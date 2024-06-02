  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Крисьюма
1:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
19' Желтая карточка
Matheus XV
33' Желтая карточка
Gustavo Barreto
62' Желтая карточка
Higor Meritao
65' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
0:1
67' Пенальти
Гомес Густаво
1:1
69' Гол
Matheus XV
88' Желтая карточка
Gustavo XII
1:2
90' Гол
Лазаро
90' Желтая карточка
Caio Paulista
90' Желтая карточка
Роналд
90' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
90' Желтая карточка
Гомес Густаво
90' Желтая карточка
Аллано Лима
90'+8
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
150
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
5
Higor
Meritao
10
Маркиньос
IV
17
Matheus
XV
11
Боласье
Янник
23
Eder1
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
20
Ромуло
41
Эстевао
10
Рони
III
Крисьюма
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

БСА
1:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 2 0.5
Fellipe Mateus 2 0.5
Боласье Янник 1 0.25
Renato Kayzer 1 0.25
Higor Meritao 1 0.25
Walisson 0 0
Marcelo Hermes 0 0
Gustavo Barreto 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 2 0.29
Гомес Густаво 1 (1) 0.14
Риос Ричард 1 0.14
Эстевао 1 (1) 0.14
Luis Guilherme 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Higor Meritao 2 0
Rodrigo Fagundes 2 0
Боласье Янник 1 0
Трауко Мигель 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo XII 1 0
Маркиньос IV 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Роналд 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 3 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Рони III 1 0
Морено Анибал 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1
Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 4 1 2 1 7 - 4 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
10.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
12.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
13.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
14.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Крисьюма
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Barreto получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Матеушиньо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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