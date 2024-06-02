Тур: 7.
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаMatheus XV
33' Желтая карточкаGustavo Barreto
62' Желтая карточкаHigor Meritao
65' Желтая карточкаRodrigo Fagundes
0:1
67' ПенальтиГомес Густаво
1:1
69' ГолMatheus XV
88' Желтая карточкаGustavo XII
1:2
90' ГолЛазаро
90' Желтая карточкаCaio Paulista
90' Желтая карточкаРоналд
90' Желтая карточкаРафаэл Жозе
90' Желтая карточкаГомес Густаво
90' Желтая карточкаАллано Лима
90'+8
Ход матча
19'
33'
46'
62'
65'
67'
0:1
69'
1:1
70'
88'
90'
1:2
90'
90'
90'
90'
90'
150
Rodrigo
Fagundes
10
Маркиньос
IV
17
Matheus
XV
23
Eder1
27
Риос
Ричард
20
Ромуло
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
150 Rodrigo FagundesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
25 Alisson III
-
8 Newton
-
30 Mateo Barcia
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|2
|0.5
|Fellipe Mateus
|2
|0.5
|Боласье Янник
|1
|0.25
|Renato Kayzer
|1
|0.25
|Higor Meritao
|1
|0.25
|Walisson
|0
|0
|Marcelo Hermes
|0
|0
|Gustavo Barreto
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазаро
|2
|0.29
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.14
|Риос Ричард
|1
|0.14
|Эстевао
|1 (1)
|0.14
|Luis Guilherme
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Higor Meritao
|2
|0
|Rodrigo Fagundes
|2
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Gustavo XII
|1
|0
|Маркиньос IV
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Роналд
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Крисьюма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1
Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
25
13
13
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 2