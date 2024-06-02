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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Васко да Гама
1:5
Второй тайм: 86'
Фламенго
0'
1:0
9' Гол
Pablo Vegetti
1:1
28' Гол
Эвертон Соарес
1:2
33' Гол
Педро Гильерме
1:3
43' Гол
Луис Давид
45' Красная карточка
Victor X
1:4
51' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
59' Желтая карточка
Pablo Vegetti
71' Желтая карточка
Jose Gabriel
1:5
73' Гол
Энрике Бруно

Ход матча

9'
Pablo Vegetti
(Гальдамес Пабло)
1:0
28'
1:1
Эвертон Соарес
(Де Арраскаэта Джорджиан)
33'
1:2
Педро Гильерме
(Эвертон Соарес)
40'
 
Пульгар Эрик
Аллан Соуза
43'
1:3
Луис Давид
(Эвертон Соарес)
45'
Victor X
 
46'
Росси
Райан
 
51'
1:4
Де Арраскаэта Джорджиан
(Педро Гильерме)
58'
Пракседес Бруно
Пайе Димитри
 
58'
Henrique Paulo
Сфорца Хуан
 
58'
Jose Gabriel
Родригес Хосе Луис II
 
59'
Pablo Vegetti
 
69'
 
Энрике Бруно
Эвертон Соарес
71'
Jose Gabriel
 
73'
1:5
Энрике Бруно
(Де Арраскаэта Джорджиан)
79'
 
Габриэл Барбоза
Педро Гильерме
79'
 
Уэсли Лопес
Варела Гильермо
80'
 
Араужо Луис
Жерсон Сантос
84'
Луис Виктор
Пракседес Бруно
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Васко да Гама
Ничья
Фламенго
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6.18
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лео
Жардим
4
Майкон
Перейра
38
Victor
X
3
Leo
XV
2
Родригес
Хосе
Луис
II
20
Сфорца
Хуан
27
Гальдамес
Пабло
10
Пайе
Димитри
6
Lucas
Piton
99
Pablo
Vegetti
77
Райан
I
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
17
Винья
Матиас
21
Аллан
Соуза
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
8
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Васко да Гама
3-5-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Фламенго

20 матчей

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
55%
12 побед 11 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед

52 матча

19.2%
36.5%
44.3%
10 побед 19 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.5%
53.8%
32.7%
7 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
12 побед 24 ничьи 16 побед

История матчей

ККГ
0:0
СA
1:0
СA
1:4
ККГ
1:3
ККГ
3:2
ККГ
0:1
ККГ
1:0
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:3
СA
2:0
СA
1:2
ККГ
0:1
СA
4:4
СA
1:4
ЧК
2:0
ЧК
0:2
КК
1:1
ККГР
1:1
СA
1:1
СA
1:1
ККГ
0:0
СA
0:0
СA
0:1
КК
0:0
ЧК
2:2
ЧК
1:0
ЧК
2:0
К2ЙРЧГ
1:1
К1Р
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
ЧК
0:1
ЧК
0:0
ЧК
2:1
ТМК
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
CC
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
CC
2:0
СA
0:1
СA
3:1
CC
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

0.81
0.88

Среднее время на гол

110
102

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.2
1.19

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1
1.04

Тотал матчей

2.5
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
30
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

90
86

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.57
David VI 1 0.14
Майкон Перейра 1 0.14
Mateus Cocao 1 0.14
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 (1) 0.43
Де ла Крус Николас 2 0.29
Эвертон Соарес 1 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.14
Lorran 1 0.14
Луис Давид 1 0.14
Энрике Бруно 1 0.14
Араужо Луис 1 0.14
Жерсон Сантос 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
Pablo Vegetti 2 0
Jose Gabriel 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
David VI 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 3 0
Бруно Фабрисио 2 0
Аллан Соуза 2 0
Тите 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Хесус Игорь 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Васко да Гама
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фламенго
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0
Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Фламенго

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 67%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 5:1 7 4 2 1 12 - 6 14
2.
Байя
 1:1 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
5.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
8.
Сан-Паулу
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Атлетико Минейро
 1:1 6 2 4 0 10 - 4 10
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 7 2 3 2 4 - 4 9
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Крисьюма
 1:1 4 1 3 0 7 - 3 6
13.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
15.
Васко да Гама
 1:5 7 2 0 5 7 - 16 6
16.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 1:1 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Фламенго
 5:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 1:5 4 2 0 2 5 - 11 6
9.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
Атлетико Минейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
11.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Крисьюма
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 5:1 4 2 2 0 8 - 3 8
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 1:5 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
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Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Жувентуде Jadson III 1 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
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