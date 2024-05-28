Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:1
Конец матча
0'
0:1
39' ГолХолланд Джеймс
56' Желтая карточкаПрокоп Доминик
76' Желтая карточкаЗаллингер Рафаэль
78' Желтая карточкаФитц Доминик
81' Желтая карточкаВельс Моритц
84' Вторая желтая карточкаВельс Моритц
86' Желтая карточкаФрюхтль Кристиан
90' Желтая карточкаMamadou Sangare
90' Желтая карточкаШмидт Александер
90'+5
Ход матча
39'
0:1
56'
78'
81'
84'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Wegleitner
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Вена
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
26.1%
8.7%
65.2%
6 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.38
2.1
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.78
1.57
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|13 (1)
|0.38
|Афдияй Донис
|12
|0.35
|Ланг Кристоф
|5
|0.15
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.12
|Фризер Доминик
|3
|0.09
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Провиденс Рубен
|2
|0.06
|Maximilian Fillafer
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Кайнц Тобиас
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
|Angelo Bruckner
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.31
|Фитц Доминик
|10 (5)
|0.29
|Асллани Фисник
|4
|0.11
|Шмидт Александер
|3
|0.09
|Хускович Муарем
|3
|0.09
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Мейсль Маттео
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|10
|1
|Mamadou Sangare
|7
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|6
|1
|Прокоп Доминик
|7
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Маркус Шопп
|6
|0
|Заллингер Рафаэль
|5
|0
|Энтруп Максимилиан
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|10
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Фишер Манфред
|8
|0
|Фитц Доминик
|8
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Вельс Моритц
|3
|2
|Гуэнуш Хаким
|4
|1
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Michael Wimmer
|3
|1
|Поцманн Марвин
|4
|0
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Шмидт Александер
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Фрюхтль Кристиан
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Sanel Saljic
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Аустрия Вена
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
5
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аустрия Вена
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
22
22
Хартберг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)
Аустрия Вена
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
54% (19)
31% (11)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
30
27
Голы по времени матча
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
2
9%
8
44%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Пропущено
29
21
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
17%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
17%
5
24%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 25
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Пропущено
27
15
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
10
37%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
26%
6
40%
76-90
Забито
49
40
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 13
6
12%
11
28%
1-15
9
18%
2
5%
16-30
9
18%
9
23%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
11
22%
2
5%
61-75
7
14%
9
23%
76-90
Пропущено
56
36
24 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
8
14%
5
14%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
10
18%
8
22%
31-45
15
27%
5
14%
46-60
5
9%
4
11%
61-75
12
21%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:5
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Точный счет
0:3
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
13 раз 37%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
611
89
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
126
89
612
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2213
1420
1421
826
332
133
134
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|20 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|13 (3)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 10
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10