Тур: 7.
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЭнрике Луис
35' Желтая карточкаУэсли Лопес
40' Желтая карточкаТоррес Феликс
0:1
60' ГолСантос Жуниор
65' Желтая карточкаРомеро Оскар
72' Желтая карточкаДанило Барбоза
80' Желтая карточкаMarlon Freitas
90'+8
Ход матча
30'
35'
40'
60'
0:1
65'
72'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
12
John
Victor
66
Cuiabano
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Ярлен
-
25 Kaue
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.22
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
74
83
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.29
|Кака II
|1
|0.14
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данило Барбоза
|3
|0.43
|Сантос Жуниор
|2
|0.29
|Саварино Джефферсон
|2
|0.29
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.29
|Джеффиньо
|1
|0.14
|Энрике Луис IX
|1
|0.14
|Jacob Montes
|1
|0.14
|Понте Матео
|1
|0.14
|Угу Мигель
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Данило Барбоза
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
6
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
16
34
16
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Жувентуде
|Jadson III
|1 2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2