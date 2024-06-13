Тур: 8.
Ход матча
45'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
21
Railan
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
19 Papagaio
-
-
23 Machado
-
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
12 Rhyan
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
-
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Крузейро
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.25
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
360
360
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.43
|Rafael VII
|2
|0.29
|Артур Гомес VIII
|1
|0.14
|Витал Матеус
|1
|0.14
|Lucas Silva IV
|1
|0.14
|Papagaio
|1
|0.14
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Clayson
|2
|0.25
|Питта Исидро
|1
|0.13
|Рамон
|1
|0.13
|Max Alves
|1
|0.13
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Перейра Матеус
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Хавьер Марлон
|0
|1
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Marllon
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Куяба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
0
Крузейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0
Результаты матчей
Крузейро
Куяба
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
6 раз 86%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
24
16
24
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 9
|13
|7.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|11.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Жувентуде
|Caique
|4