Тур: 7.
1:1
Конец матча
0'
1:0
42' ПенальтиМарсело Виера
45' Желтая карточкаГансо Пауло
45' Желтая карточкаMachado Marques Roger
66' Желтая карточкаМартинелли Габриэл
1:1
67' ГолJadson III
76' Желтая карточкаWerik
82' Желтая карточкаMarcos Ze
84' Красная карточкаWerik
90' Желтая карточкаJadson III
90'+7
Ход матча
42'
1:0
45'
67'
1:1
71'
71'
76'
76'
81'
82'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Кено
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
11
Марселинью
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марселинью XНападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭвертонЗащитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
45 Werik
-
72 Peixoto
-
-
77 Mateus Claus
-
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Флуминенсе
Жувентуде
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
150
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|2
|0.29
|Лима II
|2
|0.29
|Гансо Пауло
|1
|0.14
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.14
|Аугусто Ренато
|1
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.14
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.4
|Jadson III
|1
|0.2
|Барбоза Лукас
|1
|0.2
|Danilo Boza
|1
|0.2
|Арруда Эрик
|1
|0.2
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|4
|0
|Лима II
|3
|0
|Мело Фелипе
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Гуга III
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Александр Гомес II
|2
|0
|Диниз Фернандо
|0
|1
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Диого VII
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|2
|1
|Caique
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Marcos Ze
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Rodrigo Sam
|1
|0
|Барбоза Лукас
|1
|0
|Лукас Хуан
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
3
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1
Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Жувентуде
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Жувентуде
|Jadson III
|1 2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2