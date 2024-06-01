Тур: 7.
0:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолРамирес Эрик
19' Желтая карточкаКейрос Эдуардо
23' Желтая карточкаФабио да Сильва
50' Желтая карточкаGustavo Gomes
0:2
60' ПенальтиКандидо Луан
62' Желтая карточкаVan Van
85' Желтая карточкаВитиньо Витор
89' Желтая карточкаNathan Mendes
90'+5
Ход матча
3'
0:1
19'
23'
50'
60'
0:2
62'
85'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.76 Обе команды забьют
-
36
Nata
26
Van
Van
11
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
26 Van VanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
-
97 Caique IV
-
23 Pepe4
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 _Talisson
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Гремио
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.4
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.2
|Gustavo Martins
|1
|0.2
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.29
|Саша Эдуардо
|2
|0.29
|Рамирес Эрик II
|1
|0.14
|Энрике Педру II
|1
|0.14
|Ignacio Laquintana
|1
|0.14
|Борбас Тиаго
|1
|0.14
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.14
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Густавиньо
|0
|0
|Фернандес Матеус
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|3
|0
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Van Van
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|0
|Nathan Mendes
|2
|0
|Henry Mosquera
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Борбас Тиаго
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0
Результаты матчей
Гремио
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гремио
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
13
24
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3