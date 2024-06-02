  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Байя
0'
16' Желтая карточка
Арана Гильерме
45' Желтая карточка
Thaciano
61' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
1:0
62' Гол
Халк Живанилдо
1:1
70' Гол
Ademir Santos
77' Желтая карточка
Скарпа Густаво
80' Желтая карточка
Gabriel Teixeira
84' Желтая карточка
Педриньо
90' Желтая карточка
Батталья Родриго
90' Желтая карточка
Франко Алан
90' Желтая карточка
Эверсон
90'+9
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
45
Alisson
Santana
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Минейро
4-4-2
Байя
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Байя

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
СA
2:3
К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.13
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Эдуардо 3 0.5
Скарпа Густаво 2 0.33
Паулиньо Жозе 2 (1) 0.33
Халк Живанилдо 1 0.17
Арана Гильерме 1 0.17
Сарачо Федерико 1 0.17
Igor Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.43
Gabriel Teixeira 2 0.29
Соуза Коули 1 0.14
Ратао Рафаэл 1 0.14
Thaciano 1 0.14
Ademir Santos 1 0.14
Александр Кайо 1 0.14
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 2 1
Франко Алан 3 0
Де Лара Фукс Бруно 1 1
Паулиньо Жозе 2 0
Эверсон 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Igor Gomes 1 0
Педриньо II 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 3 0
Кану Рубенилсон 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0
Александр Кайо 1 0
Gabriel Teixeira 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Байя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
5
50%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2
Байя
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2
Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Байя

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 4 1 2 1 7 - 4 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
10.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
12.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
13.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
14.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Крисьюма
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Тасиано получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:1 Байя онлайн

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