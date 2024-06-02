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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 16'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Коринтианс
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мигель
Карлос
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
10
Саварино
Джефферсон
7
Энрике
Луис
IX
11
Сантос
Жуниор
Коринтианс
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-4

История личных встреч

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
ПА
2:0
СA
1:0
СA
1:3
ПА
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.22
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

74
83

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.29
Кака II 1 0.14
Gustavo Mosquito 0 0
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 3 0.43
Саварино Джефферсон 2 0.29
Соарес Франсиско 2 (1) 0.29
Джеффиньо 1 0.14
Сантос Жуниор 1 0.14
Энрике Луис IX 1 0.14
Jacob Montes 1 0.14
Понте Матео 1 0.14
Угу Мигель 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raniele 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Гарро Родриго 2 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Джеффиньо 2 0
Данило Барбоза 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
John Victor 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
6
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
15.
Коринтианс
 0:0 7 1 3 3 3 - 5 6
16.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
17.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
10.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 0:0 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Ботафого Рио-де-Жанейро.
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    2.04 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
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Коринтианс
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.30
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3.90
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
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