  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Крузейро
1:0
Перерыв
Куяба
0'
1:0
45' Гол
Перейра Матеус

Ход матча

45'
Перейра Матеус
(Виллиам Фуртадо)
1:0
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Куяба
3.65
6.70
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7.80
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Все Коэффициенты
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
10
Перейра
Матеус
8
Rafael
VII
21
Барреаль
Альваро
30
Верон
Габриэл
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Крузейро
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.25

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

360
360

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.43
Rafael VII 2 0.29
Артур Гомес VIII 1 0.14
Витал Матеус 1 0.14
Lucas Silva IV 1 0.14
Papagaio 1 0.14
Виллиам Фуртадо 0 0
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Clayson 2 0.25
Питта Исидро 1 0.13
Рамон 1 0.13
Max Alves 1 0.13
Кафу Жонатан 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Перейра Матеус 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Marllon 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Рамон 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Railan 1 0
Минейро Лукас 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Clayson 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Andre1 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Куяба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
0
Крузейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0

Результаты матчей

Крузейро
Куяба

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
6
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
2.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Крузейро
 1:0 7 4 1 2 9 - 9 13
7.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 0:1 8 1 1 6 5 - 14 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Крузейро
 1:0 3 3 0 0 7 - 3 9
3.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 0:1 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 1:0 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 0:1 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Жувентуде Caique 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Виллиам Фуртадо сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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Куяба
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