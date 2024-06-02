  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Атлетико Минейро
1:1
Второй тайм: 86'
Байя
0'
16' Желтая карточка
Арана Гильерме
45' Желтая карточка
Thaciano
61' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
1:0
62' Гол
Халк Живанилдо
1:1
70' Гол
Ademir Santos
77' Желтая карточка
Скарпа Густаво
80' Желтая карточка
Gabriel Teixeira
84' Желтая карточка
Педриньо
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
45
Alisson
Santana
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Минейро
4-4-2
Байя
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Байя

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
СA
2:3
К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.13
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Эдуардо 3 0.5
Скарпа Густаво 2 0.33
Паулиньо Жозе 2 (1) 0.33
Халк Живанилдо 1 0.17
Арана Гильерме 1 0.17
Сарачо Федерико 1 0.17
Igor Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.43
Gabriel Teixeira 2 0.29
Соуза Коули 1 0.14
Ратао Рафаэл 1 0.14
Thaciano 1 0.14
Ademir Santos 1 0.14
Александр Кайо 1 0.14
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Де Лара Фукс Бруно 1 1
Паулиньо Жозе 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Франко Алан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Igor Gomes 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 3 0
Кану Рубенилсон 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2
Байя
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2
Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Байя

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 5:1 7 4 2 1 12 - 6 14
2.
Байя
 1:1 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
5.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 1:1 6 2 4 0 10 - 4 10
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 7 2 3 2 4 - 4 9
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Крисьюма
 1:1 4 1 3 0 7 - 3 6
13.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
15.
Васко да Гама
 1:5 7 2 0 5 7 - 16 6
16.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 1:1 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 5:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 1:5 4 2 0 2 5 - 11 6
9.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
Атлетико Минейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
11.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 5:1 4 2 2 0 8 - 3 8
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 1:5 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Тасиано получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
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