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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Гремио
0:2
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
3' Гол
Рамирес Эрик
19' Желтая карточка
Кейрос Эдуардо
23' Желтая карточка
Фабио да Сильва
50' Желтая карточка
Gustavo Gomes
0:2
60' Пенальти
Кандидо Луан
62' Желтая карточка
Van Van
85' Желтая карточка
Витиньо Витор
89' Желтая карточка
Nathan Mendes
90'+5
33
Рафаэл
Кабрал
2
Фабио
да
Сильва
53
Gustavo
Martins
36
Nata
26
Van
Van
8
Карбальо
Фелипе
20
Вильясанти
Матиас
37
Кейрос
Эдуардо
15
Эденилсон
дос
Сантос
11
Педро
Жоао
39
Gustavo
Gomes
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
30
Henry
Mosquera
18
Борбас
Тиаго
11
Helio
Junio
Гремио
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.4
Сотельдо Йеферсон 1 0.2
Gustavo Martins 1 0.2
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.29
Саша Эдуардо 2 0.29
Рамирес Эрик II 1 0.14
Энрике Педру II 1 0.14
Ignacio Laquintana 1 0.14
Борбас Тиаго 1 0.14
Кандидо Луан 1 (1) 0.14
Брунинью Филипе 0 0
Густавиньо 0 0
Фернандес Матеус 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 3 0
Каннеманн Вальтер 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Эли Родриго 1 0
Дуглас XV 1 0
Van Van 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Nathan Ribeiro 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 3 0
Капишаба Жуниньо 2 0
Кандидо Луан 2 0
Да Силва Джадсом 2 0
Nathan Mendes 2 0
Henry Mosquera 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Борбас Тиаго 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0

Результаты матчей

Гремио
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гремио
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
14.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
15.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Флуминенсе
 6 1 2 3 8 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
6.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
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