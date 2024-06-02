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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
42' Пенальти
Марсело Виера
45' Желтая карточка
Гансо Пауло
45' Желтая карточка
Machado Marques Roger
66' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
1:1
67' Гол
Jadson III
76' Желтая карточка
Werik
82' Желтая карточка
Marcos Ze
84' Красная карточка
Werik
90' Желтая карточка
Jadson III
90'+7
1
Фабио
Лопес
77
Маркус
Аленсар
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
5
Александр
Гомес
II
8
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Кено
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
8
Thiago
Dos
Santos2
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Арруда
Эрик
11
Марселинью
X
Флуминенсе
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Жувентуде

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 2 0.29
Лима II 2 0.29
Гансо Пауло 1 0.14
Марсело Виера 1 (1) 0.14
Аугусто Ренато 1 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.14
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.4
Jadson III 1 0.2
Барбоза Лукас 1 0.2
Danilo Boza 1 0.2
Арруда Эрик 1 0.2
Марселинью X 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 4 0
Лима II 3 0
Мело Фелипе 2 0
Андре 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Гуга III 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Александр Гомес II 2 0
Диниз Фернандо 0 1
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Маноэл 1 0
Диого VII 1 0
Ариас Джон 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 2 1
Caique 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Marcos Ze 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Барбоза Лукас 1 0
Лукас Хуан 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
3
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
3
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1
Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Жувентуде

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
15.
Коринтианс
 0:0 7 1 3 3 3 - 5 6
16.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
17.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
10.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 0:0 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Весь список
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