Тур: 7.
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаShaylon
29' Желтая карточкаLepu
33' Желтая карточкаMartins Adriano
39' Красная карточкаPatric Calmon
0:1
42' ГолВагнер Лав
49' Желтая карточкаДуду Эдуардо
0:2
69' ГолGabriel Baralhas
83' Вторая желтая карточкаДуду Эдуардо
90'+1
Ход матча
24'
29'
33'
39'
42'
0:1
49'
64'
69'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
97
Lepu
25
Бруно
Увини
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
39
Janderson
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
10
Shaylon
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
21 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
-
8 Luan5
-
-
40 Reynaldo2
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
16 РониПолузащитник
-
13 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Max
-
-
17 Даниэл
-
-
21 Mateo Zuleta
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Витория
Атлетико Гойаненсе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
120
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.17
|Willian VI
|1
|0.17
|Иури Фрейтас
|1
|0.17
|Wagner Leonardo
|1
|0.17
|Зе Карлос III
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вагнер Лав
|1
|0.17
|Фернандо Луис IV
|1
|0.17
|Gabriel Baralhas
|1
|0.17
|Derek
|1
|0.17
|Guilherme Romao
|0
|0
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Camutanga
|1
|1
|Эстевес Лукас
|2
|0
|Wagner Leonardo
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lepu
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|3
|0
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Martins Adriano
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Магиньо
|0
|1
|Alix
|0
|1
|Jair Ventura
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Вагнер Лав
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Guilherme Romao
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Результаты матчей
Витория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Атлетико Гойаненсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
0
0
Витория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
83%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
6
43%
2
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0
Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0
Результаты матчей
Витория
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Витория
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3