  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Коринтианс
0:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
30' Желтая карточка
Энрике Луис
35' Желтая карточка
Уэсли Лопес
40' Желтая карточка
Торрес Феликс
0:1
60' Гол
Сантос Жуниор
65' Желтая карточка
Ромеро Оскар
72' Желтая карточка
Данило Барбоза
80' Желтая карточка
Marlon Freitas
90'+8
22
Мигель
Карлос
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
10
Саварино
Джефферсон
7
Энрике
Луис
IX
11
Сантос
Жуниор
Коринтианс
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-4

История личных встреч

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
ПА
2:0
СA
1:0
СA
1:3
ПА
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.22
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

74
83

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.29
Кака II 1 0.14
Gustavo Mosquito 0 0
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 3 0.43
Сантос Жуниор 2 0.29
Саварино Джефферсон 2 0.29
Соарес Франсиско 2 (1) 0.29
Джеффиньо 1 0.14
Энрике Луис IX 1 0.14
Jacob Montes 1 0.14
Понте Матео 1 0.14
Угу Мигель 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Cuiabano 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raniele 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Гарро Родриго 2 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Данило Барбоза 3 0
Джеффиньо 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
John Victor 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
6
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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