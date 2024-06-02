Тур: 7.
1:5
Второй тайм: 86'
0'
1:0
9' ГолPablo Vegetti
1:1
28' ГолЭвертон Соарес
1:2
33' ГолПедро Гильерме
1:3
43' ГолЛуис Давид
45' Красная карточкаVictor X
1:4
51' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
59' Желтая карточкаPablo Vegetti
71' Желтая карточкаJose Gabriel
1:5
73' ГолЭнрике Бруно
Ход матча
9'
1:0
28'
33'
1:2
43'
1:3
45'
51'
59'
71'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Victor
X
3
Leo
XV
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
77
Райан
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
- Запасные игроки
-
37 Кастро ПаблоЗащитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
-
-
23 Jose Gabriel
-
25 Hugo Moura
-
85 Mateus Cocao
-
98 JP
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
19 LorranНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Васко да Гама
Фламенго
20 матчей
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
55%
12 побед 11 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед
52 матча
19.2%
36.5%
44.3%
10 побед 19 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.5%
53.8%
32.7%
7 побед 28 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
12 побед 24 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
0.81
0.88
Среднее время на гол
110
102
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.2
1.19
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
52
54
Голов в среднем за матч
1
1.04
Тотал матчей
2.5
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
30
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
90
86
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.57
|David VI
|1
|0.14
|Майкон Перейра
|1
|0.14
|Mateus Cocao
|1
|0.14
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.43
|Де ла Крус Николас
|2
|0.29
|Эвертон Соарес
|1
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.14
|Lorran
|1
|0.14
|Луис Давид
|1
|0.14
|Энрике Бруно
|1
|0.14
|Араужо Луис
|1
|0.14
|Жерсон Сантос
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|Pablo Vegetti
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Сфорца Хуан
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Тите
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Васко да Гама
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фламенго
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0
Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Фламенго
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
4 раза 67%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|10.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|1:5
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|5:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|1:5
|4
|2
|0
|2
|5 - 11
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|1:5
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Жувентуде
|Jadson III
|1 2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2