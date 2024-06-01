  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Витория
0:2
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
24' Желтая карточка
Shaylon
29' Желтая карточка
Lepu
33' Желтая карточка
Martins Adriano
39' Красная карточка
Patric Calmon
0:1
42' Гол
Вагнер Лав
49' Желтая карточка
Дуду Эдуардо
0:2
69' Гол
Gabriel Baralhas
83' Вторая желтая карточка
Дуду Эдуардо
90'+1
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
25
Бруно
Увини
4
Wagner
Leonardo
14
Patric
Calmon
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
80
Фузато
Даниэл
39
Janderson
9
Алеррандро
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Shaylon
11
Alejo
Cruz
Techera
9
Вагнер
Лав
Витория
4-4-2
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Витория
Атлетико Гойаненсе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:3
СB
0:0
СB
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СB
0:0
СB
3:1
СA
0:0
СA
4:1
КБ
4:0
КБ
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
120

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nascimento Leite Matheus II 1 0.17
Willian VI 1 0.17
Иури Фрейтас 1 0.17
Wagner Leonardo 1 0.17
Зе Карлос III 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вагнер Лав 1 0.17
Фернандо Луис IV 1 0.17
Gabriel Baralhas 1 0.17
Derek 1 0.17
Guilherme Romao 0 0
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Camutanga 1 1
Эстевес Лукас 2 0
Wagner Leonardo 0 1
Patric Calmon 0 1
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Андраде Лео 1 0
Алеррандро 1 0
Lepu 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 3 0
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Рони 2 0
Martins Adriano 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Магиньо 0 1
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Роналдо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Guilherme Romao 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0

Результаты матчей

Витория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Атлетико Гойаненсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
0
Витория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
83%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
6
43%
2
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0
Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0

Результаты матчей

Витория
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Витория
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
14.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
15.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Флуминенсе
 6 1 2 3 8 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
6.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Guilherme Romao сделал результативную передачу.
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