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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Форталеза Сеара
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
19' Желтая карточка
Filipinho
42' Желтая карточка
Аугусто Педро
43' Желтая карточка
Leandro Martinez I
1:0
45' Гол
Кушчевич Бенхамин
47' Желтая карточка
Madson II
49' Желтая карточка
Christian Cardoso
69' Желтая карточка
Зе Витор
90' Желтая карточка
Пикашу Яго
90'+8
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
26
Лопес
Брено
79
Renato
Kayzer
39
Мачука
Иманоль
1
Крепски
Бенто
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
23
Filipinho
88
Christian
Cardoso
11
Nikao
92
Pablo
I
14
Каноббио
Агустин
Форталеза Сеара
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
4:1
К
1:0
К
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
135

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.17
Почеттино Томас 1 0.17
Мачука Иманоль 1 0.17
Эркулес 1 0.17
Кушчевич Бенхамин 1 0.17
Наварро Кевин 1 0.17
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 2 0.29
Pablo I 2 0.29
Nikao 1 0.14
Gonzalo Mastriani 1 0.14
Leonardo Godoy 1 0.14
Erick2 1 0.14
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 4 0
Бритес Эмануэль 2 0
Лусеро Хуан Мартин 2 0
Пикашу Яго 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Лопес Брено 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 2 1
Фернандиньо XII 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Thiago Heleno 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Крепски Бенто 1 0
Filipinho 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 4 1 2 1 7 - 4 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
10.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
12.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
13.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
14.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Крисьюма
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 2
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    • 46'
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