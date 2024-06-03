Тур: 7.
0'
1:0
5' ГолЛукас Моура
13' Желтая карточкаБарреаль Альваро
38' Красная карточкаХавьер Марлон
45' Желтая карточкаAlan Franco1
2:0
48' ГолКальери Хонатан
63' Желтая карточкаКаики II
80' Желтая карточкаAlisson II
90'+4
Ход матча
5'
1:0
13'
38'
45'
46'
48'
2:0
54'
63'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
30
Морейра
Жоау
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
36 Patryck
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
55 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
19 Papagaio
-
-
58 Jhosefer
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Сан-Паулу
Крузейро
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
39 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
21 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.9%
48.7%
15.4%
14 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.85
Среднее время на гол
95
105
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.18
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
76
92
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.43
|Феррейра Факундо
|2
|0.29
|Кальери Хонатан
|2
|0.29
|Силва Андре III
|1
|0.14
|Лукас Моура
|1
|0.14
|Арболеда Роберт
|1
|0.14
|Феррареси Науэль
|1
|0.14
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0.14
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.33
|Rafael VII
|2
|0.33
|Артур Гомес VIII
|1
|0.17
|Витал Матеус
|1
|0.17
|Lucas Silva IV
|1
|0.17
|Papagaio
|1
|0.17
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Alisson II
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Перейра Матеус
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Хавьер Марлон
|0
|1
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Крузейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3
Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Крузейро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
24
25
24
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 2