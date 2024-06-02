Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
12
John
Victor
66
Cuiabano
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Ярлен
-
25 Kaue
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.22
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
74
83
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.29
|Кака II
|1
|0.14
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данило Барбоза
|3
|0.43
|Саварино Джефферсон
|2
|0.29
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.29
|Джеффиньо
|1
|0.14
|Сантос Жуниор
|1
|0.14
|Энрике Луис IX
|1
|0.14
|Jacob Montes
|1
|0.14
|Понте Матео
|1
|0.14
|Угу Мигель
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
6
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Жувентуде
|Jadson III
|1 2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2