Тур: 7.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБорре Рафаэль
40' Желтая карточкаClayson
50' Желтая карточкаДенилсон Невес
0:1
69' ГолМальо Уго
78' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
78' Желтая карточкаРамон
85' Желтая карточкаChrytian Eliel
90' Желтая карточкаРочет Серхио
90' Желтая карточкаПатрик Алан
90'+11
Ход матча
19'
40'
50'
69'
0:1
78'
78'
85'
86'
90'
90'
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
44
Витао
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
- Защитник
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Рикельме
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.4
|Борре Рафаэль
|1
|0.2
|Фернандо Режес
|1
|0.2
|Мальо Уго
|1
|0.2
|Энрике Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Marllon
|1
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0
Результаты матчей
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Жувентуде
|Jadson III
|1 2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2