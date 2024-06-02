  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Куяба
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
19' Желтая карточка
Борре Рафаэль
40' Желтая карточка
Clayson
50' Желтая карточка
Денилсон Невес
0:1
69' Гол
Мальо Уго
78' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
78' Желтая карточка
Рамон
85' Желтая карточка
Chrytian Eliel
90' Желтая карточка
Рочет Серхио
90' Желтая карточка
Патрик Алан
90'+11
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
10
Max
Alves
9
Питта
Исидро
25
Clayson
1
Рочет
Серхио
2
Мальо
Уго
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
8
Энрике
Бруно
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
27
José
Maurisio3
19
Борре
Рафаэль
13
Валенсия
Эннер
Куяба
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.4
Борре Рафаэль 1 0.2
Фернандо Режес 1 0.2
Мальо Уго 1 0.2
Энрике Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Эмпереур Алан 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Matheus Alexandre 2 0
Рамон 1 0
Marllon 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Clayson 1 0
Fernando Sobral 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 3 0
Борре Рафаэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Фернандо Режес 1 0
Мальо Уго 1 0
Аларио Лукас 1 0
Патрик Алан 1 0
Рочет Серхио 1 0
Ромуло 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0

Результаты матчей

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
15.
Коринтианс
 0:0 7 1 3 3 3 - 5 6
16.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
17.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
10.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 0:0 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Клейсон получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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