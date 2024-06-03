  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 7.
Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
5' Гол
Лукас Моура
13' Желтая карточка
Барреаль Альваро
38' Красная карточка
Хавьер Марлон
45' Желтая карточка
Alan Franco1
2:0
48' Гол
Кальери Хонатан
63' Желтая карточка
Каики II
80' Желтая карточка
Alisson II
90'+4
23
Рафаэл
Пирес
30
Морейра
Жоау
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадиллья
Дамиан
25
Alisson
II
11
Rodrigo
Nestor
7
Лукас
Моура
31
Жуан
Бланко
9
Кальери
Хонатан
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
8
Rafael
VII
21
Барреаль
Альваро
Сан-Паулу
4-4-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Крузейро

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

39 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
21 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.9%
48.7%
15.4%
14 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
Г
1:2
СA
3:2
СA
1:0
К
1:2
К
0:2
Г1
1:1
СA
1:0
СA
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
2:1
СA
1:0
КЛ
1:0
КЛ
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
0:2
БСА
0:3
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:2
КЛ
2:0
КЛ
0:2
СA
1:2
КЛ
0:2
СA
3:0
КЛ
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.85

Среднее время на гол

95
105

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.18
0.97

Тотал матчей

2.5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

76
92

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 3 (1) 0.43
Феррейра Факундо 2 0.29
Кальери Хонатан 2 0.29
Силва Андре III 1 0.14
Лукас Моура 1 0.14
Арболеда Роберт 1 0.14
Феррареси Науэль 1 0.14
Бобадиллья Дамиан 1 0.14
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.33
Rafael VII 2 0.33
Артур Гомес VIII 1 0.17
Витал Матеус 1 0.17
Lucas Silva IV 1 0.17
Papagaio 1 0.17
Барреаль Альваро 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Alisson II 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Коста Диего 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Перейра Матеус 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Крузейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3
Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Крузейро

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 4 1 2 13 - 7 13
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Жувентуде
 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Флуминенсе
 7 1 3 3 9 - 13 6
16.
Крисьюма
 4 1 2 1 7 - 4 5
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 3 - 6 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 6 1 1 4 4 - 8 4
19.
Витория
 6 0 1 5 5 - 13 1
20.
Куяба
 5 0 0 5 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
10.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
12.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
13.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
14.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Крисьюма
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Флуминенсе
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Флуминенсе Гансо Пауло 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Алан Франко получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Морейра Жоау уходит с поля. Феррареси Науэль выходит вместо него
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Марлон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 13'
      Барреаль Альваро получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Алан Франко сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Лукас Моура бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 2:0 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный