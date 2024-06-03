Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаFilipinho
42' Желтая карточкаАугусто Педро
43' Желтая карточкаLeandro Martinez I
1:0
45' ГолКушчевич Бенхамин
47' Желтая карточкаMadson II
49' Желтая карточкаChristian Cardoso
69' Желтая карточкаЗе Витор
90' Желтая карточкаПикашу Яго
90'+8
Ход матча
19'
42'
45'
47'
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
35
Эркулес
26
Лопес
Брено
22
Madson
II
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
135
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.17
|Почеттино Томас
|1
|0.17
|Мачука Иманоль
|1
|0.17
|Эркулес
|1
|0.17
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.17
|Наварро Кевин
|1
|0.17
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|2
|0.29
|Pablo I
|2
|0.29
|Nikao
|1
|0.14
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.14
|Leonardo Godoy
|1
|0.14
|Erick2
|1
|0.14
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|4
|0
|Бритес Эмануэль
|2
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|2
|0
|Пикашу Яго
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Крепски Бенто
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
25
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 2