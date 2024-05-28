Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Wegleitner
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Вена
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.38
2.1
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.78
1.57
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|13 (1)
|0.38
|Афдияй Донис
|12
|0.35
|Ланг Кристоф
|5
|0.15
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.12
|Фризер Доминик
|3
|0.09
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Провиденс Рубен
|2
|0.06
|Maximilian Fillafer
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Кайнц Тобиас
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
|Angelo Bruckner
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.31
|Фитц Доминик
|10 (5)
|0.29
|Асллани Фисник
|4
|0.11
|Шмидт Александер
|3
|0.09
|Хускович Муарем
|3
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Холланд Джеймс
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Мейсль Маттео
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|10
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|6
|1
|Mamadou Sangare
|6
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Маркус Шопп
|6
|0
|Энтруп Максимилиан
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|10
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Фишер Манфред
|8
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Фитц Доминик
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Гуэнуш Хаким
|4
|1
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Michael Wimmer
|3
|1
|Поцманн Марвин
|4
|0
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Вельс Моритц
|2
|1
|Балтакса Матан
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Шмидт Александер
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Sanel Saljic
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аустрия Вена
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
5
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аустрия Вена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
22
22
Хартберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
53% (18)
32% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
30
27
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
9%
8
47%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
18%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
5
18%
4
19%
76-90
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Пропущено
27
15
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
10
37%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
26%
6
40%
76-90
Забито
49
39
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 13
6
12%
11
28%
1-15
9
18%
2
5%
16-30
9
18%
8
21%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
11
22%
2
5%
61-75
7
14%
9
23%
76-90
Пропущено
55
36
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
15%
5
14%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
16%
8
22%
31-45
15
27%
5
14%
46-60
5
9%
4
11%
61-75
12
22%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Точный счет
0:3
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
2
11 раз 32%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
107
610
89
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
89
611
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2113
1419
1420
825
331
132
133
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|20 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|13 (3)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 10
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10