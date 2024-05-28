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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Стадион: .
Хартберг
0:0
Первый тайм: 22'
Аустрия Вена
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Вена
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
33
Фризер
Доминик
23
Кайнц
Тобиас
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
11
Энтруп
Максимилиан
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
8
Холланд
Джеймс
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
Хартберг
4-4-2
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.38
2.1

Среднее время на гол

37
42

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.78
1.57

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 13 (1) 0.38
Афдияй Донис 12 0.35
Ланг Кристоф 5 0.15
Прокоп Доминик 4 (1) 0.12
Фризер Доминик 3 0.09
Хайль Юрген 2 0.06
Провиденс Рубен 2 0.06
Maximilian Fillafer 2 0.06
Mamadou Sangare 1 0.03
Кайнц Тобиас 1 0.03
Christoph Urdl 1 0.03
Диаките Усман 1 0.03
Ibane Bowat 1 0.03
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Angelo Bruckner 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.31
Фитц Доминик 10 (5) 0.29
Асллани Фисник 4 0.11
Шмидт Александер 3 0.09
Хускович Муарем 3 0.09
Вучич Ромео 2 0.06
Ранфтль Райнхольд 1 0.03
Крэтзиг Франс 1 0.03
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Холланд Джеймс 1 0.03
Хандль Йоханнес 1 0.03
Мейсль Маттео 1 0.03
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Галвао Лукас 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 10 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 6 1
Mamadou Sangare 6 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 6 0
Маркус Шопп 6 0
Энтруп Максимилиан 5 0
Ibane Bowat 3 1
Кайнц Тобиас 4 0
Заллингер Рафаэль 4 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Ланг Кристоф 2 0
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 10 2
Хандль Йоханнес 9 0
Фишер Манфред 8 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Фитц Доминик 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Гуэнуш Хаким 4 1
Хускович Муарем 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Michael Wimmer 3 1
Поцманн Марвин 4 0
Грубер Андреас 4 0
Юкич Александар 4 0
Вельс Моритц 2 1
Балтакса Матан 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Шмидт Александер 2 0
Мейсль Маттео 2 0
Асллани Фисник 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Sanel Saljic 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аустрия Вена
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
5
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аустрия Вена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

22
22
Хартберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
53% (18)
32% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
9%
8
47%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
5
18%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
4
15%
6
27%
76-90

Пропущено

27
15
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
10
37%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
26%
6
40%
76-90

Забито

49
39
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 19
7 Не забивали 13
6
12%
11
28%
1-15
9
18%
2
5%
16-30
9
18%
8
21%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
11
22%
2
5%
61-75
7
14%
9
23%
76-90

Пропущено

55
36
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
15%
5
14%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
16%
8
22%
31-45
15
27%
5
14%
46-60
5
9%
4
11%
61-75
12
22%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%

Точный счет

0:3
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
2
11 раз 32%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
8
9
3
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
6
11
5
12
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
21
13
14
19
1.5
14
20
8
25
2.5
3
31
1
32
3.5
1
33

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 20 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 13 (3)
Хартберг Афдияй Донис 12 (4)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Хартберг Хайль Юрген 1 10
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Хартберг
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